    Política

    Julio Feres, el hombre de confianza de Kast para administrar La Moneda

    El ingeniero comercial UC y amigo personal del presidente electo, asumirá en marzo como administrador del Palacio. Con un perfil ejecutivo y de poco ruido político, será clave en la instalación del nuevo gobierno y en la logística cotidiana del Mandatario.

    Por 
    Rocío Latorre
     
    Paula Catena

    Desde marzo, cuando José Antonio Kast se instale La Moneda como Presidente de la República, una de las oficinas clave del Ejecutivo quedará en manos de un hombre de su máxima confianza.

    Se trata de Julio Feres, ingeniero comercial de la Universidad Católica, amigo y compadre del Mandatario electo, quien asumirá como Director Administrativo de la Presidencia, cargo conocido tradicionalmente como el administrador de La Moneda.

    La función, lejos de ser meramente operativa, es clave para el funcionamiento diario del poder Ejecutivo.

    El administrador de La Moneda es responsable de la gestión logística, financiera y operativa del Palacio Presidencial y del equipo de gobierno: desde el manejo de recursos y personal, el mantenimiento de las dependencias y el soporte a la agenda del Presidente y sus asesores. En períodos de cambio de mando, además, cumple un rol central en la instalación del nuevo gobierno.

    Feres no es un nombre nuevo en el círculo más estrecho de Kast. Ambos se conocen desde sus años en la Universidad Católica -los dos se formaron políticamente en el gremialismo- y han mantenido una relación política y personal de larga data.

    En el entorno del Presidente electo lo describen con un perfil similar al de Alejandro Irarrázaval, actual coordinador general de la Oficina del Presidente Electo (OPE): más ejecutivo, orientado a la gestión y a “hacer que las cosas pasen”.

    Esa cercanía se ha traducido en una presencia constante a lo largo de los proyectos presidenciales de Kast. En la campaña de 2021, Feres se desempeñó como jefe de campaña, mientras que en la elección más reciente asumió como administrador electoral. Hoy, en la etapa de transición, es habitual verlo en las oficinas de la OPE, participando en coordinaciones clave para el aterrizaje del nuevo gobierno.

    En La Moneda, Feres sucederá a Antonia Illanes. Durante la visita que realizó Kast al Palacio en el marco de la transición, Illanes acompañó el recorrido junto a María Pía Adriasola, quien retomará el rol de primera dama y, con ello, las oficinas destinadas a esa función.

    La exsubsecretaria del Deporte asumió el cargo a fines de 2024 luego de la salida de Antonia Rozas, tras los cuestionamientos a cómo se manejó el caso de la muerte de Hugo Morales, gásfiter de Palacio que falleció en funciones tras una jornada laboral de 18 horas.

    Entre las primeras definiciones que deberá abordar Feres una vez instalado en Palacio está una decisión no menor: dónde pernoctará el Presidente.

    Kast ya ha adelantado su intención de residir de lunes a viernes en La Moneda, una señal que refuerza la idea de un Mandatario volcado al trabajo 24/7 y que, en la práctica, implicará ajustes logísticos y de seguridad que recaerán directamente en el nuevo administrador.

    “No tengo problema en dormir en el tercer piso (...). Puedo llevar mi cama, puedo llevar mi comedor y puedo llevar mis cosas, porque hay toda una discusión de que no puedo mover nada. Bueno, no muevo nada, pero llevo un saco de dormir. Esa es mi voluntad“, señaló Kast sobre el tema tras su triunfo en la elección presidencial.

    Aunque es un cargo de funciones administrativas, sí tiene una alta exposición. Además de Rozas, otros administradores también han sido controvertidos: durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, Cristián Riquelme debió salir de su puesto por cuestionamientos a tratos directos por más de $400 millones, objetados por Contraloría. También se cuestionó a Alejandro Jahn, administrador de Palacio del segundo gobierno de Sebastián Piñera. Una de las críticas fue la orden de compra de un lujoso auto Lexus.

    Más atrás, Roberto Espinoza fue el administrador de la Presidencia en el gobierno de Ricardo Lagos, quien también enfrentó una investigación de parte del ente contralor.

