Kast aclara su polémica frase sobre el Congreso y asegura que “va a cumplir la Constitución y las leyes”

Hasta Monseñor Sótero Sanz 182, en Providencia, la sede de la Confederación de la Producción y el Comercio (PCP), llegó el candidato presidencial de republicanos, José Antonio Kast.

Allí, tras sostener una reunión con el Comité Ejecutivo de la CPC, presidido por Susana Jiménez, el abanderado recibió un documento con 50 propuestas de diversos temas, el cual fue elaborado por 80 empresarios y expertos.

Posterior a la cita, el aspirante a La Moneda brindó un punto de prensa. Como era de esperar fue consultado por sus cuestionados dichos que emitió ayer en un foro económico.

"El Congreso es importante, pero no es tan relevante como imaginan” (...) aquí no necesitamos más leyes para aplicar la ley. Eso es casi absurdo“.

Esas fueron las palabras del republicano que desataron la indignación de varios parlamentarios, desde el oficialismo hasta Chile Vamos.

Lo cierto es que saliendo del foro intentó aclarar sus declaraciones, pero las críticas no cesaron. “Yo hablé de una potestad reglamentaria. Lo que señalé es que cada uno tiene su rol, el Congreso tiene su rol, pero no puede salirse de ese rol, por lo que yo lo llamaría a no presentar proyectos de ley que están fuera de sus atribuciones”, explicó Kast.

Bajo este marco, tras salir de la cita con la CPC, Kast volvió a abordar el tema. Refiriéndose también a los dichos específicos del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, que esta mañana sostuvo que dicha frase debe ser rectificada y aclarada".

“Quiero decirles que cuando uno se postula a presidente es para hacer el trabajo, y hoy día por ejemplo, una autoridad contralora que con las mismas normas ha cambiado gran parte de los destinos de Chile. Durante ocho años tuvimos un ente contralor que no hizo su trabajo. Hoy día llega una nueva contralora y hace el trabajo. Bueno, yo le diría al gobierno, ‘hagan la pega, hagan el trabajo’“, comenzó señalando el republicano.

Luego, aseguró: “Yo jamás he dicho algo distinto a que voy a cumplir la Constitución y las leyes”.

“Fui parlamentario al igual que el señor Elizalde, creo que él tiene claro cuando existen campañas de desprestigio y de mentiras”, continuó.

“Quedan poco más de cien días para la segunda vuelta y las campañas de mentiras, difamaciones, noticias falsas está recién comenzando. Por lo tanto, decirle al ministro Elizalde que haga la pega. Preocúpese de lo que a usted le corresponde”, emplazó.

Al ser consultado sobre si sus declaraciones alejan la posibilidad de un apoyo mutuo en segunda vuelta con Evelyn Matthei, quien también cuestionó sus dichos, Kast dijo que “no”.