Kaiser vuelve a arremeter contra el SML por polémica de osamentas y lanza crítica a Vallejo

La mañana de este miércoles, el diputado y candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, volvió a arremeter contra el Servicio Médico Legal.

Y es que en más de una ocasión el abanderado opositor ha afirmado que habrían “miles” de restos óseos sin periciar que podrían corresponder a detenidos desaparecidos en dictadura. Por su parte, el organismo ha salido a desmentirlo. Ayer lo hizo por última vez.

No solo eso, Kaiser respondió a la vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC), quien reprochó los dichos del candidato sobre eventuales indultos a condenados por crímenes de lesa humanidad. Vallejo sostuvo que indultar a presos de Punta Peuco está muy lejos de cerrar el capítulo de la dictadura.

Al respecto Kaiser sostuvo: “En primer lugar, que firmen en el Servicio Médico Legal quién está sacando los comunicados (...) La señora Vallejo es del Partido Comunista, el ministro de Justicia es del Partido Comunista, el director del Servicio Médico Legal es del Partido Comunista, el subdirector del Servicio Médico Legal, el ex de Camila Vallejo es del Partido Comunista, cubano. No me tomen más el pelo”.

“Están los documentos y si ustedes quieren verlos, pueden ver entonces en mi Twitter. Todos ustedes pueden entrar y revisar los videos de las sesiones por la Comisión de Investigadoras de osamentas, en la cual se vio mi proyecto de ley para facultar al Servicio Médico Legal a identificar de oficio, que todavía no es ley (...) Así que ellos mismos dijeron que no podían identificar las osamentas porque no tenían órdenes judiciales y ahora me aparecen y me dicen que no tienen osamentas”, continuó.

“Yo le diría a todos esos personajes que tengan mucho cuidado porque si les pasa algo a esos restos humanos o desaparecen o lo que sea, les puedo asegurar que van a perseguir las responsabilidades que corresponden”, agregó.

Luego lanzó: “Existen cosas que son simplemente impresentables y es impresentable que el Servicio Médico Legal tenga hace más de 20 años cientos de osamentas en su poder y no los haya identificado. Y que al Partido Comunista no le convenga que se identifiquen porque quiere mantener este tema abierto desde el punto de vista legal”.

Sobre la ministra señaló: “La señora Vallejo fue una de las que andaba planteando que existía un centro de tortura en Plaza Baquedano. No nos equivoquemos respecto de sobre qué personas estamos hablando. Estamos hablando de gente que no conoce la verdad”.

Rap de Matthei contra Kast y Jara

Consultado sobre la canción de rap que lanzó Evelyn Matthei contra José Antonio Kast y Jeannette Jara, Kaiser sostuvo: “Evidentemente ahí hay un cruce, pero creo que los únicos extremistas aquí efectivamente son Jara, su gobierno y su partido”.

“Su partido es profundamente extremista y creo que no debiese caer en el error de equiparar a José Antonio, que más allá de que uno puede estar muy en desacuerdo con él, y yo estaba en desacuerdo hasta el punto de mandarme a cambiara su partido, no debiese equipararse a José Antonio con una organización como el Partido Comunista, que incluso fue financiada por Chávez”, zanjó.