SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Gobierno ingresa reforma para fortalecer Contraloría: podrá alzar secreto de cuentas bancarias del Estado

El proyecto señala que la Contraloría podrá solicitar directamente a cualquier institución bancaria o financiera información de operaciones o de actividades de inversión que realicen entidades sujetas a su fiscalización. También tendrá nuevas potestades sobre corporaciones municipales, entidades regionales, alcaldes y gobernadores.

José Miguel WilsonPor 
José Miguel Wilson
La ministra Macarena Lobos. Dedvi Missene

A través de la Cámara de Diputados, el gobierno ingresó este viernes el proyecto de ley que fortalece las facultades fiscalizadoras de la Contraloría General de la República.

La necesidad de robustecer a la entidad que dirige la contralora Dorothy Pérez, surgió tras la detección de casos de funcionarios públicos se ausentaban irregularmente de sus trabajos para viajar al exterior, valiéndose de licencias médicas.

Fue precisamente la contralora la que planteó dotar de mayores atribuciones a la entidad administrativa, ya que la fiscalización no fue del todo expedita por trabas burocráticas y ciertas restricciones legales.

Acogiendo ese llamado, bancadas de parlamentarios presentaron proyectos de ley, entre ellos los senadores y diputados de RN, aun cuando existían dudas de la constitucionalidad de esas mociones, debido a que se inmiscuían en facultades exclusivas del Presidente de la República para determinar funciones de servicio públicos, lo que eventualmente podría irrogar más gasto fiscal.

Sin embargo, para superar ese debate, La Moneda presentó una nueva propuesta, elaborada conjuntamente entre el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que encabeza la ministra Macarena Lobos (indep.), con la Contraloría, y que eventualmente podría fusionarse con algunas iniciativas parlamentarias.

Nuevas facultades

Una de las novedades de este nuevo mensaje presidencial es que plantea una potestad especial para que la institución administrativa pueda levantar el secreto bancario de aquellas cuentas institucionales dentro del Estado.

A diferencia del proyecto de Inteligencia Financiera que -ante investigaciones criminales o sospechas de lavado de dineros-, busca abrir el secreto bancario para personas naturales o entes privados, en este caso solo se aplicaría a cuentas de servicios públicos.

El proyecto del Ejecutivo señala que la Contraloría podrá solicitar directamente a cualquier institución bancaria o financiera información de operaciones o de actividades de inversión que realicen entidades sujetas a su fiscalización.

En caso de incumplimiento en la entrega de la información, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) podrá aplicar sanciones.

A su vez, los órganos sujetos a la fiscalización de la Contraloría deberán reportar mensualmente los saldos de todas las cuentas bancarias institucionales y de cuentas de depósito de cualquier naturaleza. Igualmente deberán poner a disposición esta información cuando se hagan inspecciones e investigaciones.

Corporaciones y alcaldes

Otro de los ejes del proyecto será dotar a la institución fiscalizadora de una potestad sobre corporaciones y asociaciones municipales y regionales, para transformarlas en órganos fiscalizables.

Además, en caso de constatar una vulneración grave al principio de probidad o un notable abandono de deberes por parte de un alcalde o gobernador regional, la Contraloría podrá requerir al Tribunal Electoral Regional o al Tribunal Calificador de Elecciones que determine si procede aplicar la remoción en el cargo.

El Consejo de Defensa del Estado podrá asumir el patrocinio de remoción de la autoridad respectiva. En caso contrario, le corresponderá a la Contraloría asumirlo.

Hemos estado trabajando con la contralora y presentamos el proyecto de ley para efectos de fortalecer algunas facultades de la Contraloría en términos de acceso a la información, la posibilidad del levantamiento del secreto bancario de las cuentas de los servicios, algunos temas en materia de responsabilidad administrativa y la facultad de los sumarios”, dijo la ministra Lobos.

“Nosotros estamos haciendo una modificación en Ley Orgánica de la Contraloría, recogiendo parte importante de la de las propuestas que realizó la propia contralora en la lógica de fortalecer una cuestión que a nosotros nos parece importante y, que desde que llegamos, establecimos en la Estrategia Nacional de Integridad Pública”, añadió la titular de la Segpres.

