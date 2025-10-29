Johannes Kaiser propone terminar con varios tratados internacionales en su eventual gobierno

El diputado y abanderado presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, planteó poner fin a varios tratados internacionales si es que resulta electo.

“Nos salimos de Escazú, nos salimos de la agenda 2030, nos salimos del tratado de Paris, nos salimos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos , nos salimos de toda la institucionalidad que lo que está haciendo es ahogarnos en materia económica y en el control de nuestra seguridad interna”, dijo el martes en Osorno, en medio de su gira “4K”.

No solo eso, el aspirante a La Moneda lanzó un duro dardo contra el gobierno y la candidatura de Michelle Bachelet a la secretaría general de las Naciones Unidas.

“El gobierno dejó de pagar las cuentas pero quiere financiar, gastarse una plata indefinida porque no sabemos cuanto, en que la señora Michelle Bachelet sea secretaria general de la ONU”, señaló.

“Cómo vamos a ser tan malos con el resto del planeta. No les parece que sería mucho colocar a una persona tan ineficiente y tan nefasta como fue la señora Bachelet a cargo de una organización tan nefasta como es las Naciones Unidas”, cuestionó.