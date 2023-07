Jouannet por acusación constitucional a Ávila: “Estoy pensándolo bastante porque creo que es un mal ministro, de lo peorcito que tenemos”

El diputado independiente y miembro de Amarillos, Andrés Jouannet, abordó este martes la acusación constitucional al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, oportunidad en la que, si bien se manifestó todavía indeciso, deslizó una dura crítica contra el secretario de Estado.

El legislador es parte de aquellos que no han dicho abiertamente cómo votarán el libelo, instancia programada para este miércoles 12 de julio, a partir de las 10 de la mañana. En esa misma posición seguían hasta ayer los independientes René Alinco, Pamela Jiles, Enrique Lee y Viviana Delgado; los militantes del PDG, Rubén Oyarzo y Gaspar Rivas.

En entrevista con Radio Duna, Jouannet remarcó que se trata de un asunto que sigue meditando, sin embargo, lo hizo en términos severos para referirse a quien encabeza el Mineduc.

“Yo en general -y todo el mundo que me conoce lo sabe- no estoy muy de acuerdo con las acusaciones constitucionales, porque creo que ninguna de las anteriores ha tenido mérito, hubo dos ministros que cayeron y lo hicieron injustamente. Dos acusaciones constitucionales contra el Presidente Piñera que me parecieron aberrantes, porque atentaban contra nuestra democracia. Pero en el caso del ministro Ávila, estoy pensándolo bastante, porque creo que es un mal ministro, de lo peorcito que tenemos”, dijo el diputado.

Jouannet recordó algunas de las críticas que se le hicieron al ministro en su momento por el retraso del retorno de los niños al aula en la pandemia: “Tenemos un problema de educación fundamental en el país, y él lo dijo cuando asume. Y ahí hacen el mea culpa respecto de que ellos mismos habían sido los que habían detenido que se enviaran los niños antes a aula en el momento de la pandemia. Fue justamente el Frente Amplio, la izquierda populista radical, la que se opuso a que los niños entraran antes al aula, y eso ha implicado naturalmente un retroceso en el proceso de aprendizaje, y además, hoy tenemos un grave problema en comprensión lectora, ese es el problema de fondo de la educación”

Y agregó: “Pero este ministro ha estado preocupado fundamentalmente de una agenda que tiene que ver con temas de minorías sexuales, y está bien, son importantes, yo no digo que no sean importantes, pero lo trascendente es cómo pensamos la educación en los próximos 10 o15 años, y para eso se necesita un ministro de verdad, con liderazgo, que sepa de educación”.

“Y aquí no hay un tema de su opción sexual, eso no, eso de verdad es bajar el debate”, finalizó el diputado.