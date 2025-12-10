VOTA INFORMADO por $1100
    Política

    Kast interpela a Jara por sus posturas en el comité político y candidata lo acusa de desconocer el funcionamiento del Estado

    Luego de que Kast le preguntara por cual fue su opinión ante temas polémicas en esa instancia, como el indulto al exfrentista Jorge Mateluna, Jara sostuvo que entregó su opinión para "la conducción del país" y acusó desconocimiento de su parte.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio

    Durante una ronda de preguntas cruzadas entre los candidatos presidenciales en el Debate Anatel, José Antonio Kast interpeló a su contendora, Jeannette Jara, por su postura ante temas polémicos en el comité político del que formaba parte cuando era ministra del Trabajo, y en respuesta, la abanderada del oficialismo y la DC lo acusó de desconocer el funcionamiento del Estado.

    En concreto, Kast le preguntó a Jara sobre qué opinión dio cuando en el comité político de ministros se abordaban temas como el indulto a presos del estallido social a inicios del gobierno o las reuniones que secretarios de Estado, entre ellos Jara, tuvieron con el lobista Pablo Zalaquett sin registrarlas en la plataforma habilitada para ello y el caso de Manuel Monsalve, el exsubsecretario del Interior imputado por violación hacia una subalterna.

    “Te puedo contar que hice importantes obras por el país, a diferencia tuya que estuviste 16 años de diputado y que hiciste bien poco, la verdad (...) Es bien fácil criticar a los demás. Tú estuviste cuatro años de concejal, 16 años, señoras y señores, de parlamentario y llevas 8 años de candidato (...)“, replicó Jara.

    Con posterioridad, al ser emplazada por Kast a que respondiera el fondo de la pregunta, y en particular sobre los indultos a los presos durante el estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna acotó: “Hice varias cosas. Lo primero fue entregar mi opinión para la conducción del país con todas las dificultades que esto tiene. En el caso (Manuel) Monsalve, como tú bien lo sabes, me enteré después, porque este tema no se trató en el comité político. No se trató. Y tú lo sabes también. Pero si todo el país lo sabe. Tú bien lo sabes y ya has tratado de atribuirme a mí las conductas de Monsalve. Mira, la lesera".

    Luego, aludió a que ella solicitó la renuncia del subsecretario Christian Larraín tras acusaciones de acoso en su contra y le enrostró a Kast que legisladores de su partido o parlamentarios que ahora lo apoyan, entre ellos el diputado libertario Cristián Labbé, la criticaron por este episodio.

    ¿Tú crees que los comités políticos son asambleas, José Antonio? Demuestras efectivamente tu desconocimiento de cómo funciona el Estado. En los comités políticos, lo cierto es que los temas se ven en distintas instancias porque hay distintos niveles de responsabilidad", apuntó Jara tras ser nuevamente emplazada por su postura en esos espacios.

    Seguidamente, Kast criticó que durante su periodo como ministra se registrara un millón de desempleados. Ante esto, Jara contestó que “son menos, José Antonio. (Son) 850 mil. No juegues con la gente ¿tú crees que la gente que no tiene trabajo la está pasando bien? La diferencia es que yo sí he hecho cosas para que salgan de esa situación".

