Kast reitera críticas por supuestos “amarres” en sector público y explica presencia de Carter y Vial en su viaje a Ecuador

Ad portas de su vuelo a Ecuador, el Presidente electo José Antonio Kast reiteró su crítica a la norma que incluyó el gobierno para restringir el despido de trabajadores en el reajuste público, la cual va en línea con una petición expresa que había hecho la mesa de trabajadores del sector público.

Además de ello, explicó la presencia de los senadores electos Rodolfo Carter y Cristián Vial en la comitiva de su periplo al país liderado por Daniel Noboa.

Sobre el primer tema, del que su colectividad (Partido Republicano) y la oposición en general ha sido bien crítica, Kast planteó: “¿Es la línea correcta modificar la norma de la permanencia en los cargos públicos de ciertos funcionarios a través de una ley de reajuste? Yo creo que no es la manera".

“Pero habrá un debate donde ellos tendrán que explicar los motivos por los cuales ingresaron dentro del mismo proyecto de reajuste, algo que incluso podría perjudicar a los mismos funcionarios en el tiempo de debate de una norma que debiera haber sido aprobada rápidamente”, dijo.

Consultado sobre si para él es una “ley de amarre”, respondió: “No quiero calificarla, será la opinión pública y los parlamentarios los que tienen que decidir si van a aprobar una ley como la que planteó el Ejecutivo”.

¿Carter y Vial ministeriables?

Ante la presencia del exalcalde de La Florida Rodolfo Carter y del general (r) Cristián Vial en la comitiva del viaje a Ecuador, Kast fue consultado sobre si ambos senadores electos podrían ser considerados ministeriables.

Lo anterior, teniendo en cuenta que ayer en entrevista con Canal 13, el Mandatario electo sorprendió al no descartar la incorporación de legisladores al Ejecutivo.

“Yo lo que señalé en una entrevista televisiva es que nosotros vamos a tomar todas las medidas y vamos a solicitar toda la colaboración a todas las personas que estén dispuestas a hacer un cambio radical en Chile. Yo no he señalado todavía quiénes podrían ser los ministros. Hemos también planteado que antes del 15 de enero o hasta el 15 de enero espero que contemos con los nombres de todas las personas que ejerzan cargos”, sostuvo al respecto.

Sobre la participación de Carter y Vial dijo: “Ustedes vieron cuando expusimos en el tema de la frontera segura cómo el senador electo Vial hizo una gran exposición. Cuando planteamos el tema interno, más de comunas y ciudades, cómo el exalcalde Carter, actual senador electo, hizo un planteamiento muy serio. Por lo tanto, toda esa experiencia también queremos compartirla con las autoridades de Ecuador y que ellos también nos compartan cómo han enfrentado, por ejemplo, el tema de las cárceles, cómo enfrentan el crimen organizado”.

“Por lo tanto, que nadie se sorprenda que senadores, diputados electos o en ejercicio estén colaborando en lo que va a ser la puesta en marcha de un futuro bueno, más allá de si alguno es convocado o no a un cargo ministerial”, agregó.