Kast finaliza gira en Perú y regresa a Chile para cita con el mundo empresarial

Con una agenda concentrada en señales económicas y de cooperación regional, el presidente electo, José Antonio Kast, cerró este miércoles su gira por Perú, en lo que fue su tercer viaje internacional tras las elecciones.

La jornada estuvo marcada por encuentros con el mundo empresarial y una reunión bilateral con el mandatario peruano, José Jerí , antes de su regreso a Chile para retomar actividades ligadas a la transición.

El día comenzó con una cita con empresarios peruanos, organizada por la Cancillería de ese país y por la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex), en el Hotel Country Club de Lima.

Según consignó el medio peruano Gestión, durante su intervención, Kast destacó “la importancia de recuperar el crecimiento económico, atraer inversión y fortalecer la confianza empresarial”, subrayando además el rol del sector privado en la generación de empleo y en el desarrollo económico.

Pasadas las 12.30 horas en Perú (14.30 en Chile), el presidente electo se trasladó a la sede del Ejecutivo para sostener la reunión bilateral con José Jerí. En el encuentro participaron autoridades del país vecino y parte de la comitiva de Kast, entre ellos los diputados -y senadores electos- Renzo Trisotti y Enrique Lee, además del gobernador de Arica, Diego Paco. Parte de la cita fue transmitida por la televisión peruana.

En esa instancia, Jerí valoró el carácter estratégico del vínculo entre ambos países. “Es un verdadero gusto poder darle una cordial bienvenida acá a nuestro país y tener la oportunidad de conversar ampliamente sobre temas que son sumamente importantes en nuestra relación bilateral”, señaló el mandatario.

Luego agregó que la relación con Chile es “una política de Estado”, basada en la amistad y la cooperación, con coincidencias en materias como la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y el control de la migración irregular.

Kast recogió ese punto y puso el acento en la necesidad de una coordinación regional. “Somos vecinos y nada mejor que ser buenos vecinos, ese es nuestro afán”, afirmó.

El republicano advirtió que el crimen organizado “es una especie de industria transnacional que no respeta fronteras ni banderas”, enfatizando en que debe enfrentarse de manera conjunta.

En materia migratoria, el mandatario electo sostuvo que existen fenómenos de migración forzosa producto de la falta de respeto a las normas democráticas en algunos países. Refiriéndose particularmente a la situación de Venezuela, Kast aseguró que hay “una nación que tiene ocho millones de personas en esa condición y eso nos afecta a todos”.

En su anterior viaje a Ecuador ya había abordado con el presidente Daniel Noboa la idea de establecer un corredor humanitario al país del Caribe.

Particularmente sobre ese punto, antes de subir en el avión de regreso, señaló que con sus visitas a distintos países de la región está generando “puentes de diálogo” con miras a su asunción el 11 de marzo, asegurando que hasta ese entonces es el Presidente Gabriel Boric quien lleva las relaciones internacionales. Esto, a propósito de temas migratorios y particularmente por la situación en Venezuela.

“Lo que hacemos es anticiparnos”, puntualizó.

Sobre las expulsiones de extranjeros en condición ilegal, aseguró que “nosotros lo que hemos señalado es que a los migrantes irregulares les quedan 63 días para dejar país (...). Lo que buscamos es orden para nuestra patria. Si alguien quiere llegar, tiene que entrar por la puerta (...). El daño que nos ha hecho a nosotros un gobierno dictatorial (régimen venezolano) es enorme”.

En específico, sobre un respaldo de Jerí a su idea del corredor humanitario, Kast puntualizó que “solo podríamos tener un acuerdo cuando yo tenga un cargo oficialmente asignado por la Constitución, cuando yo jure”.

Sobre el viceministro trasandino, el economista chileno-argentino José Luis Daza y su eventual negativa a integrar el gabinete del republicano, Kast replicó que “lo que le puedo confirmar es que soy muy amigo de José Luis Daza, es un gran economista (...). Y el 20, 21 o el 22 van a conocer nuestro gabinete”.

Concluida la gira, Kast continuará este jueves su agenda en Chile para participar en el encuentro organizado por Icare, titulado “Prioridades para Chile en la voz del presidente electo”. En la actividad, se reunirá con el directorio de la entidad y luego responderá preguntas del mundo empresarial.