Más sobre:PolíticaContraloríaContraloraDorothy PérezSegpresMacarena Lobos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Diez años del Premio Impulsa: abriendo camino a mujeres en altos cargos empresariales

Presidente de Ecuador denuncia supuesto intento de envenenamiento en regalos de agricultores

Capturan a presunto autor de homicidio en La Serena: crimen ocurrió durante una riña

PDI realiza diligencias tras atentado incendiario en Cañete

El chileno que traduce al nuevo Premio Nobel de Literatura: “Su obra es un verdadero monumento literario”

Good Boy: Amigo en la Desgracia

Lo más leído

1.
¿Me toca ser vocal de mesa?: Servel publica en su sitio web datos electorales para comicios presidenciales y parlamentarios

¿Me toca ser vocal de mesa?: Servel publica en su sitio web datos electorales para comicios presidenciales y parlamentarios

2.
Matthei atribuye cruces de Kast con Boric a estrategia electoral del Presidente: “Es el más fácil de derrotar en segunda vuelta”

Matthei atribuye cruces de Kast con Boric a estrategia electoral del Presidente: “Es el más fácil de derrotar en segunda vuelta”

3.
Kast sube la apuesta: pide concentrar el voto de primera vuelta en su opción y endurece tono contra Boric

Kast sube la apuesta: pide concentrar el voto de primera vuelta en su opción y endurece tono contra Boric

4.
Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

5.
Temblor hoy, viernes 24 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 24 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Servicios

Cuándo es el concierto de Kali Uchis en Chile y cuáles son los precios de las entradas

Cuándo es el concierto de Kali Uchis en Chile y cuáles son los precios de las entradas

Temblor hoy, sábado 25 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 25 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

¿Es obligatorio votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias?

¿Es obligatorio votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias?

Gobierno ingresa reforma para fortalecer Contraloría: podrá alzar secreto de cuentas bancarias del Estado
Chile

Gobierno ingresa reforma para fortalecer Contraloría: podrá alzar secreto de cuentas bancarias del Estado

Cuándo es el concierto de Kali Uchis en Chile y cuáles son los precios de las entradas

Capturan a presunto autor de homicidio en La Serena: crimen ocurrió durante una riña

Diez años del Premio Impulsa: abriendo camino a mujeres en altos cargos empresariales
Negocios

Diez años del Premio Impulsa: abriendo camino a mujeres en altos cargos empresariales

Sofofa agenda reuniones con presidenciales para presentar propuestas económicas prioritarias

La aventura de Agrosuper en el gigantesco mercado mexicano

Las parejas que se casan pero deciden no vivir juntos: la nueva tendencia en las relaciones amorosas
Tendencias

Las parejas que se casan pero deciden no vivir juntos: la nueva tendencia en las relaciones amorosas

El caso de la niña de 5 años que cayó de un crucero de Disney y sobrevivió

Honor y BYD estrechan lazos entre teléfono y automóvil con IA

Los resultados que le pueden dar el título a Coquimbo Unido durante este fin de semana
El Deportivo

Los resultados que le pueden dar el título a Coquimbo Unido durante este fin de semana

Histórico de Manchester United le da con todo a Marcus Rashford: “Fue un vago, ningún compañero confía en él”

“Tremendamente desaparecido”: en España castigan el intrascendente partido de Alexis Sánchez con Sevilla

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca
Finde

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 25 y 26 de octubre

El chileno que traduce al nuevo Premio Nobel de Literatura: “Su obra es un verdadero monumento literario”
Cultura y entretención

El chileno que traduce al nuevo Premio Nobel de Literatura: “Su obra es un verdadero monumento literario”

Good Boy: Amigo en la Desgracia

Reseña de libros: de los últimos años de Marx a Antonia Daiber

Presidente de Ecuador denuncia supuesto intento de envenenamiento en regalos de agricultores
Mundo

Presidente de Ecuador denuncia supuesto intento de envenenamiento en regalos de agricultores

Líderes llegan a Malasia para participar de la cumbre de Asean en Kuala Lumpur

Fallece la reina madre de Tailandia Sirikit a los 93 años

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal