    Política

    Alejandro Irarrázaval, la mano derecha de Kast en su transición a La Moneda

    Una amistad de años con José Antonio Kast y complicidad política son la clave para que el ingeniero comercial mantenga en ascenso su peso específico en las definiciones cruciales para el aterrizaje del líder republicano en el poder. Hoy se encarga de articular equipos y decisiones en la Oficina del Presidente Electo (OPE).

    Por 
    Rocío Latorre
    Pedro Rosas
     
    Paula Catena

    —Con Alejandro tengo una amistad de años. Cualquier duda con él.

    La semana del 15 de diciembre, José Antonio Kast lideró su primera reunión con el equipo que bautizó como la Oficina del Presidente Electo (OPE), en calle La Gloria, en la comuna de Las Condes.

    En la denominada “Moneda chica”, el fundador de los republicanos dedicó palabras a su equipo más íntimo, con el que trabaja codo a codo de cara a su arribo al gobierno, el próximo 11 de marzo.

    En un tono más distendido, mientras compartían pizzas, Kast hizo varios gestos a los presentes, entre ellos a Alejandro Irarrázaval con quien relevó su cercanía y remarcó que él es una voz importante en su núcleo.

    Si bien en su alocución también destacó a otros personeros del equipo -entre ellos, a Ignacio Dülger y Cristián Valenzuela, su principal estratega- dos de los presentes transmiten que llamó la atención que el mandatario electo recalcara que resolvieran sus interrogantes con Irarrázaval.

    Y es que el ingeniero comercial ha reforzado su influencia en el círculo de Kast, a medida que se diseña el aterrizaje de los republicanos en el poder, según relatan al menos tres personeros de “La Moneda chica”.

    Irarrázaval es uno de los asesores y amigos más cercanos al Mandatario electo y parte de su círculo de confianza desde hace décadas. Ha colaborado desde la formación del partido, en Acción Republicana (centro de formación de la colectividad) y en cada una de las campañas presidenciales de la tienda.

    Durante la última contienda presidencial de Kast, mientras Cristián Valenzuela se hacía cargo de la estrategia y las comunicaciones, Carmen Soza de los contenidos y Arturo Squella del diseño político, Irarrázaval asumió el control del área operativa. En el equipo lo definían como el coordinador general: responsable de la logística, el despliegue territorial y el manejo de ingresos y gastos. Un rol que algunos comparaban con el de un “gerente general”.

    Hoy, ya instalado el Presidente electo en la fase de transición a La Moneda, esta función se ha profundizado y está encargado de coordinar y liderar a los distintos grupos durante el período de instalación del gobierno.

    En ese equipo describen que el ingeniero comercial actúa como un articulador transversal entre los distintos grupos que orbitan en la Oficina del Presidente Electo (OPE), ordenando agenda -junto a Catalina Ugarte, jefa de gabinete de Kast-, prioridades y tiempos.

    Durante este período, Irarrázaval ha sido mandatado directamente por el jefe de Estado electo para avanzar en el diseño del modelo de “segundo piso” que busca implementar el futuro gobierno. Este mismo medio publicó que esa tarea incluye liderar la organización de los equipos de asesoría, redefinir funciones y sumar herramientas de gestión y seguimiento en la relación entre Kast, sus ministros y el resto de la administración. Una suerte de “corazón” de La Moneda.

    El diseño de ese “segundo piso” será clave en los primeros meses de gobierno, cuando la toma de decisiones conviva con las expectativas de la ciudadanía de resultados rápidos, algo que en republicanos saben. En ese escenario, la función de Irarrázaval apunta a asegurar coordinación interna, seguimiento de compromisos y una relación fluida entre el Mandatario y sus ministros.

    Pero no solo eso. Irarrázaval junto con “profesionalizar” el trabajo de la OPE y del partido -dicen en el entorno de Kast- también se ha involucrado en la elección de los nombres para el futuro gabinete y otros cargos de confianza, lo que demuestra su creciente ascendencia entre las nuevas autoridades de gobierno. Además, opina libremente en los equipos programáticos e, incluso, ha pedido ajustes en asuntos económicos.

    Su historia común con Kast

    Aunque Irarrázaval es casi cinco años mayor que Kast, se conocen desde los años ochenta, cuando ambos coincidieron en la Universidad Católica. Los dos estudiantes militaron en el gremialismo y allí encontraron una senda política común.

    Según consignó Pulso en un extenso perfil hace algunos meses, el padre de Irarrázaval -José Francisco Javier Gonzalo Irarrázaval- fue expropiado durante la Unidad Popular. Ese es uno de los episodios que forjó su carácter político.

    En la universidad alcanzó la representación estudiantil a la cabeza del centro de alumnos de Economía y Administración. En ese mismo reportaje, se señala que participó de la fundación de Renovación Nacional (RN), aunque más tarde militó en la UDI llegando a ser su tesorero.

    Con una exitosa experiencia en el ámbito empresarial -que es lo que precisamente hoy le permite la holgura suficiente para acompañar a Kast a tiempo completo-, el ingeniero fue de los primeros en respaldar a José Antonio Kast en su salida de la UDI y en la conformación de Acción Republicana, el movimiento que antecedió al actual Partido Republicano y que hoy se dedica a la formación de nuevos militantes.

    Desde entonces, se mantuvo vinculado a los principales hitos electorales del sector: participó en la campaña presidencial de 2017 y tuvo a su cargo la coordinación de los apoderados republicanos durante los plebiscitos constitucionales de 2022 y 2023. En una de las pocas apariciones públicas de las que hay registro -en el programa Sin Filtros, a mediados de 2024- se presentaba como vicepresidente de Acción Republicana.

    En la oficina del presidente electo, cuando Irarrázaval interviene, asumen que lo hace a nombre de Kast. Su voz es escuchada y respetada. En este sentido, no son pocos los que sostienen que en este proceso de instalación del nuevo gobierno rivaliza en influencia con Valenzuela, el principal estratega del republicano.

    Recalcan- por ejemplo- que el perfil empresarial y ejecutivo de Irarrázaval calza con la idea de un “gobierno de emergencia”, donde se necesita alta capacidad de resolución. Por lo mismo, algunos plantean que su tipo de liderazgo es “vertical”, donde más que escuchar opiniones, da instrucciones.

    Es esta última característica la que está siendo mirada con atención -y algo de recelo- desde Chile Vamos.

