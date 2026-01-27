SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Juan Valenzuela en picada con Chile Vamos: “No están entendiendo el valor del PDG”

    En conversación con Desde la Redacción, el diputado electo acusó que en Chile Vamos habría “un problema de sobredimensión de su propio peso".

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    El diputado electo y futuro jefe de bancada del Partido de la Gente (PDG) Juan Valenzuela, manifestó su molestia con Chile Vamos (UDI, RN y EVópoli), la que se vio acrecentada por la actitud de los personeros UDI ante el fallo del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) que ratificó a Guillermo Valdés como diputado electo por el distrito 17, tras el reclamo del gremialismo.

    En conversación con el programa de streaming Desde la Redacción de La Tercera, Valenzuela acusó que existiría “un solo un sector de la derecha que yo creo que mantiene esta lógica de intentar saltarse al PDG".

    Para el diputado electo, el sector no estaría “entendiendo el valor político, el valor de gobernabilidad y el valor de estabilidad que le puede dar el PDG a los próximos cuatro años”.

    Con ello, remarcó que “el Partido de la Gente no está buscando validación en un partido que presidencialmente salió quinto”.

    La molestia del diputado electo radica también -según explicó- en las actitudes de Chile Vamos respecto a una posible presencia del PDG en alguna Cámara del Congreso.

    “Creo que hay mucho toque en las conversaciones, creo que no están entendiendo el valor del PDG, y sobre todo el valor de poder tener algo más sostenible en el tiempo", indicó.

    El futuro parlamentario ve “mucha desinteligencia en las conversaciones, sobre todo de un sector que le ha tratado de instalar muchos ministros a a este presidente que salió electo y un sector que salió quinto".

    “Creo que ahí hay un un problema de sobredimensión de tu propio peso", sostuvo. A eso sumó que el PDG obtuvo lo que calificó como “un número mágico” en las elecciones presidenciales y parlamentarias, resultado que -en sus palabras- les permitiría “dar mayoría a cualquier sector”.

