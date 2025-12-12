VOTA INFORMADO por $1100
    Política

    Kast responde a Vallejo: “Yo le pido que por respeto al país, el gobierno se quede en silencio”

    El republicano reaccionó ante las declaraciones de la ministra vocera de Gobierno, quien sostuvo que eran "una falta de respeto para el país" decir que “Chile se cae a pedazos”.

    Por 
    Lya Rosen

    Luego de que la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, señalara que son “una falta de respeto para el país” las declaraciones José Antonio Kast donde este indicó que “Chile se cae a pedazos”, el candidato presidencial del Partido Republicano se volcó a las redes sociales para responderle de manera corta y directa.

    Es así como en horas de la tarde de este viernes, el abanderado de la oposición pidió, en una publicación en su cuenta en la red social X, que el ejecutivo se abstenga de hacer comentarios antes de las elecciones donde él se medirá con Jeannette Jara (PC).

    “Yo le pido que por respeto al país, el gobierno se quede en silencio hasta el domingo y permita que los chilenos voten libremente”, señaló Kast.

    Para luego agregar que “tuvieron cuatro años para hacer propaganda, hoy es tiempo de respetar la democracia”.

    La respuesta del exdiputado surgió solo unas horas después de que Vallejo se refiriera, en el marco de una actividad para entregar información sobre el proceso electoral de este domingo, a las críticas del candidato al gobierno en el cierre de su campaña ayer en Temuco.

    Donde en su discurso Kast indicó que “Chile se cae a pedazos” para luego apuntar a la administración Boric, afirmando que “prometió solucionar todo y lo destruyó todo”.

    Ante esto, la ministra vocera aseguró que “hemos dicho varias veces que ha habido una especie de relato, discurso sistemático o más allá de lo que ha dicho el candidato de que ‘Chile se cae a pedazos’ y eso es una falta de respeto para el país”, para luego enfatizar que “este país lo hemos levantado todos y todas, el país se ha ido normalizando, el país está creciendo”.

    Vallejo luego contrarrestó los dichos del abanderado republicano enumerando algunas de las medidas y acciones implementadas por el gobierno en temas económicos, sociales y de salud.

    “La pandemia golpeó muy fuerte y hemos tenido situaciones de eventos complejos, hemos tenido varias inundaciones e incendios y a pesar de eso hemos logrado atender a las personas que perdieron obviamente ciertos bienes, etcétera”, explicó.

    Para después reafirmar que “para ningún gobierno, obviamente, es fácil, todo gobierno tiene sus adversidades, pero lo que podemos decir que la adversidad que hemos enfrentado nosotros la hemos superado de manera colectiva y por eso tenemos que sentirnos orgullosos y orgullosas de ser chilenos y chilenas, porque el país, insisto, está creciendo”.

    Las críticas de Kast al gobierno en Temuco

    Ayer Kast dedicó parte importante de su discurso en la capital de La Araucanía para criticar a la administración de Gabriel Boric. Así comenzó asegurando que “lo más increíble es que este gobierno lo tuvo todo para hacer las cosas bien. No le faltó nada, no tuvo pandemia, no tuvo un estallido. Prometió solucionar todo y lo destruyó todo”, comenzó su ataque frontal.

    Fueron capaces de destruir la educación en Chile. Fueron capaces de destruir la atención de salud en Chile. Fueron capaces de quitarle el sueño de la casa propia a millones de chilenos”, afirmó el candidato presidencial

    Para luego apuntar a la actuación de la administración Boric en la megatoma de San Antonio: “Son capaces de expropiar un terreno para dárselo a quienes lo usurparon. Si este es el mundo al revés. ¿Cuántas familias llevan 10, 12, 15 años esperando una vivienda siendo parte de un comité de allegados?”

    “Y no, ellos están dispuestos a comprarle un terreno a quien lo usurpa en contra de un fallo judicial que dice que esto está mal hecho, que tienen que devolver el terreno. ¿Cuál es la solución del gobierno? Le voy a expropiar para darle a aquellos que se saltaron la fila. Porque están acostumbrados a saltarse la fila. Están acostumbrados a mentir”, agregó, para luego una vez más apuntar a los sueldos de los trabajadores públicos y los “apitutados”, porque a su juicio “nos hablaron de que iban a cuidar a los chilenos y a los únicos que cuidaron fueron a sus amigos”.

    .

