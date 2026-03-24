SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Kast se lo notificó el viernes: los detalles de la decisión de quitar el apoyo a Bachelet a la ONU

    En medio de las crisis por el ajuste al Mepco y tras varios meses en suspenso, el gobierno anunció que no mantendrán el respaldo a la candidatura de la expresidenta al organismo internacional. El Presidente no anticipó su decisión a Brasil y México, los otros países que respaldan a la exjefa de Estado.

    Por 
    Pedro Rosas
    Rocío Latorre
     
    Paula Catena

    Este martes y tras varios meses de suspenso, el Presidente José Antonio Kast tomó otra definición en materia internacional de su mandato: retirar el apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU), respaldada también por Brasil y México.

    La decisión se da en medio de la crisis generada por el ajuste al Mepco y a solo cuatro días de que el Mandatario sostuviera una reunión con la expresidenta en La Moneda, en la que evitó dar declaraciones.

    Fue en ese encuentro donde -según fuentes de Palacio- Kast le comunicó a la dos veces presidenta la determinación de no mantener el respaldo anunciado por la administración de Gabriel Boric. También, explican, se acordó no anunciarlo ese día, sino que hacerlo este martes, en momentos en que Bachelet se encuentra fuera del país.

    Según explican fuentes del gobierno, la decisión fue adoptada después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores enviara a La Moneda todos los antecedentes de la candidatura. De acuerdo a las mismas versiones, se hizo sin comunicarla a los gobiernos de Brasil y México. Esto, argumentando que corresponde a una decisión interna de Chile y que además los mandatarios de ambos países fueron invitados al cambio de mando y no concurrieron a la ceremonia.

    En ese contexto, el anuncio del Ejecutivo no tardó en sorprender a la oposición, quienes en las últimas horas han estado desplegados por el alza en el precio de los combustibles y las medidas de mitigación anunciadas por el gobierno.

    La determinación de anunciar la postura del gobierno, recalcan desde Palacio, estaba tomada hace varios días, por lo que descartan que se haya realizado con el objetivo de desviar la atención ciudadana respecto del alza de combustibles.

    Así, cerca de las 12:25, a través de un comunicado desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, se anunció la decisión. En el texto, se explica que “hemos llegado a la convicción que el contexto de esta elección, la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura y el eventual éxito de esta postulación”.

    En esa línea, se agrega que “junto con retirar el patrocinio de Chile, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las embajadas que nos representan en el exterior, dejarán de participar en los esfuerzos de promoción de esta candidatura”.

    Mientras que, como gesto a Bachelet, desde Cancillería explican que se definió que “en consideración a la trayectoria de la expresidenta y en el caso de que ella decida continuar con su postulación, Chile se va a abstener de apoyar a cualquier otro candidato en este proceso eleccionario”.

    Esto último luego de que Kast, hace unos días, no descartó la opción de respaldar a otro postulante.

    El anuncio se dio después de varios meses de suspenso en los que Kast había evitado referirse a un eventual respaldo a la postulación de la exmandataria. Como presidente electo, siempre adelantó que anunciaría la definición después de asumir el mando.

    Eso sí, para el sector la decisión no fue una sorpresa. “Las señales eran claras”, dicen. Sobre todo, luego de que el presidente de los republicanos, Arturo Squella, señalara, en más de una ocasión, que la candidatura de Bachelet estaba “muerta”.

    El propio Kast, de hecho, cuestionó el proceso para levantar la candidatura, acusando que desde la administración de Boric nunca se abrieron las conversaciones con el gobierno entrante, tanto así que -apuntan- no solo no se les notificó cuando se inscribió formalmente, sino que tampoco se hizo cuando consiguieron el apoyo de los otros países.

    A eso se suma que la mayoría de la derecha presionó para bajar su postulación. Desde partidos como la UDI, libertarios y republicanos, emplazaron a Kast a no respaldar su carrera por la ONU, lo que se intensificó después de que la expresidenta no asistiera al cambio de mando, el pasado 11 de marzo.

    Por esos días, Kast también estuvo presionando para reunirse con los presidentes de Brasil y México, Luiz Inácio Lula da Silva y Claudia Sheinbaum, a quienes invitó a la ceremonia de traspaso. Con el líder brasileño, el Mandatario incluso había coordinado una bilateral, sin embargo, Lula finalmente suspendió su visita.

    Lo anterior, explican desde el gobierno, habría influido en la decisión de La Moneda de no comunicarles, pues -recalcan- las gestiones sí se hicieron.

    Entre algunos de los factores que miraban de cerca en el gobierno para bajar su apoyo estaba la posibilidad de que Estados Unidos u otro de los países integrantes del Consejo de Seguridad de la ONU, definiera vetar la candidatura. Esto, al tratarse de una figura ligada al mundo del progresismo.

    En el entorno de Bachelet, por otro lado, estaban sorprendidos. Consultados sobre si efectivamente la exmandataria fue informada el viernes por Kast de la decisión, transmiten que desconocen los detalles.

    Sobre si ella dará o no alguna declaración, indicaron que está en evaluación.

