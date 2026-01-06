Kast presentó a Quiroz como su futuro ministro de Hacienda y se diluye opción de ingreso de Daza al gabinete

El plazo autoimpuesto por el presidente electo, José Antonio Kast, para dar a conocer su equipo de ministro era originalmente el 15 de enero. Sin embargo, este martes el propio Kast dijo que ahora será el 20 o 21 de enero.

“Queremos afinar muy bien los nombres, queremos seguir avanzando también con los futuros ministros en lo que serán sus equipos de trabajo y eso va a requerir un tiempo más”, dijo Kast minutos antes de iniciar su viaje a Perú.

Pero poco antes, el mismo presidente electo había dado una señal relevante para el estratégico ministerio de Hacienda. Y si bien su nombre estaba sobre la mesa de las opciones, ya que ha estado desde un comienzo liderando el equipo económico del entonces candidato presidencial, este martes el presidente electo, José Antonio Kast presentó a los gremios empresariales a Jorge Antonio Quiroz Castro (quien cumplirá 64 años en abril) como su futuro ministro de Hacienda.

A la cita, realizada en el comando presidencial, asistieron la presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio, CPC, Susana Jiménez, y los representantes de las seis ramas de la multigremial -agricultura, construcción, minería, banca, comercio e industria-, quienes le presentaron sus inquietudes y propuestas.

Poco después, y antes de iniciar su viaje a Perú, Kast fue consultado si Quiroz será su ministro de Hacienda. El futuro Presidente respondió que todas las personas que han estado trabajando con él tendrán un rol importante en su gobierno. “Van a ser las personas adecuadas, idóneas para cada uno de los cargos”, dijo.

Quiroz es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y doctor en Economía de la Universidad de Duke en Estados Unidos, ha sido consultor por casi 30 años, ha realizado (calculó en julio) unos 1.500 informes y su conocimiento de esa gran variedad de industrias y sectores es una fortaleza que diversos economistas la reconocen, aunque también es fuente de potenciales conflictos de interés.

En la carrera subterránea por Hacienda, Quiroz sumó el apoyo público de otros economistas, entre ellos, el exministro de Hacienda Felipe Larraín, quien dijo que “el Ministerio de Hacienda quedaría en muy buenas manos con Jorge Quiroz”; y el académico de la Universidad del Desarrollo, Klaus Schmidt-Hebbel: “Yo no tengo muchas dudas de que Jorge Quiroz va a ser el siguiente ministro de Hacienda de nuestro país”, además de Sebastián Edwards, quien sostuvo: “Si llega a ser ministro de Hacienda, vamos a estar en buenas manos”.

Con Quiroz en Hacienda, el nombre de Tomas Bunster toma fuerza para llegar a la Dirección de Presupuestos (Dipres). Ingeniero industria hidráulico y desde hace tres años asociado a la consultora de Jorge Quiroz, Bunster ha sido uno de sus más cercanos colaboradores en la etapa de campaña.

Sin embargo, quienes conocen el trabajo interno creen que en la Dipres se necesita una persona con mayor trayectoria y peso específico, que cuente con la confianza directa del Presidente. En ese caso, el nombre de Bunster perdería fuerza y lo sitúan más en un rol de coordinador macroeconómico de Hacienda.

Junto a la oficialización de Quiroz al mando de Hacienda, en el entorno de los republicanos hay otra certeza: la anhelada alternativa de que José Luis Daza (67 años) deje Argentina para asumir un cargo en el gabinete del futuro gobierno de Kast.

En su primer viaje internacional, dos días después de resultar electo, Kast viajó a Argentina para reunirse con el Mandatario argentino Javier Milei, ocasión en la que también se reunió con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo y su viceministro desde septiembre de 2024, José Luis Daza. Ese día, trascendió que Kast le había ofrecido a Daza el futuro triministerio de Economía, Minería y Energía a partir de marzo. Kast dejó la determinación final en manos de Daza: “Pasa por una decisión que no es mía”, dijo en Buenos Aires. Además del triministerio de Economía, en el entorno de Kast habían evaluado otros posibles cargos para Daza, quien finalmente habría resuelto mantenerse en una posición, en Argentina, en la que ha demostrado público entusiasmo.

La cercanía de Daza con Kast le daba la primera opción para Hacienda: economista chileno con pasado en JP Morgan y Deutsche Bank, había sido el coordinador del equipo económico del republicano durante la campaña presidencial de 2021, cuando Kast se enfrentó al actual Presidente Gabriel Boric en segunda vuelta. Sin embargo, Quiroz ganó terreno frente a KAst por su participación protagónica en la última campaña de 2025, cuando la mayoría de los economistas más reconocidos del sector optaban por la candidatura de Evelyn Matthei.

De esta forma, Quiroz deberá ejecutar el plan económico que se tiene previsto para los primeros 90 días y que se divide en cuatro ejes: proyectos de ley, modificaciones administrativas para impulsar la inversión, generar certeza en materia laboral y políticas de austeridad fiscal.

El plan de Kast apunta a enviar rápidamente al Congreso los proyectos de ley que tienen considerados para los primeros tres meses. Se ha mencionado que son proyectos cortos, de pocos artículos y que sean de fácil despacho, para darle “el sentido de urgencia” que es el sello que este nuevo gobierno que asume en marzo quiere imprimir.

El primero de ellos es el que reducirá la tasa del impuesto de primera categoría del 27% actual, a 23%, para todas las empresas medianas y grandes. También incluirá otra rebaja adicional, desde el 23% al 20%, en promedio, para las firmas que contraten trabajadores con riesgo de caer en la informalidad.

El segundo proyecto de ley previsto es el que eliminará las contribuciones de manera gradual, comenzando con los adultos mayores de 65 años, para luego avanzar hacia la no existencia de contribuciones de primera vivienda, pero al ritmo que lo permitan las finanzas públicas.

El tercero es uno que abarcará la eliminación del impuesto a las ganancias de capital en la venta de acciones de baja presencia bursátil y que establece nuevamente la plena integración del sistema tributario.

Una cuarta iniciativa apunta a la implementación de un nuevo estatuto de inversión que otorgue seguridad jurídica y tributaria a los inversionistas locales y extranjeros que se acojan a él y realicen inversiones grandes, especialmente las que impliquen transferencia tecnológica y desarrollo de capital humano a Chile.

¿Y quién asume en Economía?

El plan original de Kast era tener a José Luis Daza a cargo de Economía y fusionar Energía y Minería. Si eso ese diseño finalmente no se concreta, como todo apunta, y Daza se mantiene en Argentina, el entorno del Presidente electo ha evaluado nombres posibles para esa posición. Una de las alternativas es la directora ejecutivo de Libertad y Desarrollo, Bettina Horst (54 años), cuyo nombre ha sido mencionado también para la cartera de Trabajo e incluso, la Dipres.

Sin embargo, Horst estaría dispuesta a asumir un cargo más cercana a su expertise en temas económicos: ingeniera comercial de la Universidad Gabriela Mistral, con un magíster en Economía con mención en Políticas Públicas de la Universidad Católica de Chile, también es consejera del sistema de Alta Dirección Pública.

Otros nombres que aparece para ese cargo son los del ingeniero comercial, director de empresas y ex constituyente Bernardo Fontaine (61 años), quien hoy lidera la agenda de desafío 90, que incluye los proyectos y medidas prioritarias a impulsar en los primeros tres meses; y el del exministro de Energía, ex subsecretario de Hacienda, ex constituyente y exdiputado, el abogado Rodrigo Álvarez (59 años). Alguien incluso menciona en esa posición al académico Sergio Urzúa.