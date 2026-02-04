SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Kast destaca modelo migratorio de Hungría: “Colaboró para una situación económica y social mejor”

    “Hace año y medio visitamos la barrera fronteriza que instalaron en Hungría y observamos sus efectos. Yo creo que hoy día en Europa hay muchas personas viendo que esa barrera física colaboró para que hoy día Hungría tenga una situación económica y social mejor que lo que puede tener el resto de Europa”, subrayó el presidente electo.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    En el marco de su gira por Europa, el presidente electo, José Antonio Kast, sostuvo este miércoles una reunión con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán; y el presidente de ese país, Tomás Sulyok.

    Tras las citas, el mandatario electo brindó un punto de prensa, en el que entregó detalles de lo conversado.

    “En ambas reuniones hemos visto cómo podemos mejorar y aumentar la colaboración entre ambas naciones. Hungría tiene un avance importante en temas agrícolas, también en temas tecnológicos, tanto de seguridad como en áreas de salud y tecnología para temas de agua, lo cual es muy interesante para nosotros. También tenemos algún grado de intercambio académico”, sostuvo.

    En esa línea, agregó: “En materia de seguridad, observamos el manejo que tuvieron respecto a la inmigración irregular. En esto no se trata de replicar su modelo, sino de tomar ejemplos útiles para garantizar el ‘Plan Escudo Fronterizo’ en Chile”.

    Consultado sobre si está de acuerdo con lo impulsado con el primer ministro húngaro en materia migratoria, contestó: “Lo que hemos señalado siempre es que cada país tiene su propia realidad. Creo que lo que ha hecho Hungría se ha anticipado a una situación que hoy día ven otros países de Europa y que, claro, no tomaron las medidas a tiempo”.

    “Hemos conversado con Santiago Abascal sobre la situación en España y mañana lo haremos con Giorgia Meloni en Italia; también se aprecia en Bélgica cómo han ido tomando medidas para controlar la inmigración irregular. No podemos copiar exactamente lo que hacen otros países, pero sí aprender cómo regular situaciones que afectan la calidad de vida y los sistemas públicos”, continuó.

    En ese mismo sentido, fue requerido sobre si en Chile se implementaría una barrera física como la que fue construida en Hungría para evitar el ingreso de migrantes irregulares al país. Ante eso, respondió: “Hace año y medio visitamos la barrera fronteriza que instalaron en Hungría y observamos sus efectos. Yo creo que hoy día en Europa hay muchas personas viendo que esa barrera física colaboró para que hoy día Hungría tenga una situación económica y social mejor que lo que puede tener el resto de Europa”.

    “Nosotros sí fuimos a verla (frontera) porque queremos instalar...y ustedes también lo saben, yo hablé durante mucho tiempo de barreras físicas en el norte del país, para evitar precisamente el ingreso de personas de manera irregular“, agregó.

