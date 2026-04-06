Kast inicia su gira en Argentina: sostendrá reunión con Javier Milei

Este lunes 6 de abril, el Presidente José Antonio Kast inicia su visita oficial a Argentina, el primer viaje que realiza desde que asumió el cargo y la cual se encuentra marcada por la fuga de Galvarino Apablaza.

El mandatario es acompañado por el canciller, Francisco Pérez Mackenna, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez y el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma.

Las actividades del mandatario comienzan temprano este lunes (7:00 de Chile), con un desayuno en la embajada chilena en Buenos Aires.

En la actividad, participan diferentes autoridades argentinas como la senadora de Buenos Aires, Patricia Bullrich, la senadora de la Provincia de Córdoba, Carmen Álvarez, el diputado de la Provincia de Buenos Aires, Santiago Santurio, el intendente de San Miguel (Provincia de Buenos Aires),Jaime Méndez y el secretario académico del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales.

Tras esto, a las 8:30 de Chile (9:30 de Argentina), se espera que el Presidente Kast se traslade hasta la Plaza San Martín, donde depositará una ofrenda floral al Libertador General don José de San Martín.

Más tarde a las 10:00 horas sostendrá una reunión privada con el mandatario argentino, Javier Milei, en la Casa Rosada.