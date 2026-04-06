“Tarde o temprano tendrá que rendir cuentas ante la justicia”: Kast inicia gira a Argentina marcada por caso Apablaza

Este domingo el Presidente José Antonio Kast inició su primer viaje al extranjero desde que arribó a La Moneda. Su destino: Argentina, donde durante esta jornada se reunirá con el mandatario trasandino, Javier Milei.

La visita estará marcada por la polémica fuga del exlíder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez Autónomo Galvarino Apablaza, acusado de ser el autor intelectual del asesinato del exsenador y fundador de la UDI Jaime Guzmán, a 35 años del crimen.

“El señor Apablaza hoy día es un prófugo de la justicia, le agradecemos la colaboración que ha prestado el gobierno argentino en todas estas materias (...). Si alguien como el señor Apablaza ha estado por tantos años evadiendo la justicia, hoy día además se da a la fuga señalando que en Chile no hay garantías para un juicio justo, creo que el mundo sabrá quién es quién”, dijo Kast antes de partir.

Desde el Grupo 10 de la FACh, el Mandatario dijo que “cada día queda más claro que en este caso la justicia va a llegar. Tarde o temprano, el señor Apablaza tendrá que rendir cuentas ante la justicia chilena”.

Y aseguró que su gobierno realizará “todas las gestiones pertinentes” ante la administración de Milei u otros gobiernos para lograr su captura.

“Si alguien ha estado por tantos años evadiendo la justicia y hoy además se da a la fuga, señalando que en Chile no hay garantías, creo que el mundo sabrá quién es quién”, sostuvo.

Agenda

Pese a las especulaciones sobre una eventual suspensión de la gira por este hecho, el gobierno descartó cualquier cambio en la agenda.

Incluso, en una señal por la situación de Apablaza, La Moneda incluyó en la comitiva presidencial al secretario general de la UDI y exdiputado, Juan Antonio Coloma Álamos.

“El viaje se mantiene, por supuesto. Valoramos el esfuerzo y disposición del gobierno argentino en ayudar en este tema”, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, el jueves pasado.

Así, este domingo a las 19 horas el Mandatario despegó desde territorio nacional para llegar a Buenos Aires, donde duran sostendrá este lunes una cita bilateral con su par argentino, la que, si bien tendrá como foco temas como comercio y energía, se verá marcada por el caso Apablaza y las gestiones judiciales en curso.

El viaje considera también un encuentro con distintas autoridades trasandinas a partir de las 8 de la mañana (7 horas de Santiago) y un homenaje al Libertador General don José de San Martín con una ofrenda foral, a las 9.30.

Media hora más tarde, en tanto, cerrará la gira con su encuentro con Milei.

Además de Coloma y el canciller Pérez, Kast estará acompañado por la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert; el titular de Obras Públicas, Martín Arrau; y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez.

Presión por Apablaza

Inevitablemente la visita estará marcada por la polémica fuga de Apablaza, quien hace unos meses perdió su estatus de refugiado político en Argentina y hoy permanece prófugo tras no ser encontrado en su domicilio cuando el miércoles pasado la policía argentina fue a detenerlo.

El caso ha tensionado la agenda política en Chile y también se instalará como uno de los temas clave durante la visita presidencial.

De hecho, el gobierno argentino ya ofreció una recompensa para dar con su paradero, mientras en Chile se intensifican las gestiones para concretar su extradición.

En respuesta a estas acciones, durante este domingo el abogado del exfrentista, Rodolfo Yanzón, afirmó que su cliente no se presentará ante la justicia en Argentina y que presentarán una denuncia ante las Naciones Unidas (ONU) por “violar la convención de refugiados”.

“Apablaza no se va a presentar porque sería refrendar un acto absolutamente ilegal”, sostuvo el abogado en T13.

Desde La Moneda, en todo caso, recalcan que las relaciones con el gobierno argentino están en buenos términos. De hecho, recuerdan que, desde que salió electo, no es primera vez que Kast se reúne con Milei, a quien visitó tras imponerse en la segunda vuelta presidencial en lo que fue su primer viaje fuera del país como presidente electo. En esa ocasión se tomó la polémica foto con la motosierra.

Ambos también se volvieron a encontrar en el cambio de mando del pasado 11 de marzo, donde si bien habían coordinado un encuentro bilateral, por motivos de agenda del Mandatario argentino la cita tuvo que ser suspendida.