Kast se lo notificó el viernes: los detalles de la decisión de quitar el apoyo a Bachelet a la ONU

Este martes y tras varios meses de suspenso, el Presidente José Antonio Kast tomó otra definición en materia internacional de su mandato: retirar el apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU), respaldada también por Brasil y México.

La decisión se da en medio de la crisis generada por el ajuste al Mepco y a solo cuatro días de que el Mandatario sostuviera una reunión con la expresidenta en La Moneda, en la que evitó dar declaraciones.

Fue en ese encuentro donde -según fuentes de Palacio- Kast le comunicó a la dos veces presidenta la determinación de no mantener el respaldo anunciado por la administración de Gabriel Boric. También, explican, se acordó no anunciarlo ese día, sino que hacerlo este martes, en momentos en que Bachelet se encuentra fuera del país.

Según explican fuentes del gobierno, la decisión fue adoptada después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores enviara a La Moneda todos los antecedentes de la candidatura. De acuerdo a las mismas versiones, se hizo sin comunicarla a los gobiernos de Brasil y México. Esto, argumentando que corresponde a una decisión interna de Chile y que además los mandatarios de ambos países fueron invitados al cambio de mando y no concurrieron a la ceremonia.

En ese contexto, el anuncio del Ejecutivo no tardó en sorprender a la oposición, quienes en las últimas horas han estado desplegados por el alza en el precio de los combustibles y las medidas de mitigación anunciadas por el gobierno.

La determinación de anunciar la postura del gobierno, recalcan desde Palacio, estaba tomada hace varios días, por lo que descartan que se haya realizado con el objetivo de desviar la atención ciudadana respecto del alza de combustibles.

Así, cerca de las 12:25, a través de un comunicado desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, se anunció la decisión. En el texto, se explica que “hemos llegado a la convicción que el contexto de esta elección, la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura y el eventual éxito de esta postulación”.

En esa línea, se agrega que “junto con retirar el patrocinio de Chile, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las embajadas que nos representan en el exterior, dejarán de participar en los esfuerzos de promoción de esta candidatura”.

Mientras que, como gesto a Bachelet, desde Cancillería explican que se definió que “en consideración a la trayectoria de la expresidenta y en el caso de que ella decida continuar con su postulación, Chile se va a abstener de apoyar a cualquier otro candidato en este proceso eleccionario” .

Esto último luego de que Kast, hace unos días, no descartó la opción de respaldar a otro postulante.

El anuncio se dio después de varios meses de suspenso en los que Kast había evitado referirse a un eventual respaldo a la postulación de la exmandataria. Como presidente electo, siempre adelantó que anunciaría la definición después de asumir el mando.

Eso sí, para el sector la decisión no fue una sorpresa. “Las señales eran claras”, dicen. Sobre todo, luego de que el presidente de los republicanos, Arturo Squella, señalara, en más de una ocasión, que la candidatura de Bachelet estaba “muerta”.

El propio Kast, de hecho, cuestionó el proceso para levantar la candidatura, acusando que desde la administración de Boric nunca se abrieron las conversaciones con el gobierno entrante, tanto así que -apuntan- no solo no se les notificó cuando se inscribió formalmente, sino que tampoco se hizo cuando consiguieron el apoyo de los otros países.

A eso se suma que la mayoría de la derecha presionó para bajar su postulación. Desde partidos como la UDI, libertarios y republicanos, emplazaron a Kast a no respaldar su carrera por la ONU, lo que se intensificó después de que la expresidenta no asistiera al cambio de mando, el pasado 11 de marzo.

Por esos días, Kast también estuvo presionando para reunirse con los presidentes de Brasil y México, Luiz Inácio Lula da Silva y Claudia Sheinbaum, a quienes invitó a la ceremonia de traspaso. Con el líder brasileño, el Mandatario incluso había coordinado una bilateral, sin embargo, Lula finalmente suspendió su visita.

Lo anterior, explican desde el gobierno, habría influido en la decisión de La Moneda de no comunicarles, pues -recalcan- las gestiones sí se hicieron.

Entre algunos de los factores que miraban de cerca en el gobierno para bajar su apoyo estaba la posibilidad de que Estados Unidos u otro de los países integrantes del Consejo de Seguridad de la ONU, definiera vetar la candidatura. Esto, al tratarse de una figura ligada al mundo del progresismo.

En el entorno de Bachelet, por otro lado, estaban sorprendidos. Consultados sobre si efectivamente la exmandataria fue informada el viernes por Kast de la decisión, transmiten que desconocen los detalles.

Sobre si ella dará o no alguna declaración, indicaron que está en evaluación.