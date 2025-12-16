Oficina del Presidente Electo (OPE): la estructura que acompañará a Kast hasta marzo

El mismo domingo en que se confirmó el triunfo de José Antonio Kast, un detalle marcó el inicio de una nueva etapa.

Las gráficas del hasta entonces “Equipo Kast” cambiaron y, en su lugar, comenzaron a aparecer un nuevo logo y una nueva denominación: Oficina del Presidente Electo (OPE). Desde ese momento, toda la comunicación oficial del mandatario electo se canaliza bajo esa sigla, que busca delimitar con claridad el periodo de transición que se abre hasta el 11 de marzo .

La OPE es la estructura que acompañará a Kast en los próximos meses y que, en los hechos, reemplazó al comando de campaña. El equipo se trasladó desde la sede del Partido Republicano hasta una casona ubicada en La Gloria 88, en Las Condes, inmueble que se transformó en el centro de operaciones del presidente electo y su círculo más cercano.

Somos la OPE, la oficina del Presidente Electo @joseantoniokast pic.twitter.com/C4dw3DtZGR — OPE (@EquipoKast) December 15, 2025

En lo externo, la oficina concentra el trabajo comunicacional y el diseño de la imagen pública de Kast en su rol de mandatario electo. En la interna, en tanto, ya están desplegados los equipos que revisan el programa de gobierno por áreas, afinan prioridades y avanzan en la definición del futuro gabinete y de otros cargos clave del Ejecutivo, en un proceso que se mantiene bajo estricta reserva.

Este lunes, la vocera de la OPE, Mara Sedini, enfatizó el carácter transitorio y funcional de la instancia. “Hay que tomarse las etapas con responsabilidad. En este momento nosotros estamos trabajando, como efectivamente lo dice el nombre (…), en la Oficina del Presidente Electo. Esa es la característica que le queremos dar a esta casa, a esta institucionalidad. Tenemos un trabajo arduo que hacer de aquí al 11 de marzo y el trabajo de esto es una oficina. A La Moneda se llega el 11 de marzo”, señaló.

Kast trabaja desde la OPE junto a su equipo más íntimo. Allí ya tienen oficina las periodistas María Paz Fadel y María Ignacia Porcile; su principal asesor, Cristián Valenzuela; Sebastián Figueroa, encargado del proceso de selección ministerial y de otros cargos del próximo gobierno; además de María Jesús Wulf y el economista Jorge Quiroz, entre otros colaboradores. Un grupo que, salvo ajustes, es visto como el núcleo que dará el salto a Palacio cuando se inicie el nuevo mandato

La fórmula de una Oficina del Presidente Electo no es inédita.

En 2022, el actual Mandatario, Gabriel Boric, optó por un esquema similar durante el periodo de transición, instalándose junto a su equipo en calle Condell, en Providencia, en dependencias del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Desde allí coordinó el trabajo programático, político y comunicacional previo a su arribo a La Moneda, marcando una separación explícita entre el comando de campaña y la estructura que acompañaría el inicio de su gobierno.