    Política

    José Toro (PPD) sostiene que “hay que asumir ciertas propuestas” de Franco Parisi de cara a la segunda vuelta

    El secretario general del PPD, además señaló que "creo que hay una oportunidad en la medida en que se hagan las cosas bien”.

    Claudio Portilla 
    Claudio Portilla
    Foto: Javier Salvo/Aton Chile

    Durante la mañana de este miércoles el secretario general del PPD se refirió a las elecciones de presidenciales apuntando que deben salir a buscar al electorado de Franco Parisi y señalando que “hay que evaluar” algunas de sus propuestas y sumarlas.

    En conversación con Radio Agricultura, es que Toro se abordó la segunda vuelta señalando que el traspaso de votos entre los diferentes candidatos no es directo y que “la suma de Kaiser, Kast, Matthei no es lineal que se va a ir solo a Kast”.

    “Hay también pérdidas en segunda vuelta por diferentes situaciones. Entonces creo que hay una oportunidad en la medida en que se hagan las cosas bien”, agregó.

    En la ocasión al momento de abordar los votantes de Franco Parisi, el secretario general del PPD señaló que “es un votante que es apolítico” y que “que no tiene una ideología determinada definida entre la izquierda y la derecha, entre la centro izquierda y la centro derecha”.

    Respecto a como atraer a estos votantes, Toro señaló que “es bien difícil, pero hay que darle medidas concretas, hay que asumir también ciertas propuestas de Franco y hay que hablarles con simpleza y claridad".

    Según añadió, “Yo creo que hay que evaluar las propuestas de Franco, hay que presentar, hacer suya alguna, y hablarle con claridad de que finalmente ese tipo de medidas y la mejora de las condiciones materiales de las personas, que es esta clase media que quiere vivir mejor, es posible con Jeannette Jara".

    En la misma línea, Toro fue consultado sobre las elecciones pasadas, donde Parisi señaló que votaría por Kast. “Él dijo que iba a votar por Kast, pero gran parte de su electorado se fue con Boric”.

    08:05 horas, José Toro, secretario general PPD.

    “A que más le tiene miedo ese electorado ”