    Más sobre:José Antonio KastLa Tercera PMMichelle BacheletONULa Moneda

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Eva Ayllón regresa a Chile para ofrecer gira por nueve ciudades

    “No tiene nada que ver”: Sedini descarta que retiro de apoyo a Bachelet busque desviar foco de alza de combustibles

    Totoy Zamudio irrumpe en la escena nacional con una pintura que desafía las reglas y apuesta por la emoción

    Hoteleros calculan fuerte caída de 25% en las reservas para Semana Santa por efecto del alza de los combustibles

    Canciller dice que retiro de respaldo a Bachelet está siendo notificado a México y Brasil y “es una decisión soberana”

    Armada confisca histórica carga de 68,7 toneladas de cocaína y ketamina en Arica

    Lo más leído

    1.
    Matthei cuestiona alza de combustibles y propone “cerrar embajadas y lo que no sea indispensable”

    Matthei cuestiona alza de combustibles y propone “cerrar embajadas y lo que no sea indispensable”

    2.
    “Bochorno internacional” y “patriotas de mentira”: la arremetida de oposición contra Kast por quitar respaldo a Bachelet

    “Bochorno internacional” y “patriotas de mentira”: la arremetida de oposición contra Kast por quitar respaldo a Bachelet

    3.
    Desde perder la presidencia a tensiones internas: el complejo aterrizaje del PDG en la Cámara de Diputados

    Desde perder la presidencia a tensiones internas: el complejo aterrizaje del PDG en la Cámara de Diputados

    4.
    Menor financiamiento a magísteres en el extranjero y revisión de concursos: los focos de reducción presupuestaria del Ministerio de Ciencias

    Menor financiamiento a magísteres en el extranjero y revisión de concursos: los focos de reducción presupuestaria del Ministerio de Ciencias

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Esto se sabe de la muerte de Leonid Radvinsky, el empresario detrás de OnlyFans

    Esto se sabe de la muerte de Leonid Radvinsky, el empresario detrás de OnlyFans

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    Servicios

    Emiten nuevo aviso de marejadas en las costas nacionales desde este martes al viernes

    Emiten nuevo aviso de marejadas en las costas nacionales desde este martes al viernes

    Comienza la preventa de entradas para el concierto de Ca7riel & Paco Amoroso: ¿Cuáles son los precios?

    Comienza la preventa de entradas para el concierto de Ca7riel & Paco Amoroso: ¿Cuáles son los precios?

    Rating del lunes 23 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 23 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    “No tiene nada que ver”: Sedini descarta que retiro de apoyo a Bachelet busque desviar foco de alza de combustibles
    Chile

    “No tiene nada que ver”: Sedini descarta que retiro de apoyo a Bachelet busque desviar foco de alza de combustibles

    Canciller dice que retiro de respaldo a Bachelet está siendo notificado a México y Brasil y “es una decisión soberana”

    Armada confisca histórica carga de 68,7 toneladas de cocaína y ketamina en Arica

    Hoteleros calculan fuerte caída de 25% en las reservas para Semana Santa por efecto del alza de los combustibles
    Negocios

    Hoteleros calculan fuerte caída de 25% en las reservas para Semana Santa por efecto del alza de los combustibles

    Anac plantea medidas para enfrentar alza en el precio de los combustibles

    Minería e industria serían los sectores más afectados con cambio al impuesto al diésel, la única medida recaudatoria

    Qué se sabe del fatal accidente de un avión militar en Colombia con 128 ocupantes
    Tendencias

    Qué se sabe del fatal accidente de un avión militar en Colombia con 128 ocupantes

    Qué se sabe de la polémica de Chappell Roan con la hija del futbolista Jorginho: “Estaba muy afectada y lloró mucho”

    Como el papel higiénico en pandemia: ¿por qué la gente compra sin control cuando siente incertidumbre?

    Bajas sorpresivas, dudas y jugadores a prueba: la pizarra que afina Fernando Gago para su estreno como técnico en la U
    El Deportivo

    Bajas sorpresivas, dudas y jugadores a prueba: la pizarra que afina Fernando Gago para su estreno como técnico en la U

    La exigencia que Daniel González le plantea a la UC pensando en la Copa Libertadores

    Lucas Cepeda aborda sus difíciles días como suplente en el Elche y elogia la “metodología europea” de Nicolás Córdova

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica
    Tecnología

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Samsung Art Store sella alianza con San Francisco Museum of Modern Art

    WWDC26 ya tiene fecha: Apple presentará sus innovaciones en IA y software

    Eva Ayllón regresa a Chile para ofrecer gira por nueve ciudades
    Cultura y entretención

    Eva Ayllón regresa a Chile para ofrecer gira por nueve ciudades

    Totoy Zamudio irrumpe en la escena nacional con una pintura que desafía las reglas y apuesta por la emoción

    Inti-Illimani histórico cierra la puerta a una reconciliación con la otra facción: “Nunca hemos sido una telenovela”

    El supuesto rol del jefe del Ejército de Pakistán como mediador y los temores de Irán ante el cambio de postura de Trump
    Mundo

    El supuesto rol del jefe del Ejército de Pakistán como mediador y los temores de Irán ante el cambio de postura de Trump

    Israel confirma su responsabilidad en bombardeos contra gasolineras en Líbano y argumenta que tienen lazos con Hezbolá

    Llega a Cuba el primer barco de la flotilla Nuestra América con ayuda humanitaria procedente de México

    Hablemos de amor: A los 30, cuando por fin llegué a titularme
    Paula

    Hablemos de amor: A los 30, cuando por fin llegué a titularme

    La historia de Kate Escobar, la luthier de acordeones

    Ni rápido ni lento: así funciona el metabolismo