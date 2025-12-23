Kast cierra su gira por Ecuador: abordó con Noboa idea de establecer un corredor humanitario a Venezuela

Con dificultades para aterrizar debido a las condiciones climáticas -las que obligaron a realizar una maniobra de go around antes de tocar la pista minutos más tarde-, el presidente electo, José Antonio Kast, llegó durante la madrugada del martes a Quito, Ecuador.

El vuelo de Latam que trasladaba al futuro mandatario y a su comitiva logró finalmente concretar el arribo pasadas las 4:00 de la madrugada (hora local de Quito), dando inicio a su segundo viaje internacional desde que fue electo.

La visita se produjo luego de su paso por Buenos Aires, donde sostuvo reuniones con el presidente argentino, Javier Milei, y forma parte de una agenda enfocada en seguridad regional, migración y crimen organizado, con miras a su llegada a La Moneda en marzo próximo.

Antes de aterrizar en Ecuador, Kast realizó una escala en Lima, instancia que aprovechó para reunirse en los salones de protocolo del aeropuerto con el canciller peruano, Hugo de Zela.

En el encuentro abordaron materias vinculadas al avance del narcotráfico, la inmigración irregular y las coordinaciones para habilitar un eventual corredor humanitario para ciudadanos venezolanos en situación irregular.

Si bien el presidente electo ya había anunciado una visita oficial a Perú para enero, la conversación permitió adelantar definiciones en torno a un fenómeno que, según ha transmitido él mismo, requiere una respuesta coordinada entre los países de la región. Ese mismo énfasis buscó imprimirle a su agenda en Quito.

A su llegada a la capital ecuatoriana, Kast confirmó que uno de los ejes de su conversación con el presidente Daniel Noboa sería precisamente la situación migratoria que atraviesa Sudamérica por la diáspora venezolana.

“Nosotros queremos plantearle al presidente de Ecuador la situación del crimen organizado, de la inmigración ilegal y del narcotráfico. Ecuador también está viviendo una situación crítica (...). Efectivamente, el corredor humanitario tiene que ser analizado por los distintos países”, señaló.

Kast aseguró que la medida debe ser consensuada entre Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia, además de considerar el ingreso de las personas a Venezuela una vez alcanzada la frontera.

A las 11:00 horas, Kast sostuvo una reunión bilateral con Noboa en el Palacio de Carondelet, encuentro en el que estuvo acompañado por los senadores electos Rodolfo Carter y el general (r) Cristián Vial.

Posteriormente, Kast participó de un almuerzo con el presidente ecuatoriano junto a los ministros de su gabinete.

La jornada continuó más tarde con un almuerzo con empresarios en el Hotel Swissôtel.

Al cerrar la jornada, antes de iniciar su retorno a Santiago para tomar unos días de descanso por las fiestas de fin de año, Kast señaló que “nos vamos reconfortados a nuestra patria (...). Hemos podido conversar con las diferentes autoridades”.

Y agregó: “Tenemos que coordinarnos, tenemos que conversar y ver cómo avanzamos en acuerdos a futuro. Está claro que hoy soy el presidente electo, no tengo la representación de mi nación en temas internacionales (...). Pero es muy importante que entre todos veamos cómo solucionar el problema que hoy genera una nación como Venezuela, que ha provocado que personas salgan de su patria”.

Kast confirmó que “lo que hemos planteado en esta gira es ver cómo se puede realizar un corredor humanitario para las personas que están de manera irregular en Chile, en Perú, en Ecuador, puedan volver a su patria. Y también solicitarle al gobierno venezolano que abra las puertas de sus fronteras”.

En un mensaje al líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, el republicano aseguró que “yo no reconozco a una dictadura, pero eso no quiere que ese país no reciba a sus connacionales. Para nosotros es prácticamente imposible conversar con alguien que no ha respetado la democracia”.

La crisis migratoria fue una de sus principales banderas de campaña y ahora uno de los temas que más preocupa al equipo de Kast y a Chile Vamos. Esto, por dos razones: las expectativas ciudadanas que se han generado sobre el asunto y debido a que el mandatario electo todavía no ha informado un plan detallado para expulsar a los inmigrantes ilegales del país, lo que ha despertado inquietud en el sector.