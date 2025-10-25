Kaiser replica en Santiago su despliegue con congregaciones evangélicas

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, sostuvo este viernes un encuentro con más de 75 obispos, pastores y líderes de organizaciones evangélicas, en un desayuno realizado en el templo de la iglesia La Buena Obra, en San Joaquín.

El encuentro replicó la dinámica que Kaiser ha promovido en regiones, y tuvo como objetivo dialogar sobre las propuestas valóricas de su programa de gobierno y la colaboración con el mundo cristiano-evangélico. Junto al candidato participaron también varios postulantes a diputados del PNL.

Múltiples representantes de las diversas congregaciones se hicieron presentes en la instancia, como el Consejo de Obispos y Pastores de Chile, Movimiento Cristianos por Cristo y por Chile, Plataforma Evangélica Nacional, entre otras.

“Hemos tenido una muy buena recepción, especialmente respecto a la idea de que un Estado laico no debe ser un Estado anticristiano”, señaló el abanderado libertario.

En ese sentido, tras el encuentro, aseguró que “hemos presentado una serie de propuestas integradas en nuestro programa para fortalecer el rol de las iglesias y potenciar su importante labor social en beneficio de las comunidades”.