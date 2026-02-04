Gira por Europa: José Antonio Kast se reúne con Viktor Orbán, primer ministro de Hungría

En el marco de su gira internacional por Europa, el presidente electo, José Antonio Kast, se reunió este miércoles con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán.

Pasadas las 14.00 horas en Hungría (10.00 horas en Chile) las dos figuras ya intercambiaban sus primeras palabras.

El encuentro se está realizando en El Monasterio Carmelita (Karmelita kolostor) en el Distrito del Castillo de Buda, la sede oficial de trabajo del primer ministro.

Más tarde, a eso de las 15.30 -en ese país- el mandatario electo tendrá una cita con el presidente de Hungría, Tomás Sulyok.

Luego Kast asistirá a una reunión con representantes del Centro de Derechos Fundamentales.

El jueves en la mañana se trasladará hasta Roma, Italia. Ahí tendrá un encuentro con Giorgia Meloni y otras autoridades italianas.

Finalizado esos encuentros, el mandatario electo regresará el jueves a Santiago y llegará el viernes cerca de las 9.00 de la mañana.