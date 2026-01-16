Kast opta por Ximena Rincón para el Ministerio de Energía

La senadora, timonel de Demócratas y exautoridad de los gobiernos de la Concertación, Ximena Rincón, arribará al gabinete de José Antonio Kast.

Si bien en un minuto su nombre estuvo contemplado para una embajada, durante las últimas horas, el presidente electo optó a que ella encabece el Ministerio de Energía .

Su arribo a esa cartera envía una señal de apertura política en la confección del gabinete que ha sido observado con lupa por el peso de los independientes y por la necesidad de ampliar la base de respaldo del futuro gobierno.

La senadora y exministra cuenta con una trayectoria extensa en el aparato público y con experiencia en áreas sectoriales. Fue ministra del Trabajo y de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, además actualmente preside la Comisión de Hacienda del Senado.

En el oficialismo entrante destacan que su perfil y su conocimiento del funcionamiento del Congreso podrían resultar claves en una cartera estratégica, atravesada por debates regulatorios (“permisología”), inversiones de largo plazo en infraestructura, entre otros temas.