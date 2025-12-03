“Le quedan 98 días”: la advertencia de Kast a Maduro tras ofensiva de EE.UU.

“Por la razón o la fuerza”. Citando la frase del escudo nacional, el candidato republicano José Antonio Kast, se refirió a advertencia del Presidente de Estado Unidos, Donald Trump, de atacar objetivos dentro de Venezuela, nación que está bajo el mando de Nicolás Maduro.

La escalada en la ofensiva ha derivado en especulaciones sobre un posible conflicto armado para sacar a Maduro del poder. En ese sentido, en el debate de la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), los candidatos fueron consultados respecto a si apoyarían una operación militar estadounidense con bombardeos en territorio venezolano para derrocar a Maduro.

Ante eso, Kast indicó: “Le respondo con la frase de nuestro escudo: Por la razón o por la fuerza. Pero de nuevo, están las personas en el centro, y se han vulnerado los derechos de las personas”.

“Son más de 5 millones de personas, quizás 8 millones de venezolanos que han tenido que salir huyendo de una narcodictadura. Han venido sicarios de Venezuela a asesinar a personas aquí en Chile. Ellos han mandado a organizaciones criminales a Chile. Ellos están interviniendo en nuestro país”, sostuvo.

En esa línea, lanzó: “Por lo tanto, lo que yo le puedo decir al señor Maduro, ojalá que se vaya. Y le quedan 98 días” .

El candidato no profundizó en sus dichos, y posteriormente guardó silencio y evitó responder cuando la periodista a cargo del tema le planteó: “Estados Unidos interviniendo directamente en el fin de un gobierno trae malos recuerdos en Chile. ¿No le parece a usted?“.