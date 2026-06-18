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    Política

    Kast encabeza cita de emergencia en La Moneda con los tres poderes del Estado por eventual tráfico de niños haitianos

    El caso de los menores de nacionalidad haitiana, que está siendo indagado por la Fiscalía Centro Norte, ha generado una preocupación transversal.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    Pasadas las 08.00 horas de este jueves, autoridades de los tres poderes del Estado, la Contraloría y el Ministerio Público, ya se encontraban en el Palacio de La Moneda tras ser convocados por el Presidente José Antonio Kast para abordar el caso de los niños haitianos.

    Y es que el eventual tráfico de niños de nacionalidad haitiana ha generado una preocupación transversal. Esto, luego del preinforme de la Contraloría que advirtió sobre esta situación, la que actualmente es investigada por la Fiscalía Centro Norte bajo la dirección del fiscal regional Francisco Jacir.

    Las pesquisas buscan establecer cuántos menores de edad ingresaron al país sin los debidos resguardos y documentación, cuál es su paradero, las responsabilidades que le caben a las instituciones que debieron haber monitoreado dichos procesos, y también la participación de terceros en graves ilícitos en contra de los mismos.

    En detalle, los asistentes fueron: la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Chevesich; la líder del Senado, Paulina Núñez; el primer vicepresidente de la Cámara de Diputados, Felipe Camaño; el fiscal nacional, Ángel Valencia; el subcontralor, Víctor Merino; los ministros de Defensa, Fernando Barros; de Justicia, Fernando Rabat; de Cancillería, Francisco Pérez Mackenna; de Desarrollo Social, María Jesús Wulf; de Seguridad, Martín Arrau; el biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado y el subsecretario del Interior, Máximo Pavez. Ninguno de ellos entregó declaraciones previas a la cita.

    Con todo, la La decisión del Mandatario de reunir a los poderes del Estado y otras autoridades, fue anunciada la noche de este miércoles por el biministro Alvarado, quien adelantó que la cita sería para “analizar los antecedentes y establecer una coordinación interinstitucional que permita abordar adecuadamente esta emergencia”.

    Además informó que el Presidente instruyó a los ministerios a “actuar con la máxima urgencia para abordar las irregularidades, errores y potenciales delitos” detrás de estos casos, y que la coordinación de este trabajo quedó a cargo de la titular de Desarrollo Social.

    “La ministra articulará los esfuerzos de los distintos ministerios y servicios, y asimismo se creará una fuerza de tarea específica para apoyar la labor del director del Servicio de Migraciones y de esta forma nos permita identificar, ubicar y consolidar la información que sirva para determinar sin demora si hay niños haitianos cuyos derechos hayan sido vulnerados o cuyo paradero se desconozca”, detalló el jefe del gabinete.

    Posterior a la cita, que aún se mantenía en desarrollo durante el cierre de esta edición, las autoridades brindarán un punto de prensa desde la misma casa de gobierno.

    Más sobre:Niños haitianosGobiernoJosé Antonio KastFiscalía

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