    Kast explica su “cuenta regresiva” a Maduro e interpela a Jara por nexos del PC chileno con Venezuela

    "Es ponerle presión y decirle, mire, en 92 días más va a haber un cambio de actitud de Chile en la OEA, en la ONU, en la OCDE", dijo Kast sobre su anuncio de que al presidente venezolano le quedaban poco más de 90 días en el poder.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio

    El candidato presidencial José Antonio Kast (Republicanos) explicó la “advertencia” que hizo durante el debate Archi al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, respecto de que le quedaban “98 días en el poder” y al ser interpelado por su contendora, Jeannette Jara (PC), al respecto en el debate de Anatel, le enrostró los nexos del Partido Comunista con el régimen.

    Al ser consultados sobre la situación política en Venezuela, Jara expresó que “es evidente que Nicolás Maduro debe dejar el poder. No me cabe ninguna duda que el último proceso electoral fue un fraude, que Venezuela se ha ido convirtiendo en un país que alberga una dictadura y que ha tenido además fenómenos asociados que nosotros experimentamos acá en Chile, como la migración”.

    Junto con anunciar que apoyará medidas que promuevan una transición en Venezuela si es electa, emplazó a Kast por sus dichos sobre Maduro: “No sé muy bien a qué se refería, si nos quiere meter en un nuevo conflicto internacional”.

    En respuesta Kast, aseguró que Maduro debe dejar el poder y pagar sus crímenes con cárcel. “No como el dictador (Erich) Honecker, que lo recibieron en Chile, le hicieron fiesta, lo llevaron a las ceremonias del Partido Comunista, siendo que había construido un muro, habían asesinado a alemanes y querían salir del régimen comunista a la libertad", apuntó.

    Respecto de sus dichos en el espacio organizado por Archi, explicó: “Cuando dije los 98 días, era porque estábamos en otro debate. Hoy día le quedan 92 días. (A Maduro) le queda poco tiempo para entregar poder. Yo creo que se va a ir antes. Es ponerle presión y decirle, mire, en 92 días más va a haber un cambio de actitud de Chile en la OEA, en la ONU, en la OCDE. Es ir todos los días (...) Lo que nosotros podemos hacer es orientar la presión política internacional para que de una vez por todas deje el poder, deje de hacerle daño a los venezolanos, deje de hacer que se huyan los venezolanos de su régimen. Y eso se hace con carácter, con decisión y con constancia", afirmó.

    Sobre este punto, Jara interpeló: “¿Sabes qué creo yo? ¿Qué te equivocaste en el debate nomás? Se te salió una cuña que no correspondía. Y ¿sabes qué? No te cuesta nada admitirlo, si ese es el punto".

    Ustedes recibieron plata de (Hugo) Chávez en la Universidad de Arcis. Tu principal asesor, el señor (Daniel) Núñez, el senador Núñez, quebró la Arcis y le regalaron 9 millones de dólares de Venezuela", replicó Kast.

    Al respecto, Jara contestó: “Tú estás poniendo primero responsabilidades en mí que no corresponden. Entonces yo te pediría que trates de mentir menos, que te tranquilices un poco además. Y sabes que te quiero convocar a una cosa importante. Igual la política es difícil y uno se equivoca. Tú te equivocaste en el debate pasado, salvo que quieras meternos en un conflicto internacional con Venezuela, eso va a producir otra ola migratoria".

