SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Kast inicia su gira en Argentina: sostendrá reunión con Javier Milei

    Kast es acompañado por el canciller, Francisco Pérez Mackenna, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert y el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Este lunes 6 de abril, el Presidente José Antonio Kast inicia su visita oficial a Argentina, el primer viaje que realiza desde que asumió el cargo y la cual se encuentra marcada por la fuga de Galvarino Apablaza.

    El mandatario es acompañado por el canciller, Francisco Pérez Mackenna, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez y el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma.

    Las actividades del mandatario comienzan temprano este lunes (7:00 de Chile), con un desayuno en la embajada chilena en Buenos Aires.

    En la actividad, participan diferentes autoridades argentinas como la senadora de Buenos Aires, Patricia Bullrich, la senadora de la Provincia de Córdoba, Carmen Álvarez, el diputado de la Provincia de Buenos Aires, Santiago Santurio, el intendente de San Miguel (Provincia de Buenos Aires),Jaime Méndez y el secretario académico del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales.

    Tras esto, a las 8:30 de Chile (9:30 de Argentina), se espera que el Presidente Kast se traslade hasta la Plaza San Martín, donde depositará una ofrenda floral al Libertador General don José de San Martín.

    Más tarde a las 10:00 horas sostendrá una reunión privada con el mandatario argentino, Javier Milei, en la Casa Rosada.

    Más sobre:José Antonio KastArgentinaJavier Milei

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fiscal Valencia sostiene que solicitud para interrogar a Maduro ya fue cursada: “Yo creo que esa diligencia se va a realizar”

    ¿Cuándo termina la era Brat? The Moment y la sátira de Charli XCX

    Cómo EEUU rescató al piloto de su Fuerza Aérea tras el derribo de uno de sus aviones en Irán

    “Irán viviría en el infierno”: Amenaza de Trump hace caer al petróleo tras haber llegado hasta los US$ 114 por barril

    Barómetro Unab: Economía pierde dinamismo en marzo pero se mantiene en terreno favorable

    El nuevo gerente general de Courtyard by Marriott pone meta de 73% de ocupación para 2026, por encima del año pasado

    Lo más leído

    1.
    Criteria: aprobación de Presidente Kast llega al 42% y desaprobación se ubica en un 46%

    Criteria: aprobación de Presidente Kast llega al 42% y desaprobación se ubica en un 46%

    2.
    Macaya pide “altura de miras” en Chile Vamos tras “fuego amigo” por remoción de directora del SernamEG

    Macaya pide “altura de miras” en Chile Vamos tras “fuego amigo” por remoción de directora del SernamEG

    3.
    Exministra Orellana cuestiona motivos del gobierno para remover a directora de SernamEG

    Exministra Orellana cuestiona motivos del gobierno para remover a directora de SernamEG

    4.
    Republicanos ofician a municipalidades por funcionarios que trabajaron en el sector privado con licencia médica

    Republicanos ofician a municipalidades por funcionarios que trabajaron en el sector privado con licencia médica

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo EEUU rescató al aviador de su Fuerza Aérea tras el derribo de uno de sus aviones en Irán

    Cómo EEUU rescató al aviador de su Fuerza Aérea tras el derribo de uno de sus aviones en Irán

    El medio siglo de Apple

    El medio siglo de Apple

    Por Alejandro Jofré
    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 6 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 6 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    Fiscal Valencia sostiene que solicitud para interrogar a Maduro ya fue cursada: “Yo creo que esa diligencia se va a realizar”
    Chile

    Fiscal Valencia sostiene que solicitud para interrogar a Maduro ya fue cursada: “Yo creo que esa diligencia se va a realizar”

    Kast inicia su gira en Argentina: sostendrá reunión con Javier Milei

    Persona muere tras ser atropellada por desconocidos en Quinta Normal: víctima fue seguida por el vehículo

    “Irán viviría en el infierno”: Amenaza de Trump hace caer al petróleo tras haber llegado hasta los US$ 114 por barril
    Negocios

    “Irán viviría en el infierno”: Amenaza de Trump hace caer al petróleo tras haber llegado hasta los US$ 114 por barril

    Entre el optimismo y la cautela: la visión de los presidentes de las constructoras para 2026

    El nuevo gerente general de Courtyard by Marriott pone meta de 73% de ocupación para 2026, por encima del año pasado

    Cómo EEUU rescató al piloto de su Fuerza Aérea tras el derribo de uno de sus aviones en Irán
    Tendencias

    Cómo EEUU rescató al piloto de su Fuerza Aérea tras el derribo de uno de sus aviones en Irán

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    La contaminación puede provocar ansiedad y depresión, advierte la Agencia Europea de Medio Ambiente

    ¿En qué posición quedó? La dura caída de Christian Garin en el ranking ATP que lo saca del Top 100
    El Deportivo

    ¿En qué posición quedó? La dura caída de Christian Garin en el ranking ATP que lo saca del Top 100

    Regresa a los banquillos tras cuatro años: Zinedine Zidane será el técnico de Francia tras el Mundial

    Un campeón del mundo en el Claro Arena: la formación que alista Boca Juniors para visitar a la UC por la Libertadores

    El medio siglo de Apple
    Tecnología

    El medio siglo de Apple

    Review de la Canon EOS R6 Mark III: ¿vale la pena dar el salto?

    Por qué mi televisor podría fallar brevemente durante estos días

    ¿Cuándo termina la era Brat? The Moment y la sátira de Charli XCX
    Cultura y entretención

    ¿Cuándo termina la era Brat? The Moment y la sátira de Charli XCX

    “Obra maestra”, “nunca había ido tan al límite”: Pedro Almodóvar conquista con Amarga Navidad

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly

    Elecciones en Hungría: Viktor Orbán frente a la posibilidad de perder el poder por primera vez en 16 años
    Mundo

    Elecciones en Hungría: Viktor Orbán frente a la posibilidad de perder el poder por primera vez en 16 años

    Cómo China puede resultar victoriosa frente a Estados Unidos tras la guerra en Medio Oriente

    Zelenski pide más ayuda antiaérea tras los últimos ataques en Odesa: “Rusia no tiene intención de parar”

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo
    Paula

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo

    Elisa Alcaíno, presidenta de Red de Acción Carcelaria: “A nadie le importa la realidad de las mujeres presas”

    Los otros huevitos de Pascua