SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Kast se mantiene liderando carrera por aportes de campaña, Matthei pide millonario crédito y Jara se estanca

Mientras que el abanderado republicano superó los 50 millones de pesos, 20 más que la semana pasada, la candidata de Chile Vamos solicitó un monto por $1.760.000.000. Su par del oficialismo, en tanto, solo recibió $2.670.000 tras la última actualización.

Pedro RosasPor 
Pedro Rosas

El pasado miércoles arrancó el periodo formal de campaña y con ello los candidatos presidenciales han seguido recibiendo aportes a través del Servicio Electoral (Servel). En total, hasta el 17 de septiembre, solamente considerado la carrera hacia La Moneda, ya se registran más de 3 mil millones de pesos.

Quien lidera en recaudación es el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, con $52 millones, seguido por su par de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), Evelyn Matthei, y la candidata del oficialismo, Jeannette Jara.

Hasta el lunes pasado el candidato de los republicanos y socialcristianos mantenía un total de 32 millones de pesos en aportes, con 278 giros por montos desde $1.000 hasta $12 millones. Hoy esa cifra se incrementó con más de 20 millones de pesos.

Uno de los aportes que destacan en favor de Kast es el del empresario Nicolás Ibáñez, quien le entregó un aporte con publicidad por de 19 millones de pesos, convirtiéndose hasta el momento en quien más recursos ha ingresado a la campaña del republicano.

A él también se suman la empresaria Francisca Díaz del Río, fundadora de Candelaria Apoya, fundación dedicada al apoyo de jóvenes que egresan de residencias del Estado, quien aportó 12 millones, y Gonzalo Martino, quien sumó 10 millones más.

Si bien el exdiputado aún no registra aportes de su partido, sí lo ha hecho por parte de algunos militantes con cifras menores.

En el caso de la candidata de Chile Vamos, aunque recaudó $213,8 millones durante el período de precampaña, durante la apertura de la campaña legal la abanderada no tiene tantos aportes como Kast, pero sí algunos cuantiosos, como el del empresario José Luis del Río, por $19 millones. Sin embargo, en la última actualización se reflejó el crédito que solicitó al BancoEstado contra reembolso: la cifra asciende a $1.760.000.000.

En los últimos días, en tanto, la exministra del Trabajo se empezó a quedar atrás en la carrera. Si hasta el lunes pasado registraba un total de seis aportes con una cifra $23.608.031, esta se incrementó solamente por un total de 2 millones de pesos.

Entre ellos destacan aportes de $1.200.000 y $1.000.000, junto a otros ingresos que van desde los 50 mil hasta los 200 mil pesos.

Hasta el momento quien más ha aportado a la campaña de la abanderada del oficialismo es el Partido Socialista (PS), que comprometió $23.358.031.

Del resto de los postulantes a La Moneda, Harold Mayne-Nicholls registra solamente un aporte por un total de 50 mil pesos, junto a la solicitud de un crédito por $242.900.000.

El abanderado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, en tanto, ha recibido un total de ocho aportes, más un crédito por 800 millones de pesos. El candidato Marco Enríquez-Ominami hizo lo propio con un monto de $324.000.000, siendo el único ingreso que registra.

Más sobre:EleccionesLa Tercera PMAportesServelEvelyn MattheiJosé Antonio KastJeannette Jara

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Una vuelta por la casita: lo que dejó la despedida de Bad Bunny de su residencia en Puerto Rico (y qué veremos en Chile)

Caso Sierra Bella: Corte de Apelaciones confirma sobreseimiento de Irací Hassler y dueño de la clínica

¿Cómo son los nuevos aviones que adquirirá Latam?

CSAV propone distribución de dividendo por US$200 millones

La postura de los aspirantes a La Moneda ante la idea de que Bachelet sea candidata a la secretaría general de la ONU

Las versiones cruzadas por el controvertido adelanto de franja de Evelyn Matthei con alusiones a republicanos

Lo más leído

1.
El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

2.
“Una falta de respeto”: Vallejo critica dichos sobre participación de Presidente Boric en la próxima Asamblea General de la ONU

“Una falta de respeto”: Vallejo critica dichos sobre participación de Presidente Boric en la próxima Asamblea General de la ONU

3.
Cadem: Jara supera a Kast en primera vuelta, pero expectativa presidencial aún favorece al líder republicano

Cadem: Jara supera a Kast en primera vuelta, pero expectativa presidencial aún favorece al líder republicano

4.
Dónde y a qué hora ver en vivo la gala del Balón de Oro: estos son los nominados

Dónde y a qué hora ver en vivo la gala del Balón de Oro: estos son los nominados

5.
Cuáles serán los días feriados del próximo año por las Fiestas Patrias 2026

Cuáles serán los días feriados del próximo año por las Fiestas Patrias 2026

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Cuándo se publica la nómina de vocales de mesa para las próximas elecciones

Cuándo se publica la nómina de vocales de mesa para las próximas elecciones

Cuándo son las vacaciones de los escolares: revisa las fechas por región

Cuándo son las vacaciones de los escolares: revisa las fechas por región

Estas son las fechas de postulación al Subsidio de arriendo y sus requisitos

Estas son las fechas de postulación al Subsidio de arriendo y sus requisitos

Caso Sierra Bella: Corte de Apelaciones confirma sobreseimiento de Irací Hassler y dueño de la clínica
Chile

Caso Sierra Bella: Corte de Apelaciones confirma sobreseimiento de Irací Hassler y dueño de la clínica

La postura de los aspirantes a La Moneda ante la idea de que Bachelet sea candidata a la secretaría general de la ONU

Las versiones cruzadas por el controvertido adelanto de franja de Evelyn Matthei con alusiones a republicanos

¿Cómo son los nuevos aviones que adquirirá Latam?
Negocios

¿Cómo son los nuevos aviones que adquirirá Latam?

CSAV propone distribución de dividendo por US$200 millones

Metro lanza nueva plataforma de pago y cambia de nombre a MetroMUV

Por qué el paracetamol podría estar vinculado con el autismo, según el gobierno de Trump
Tendencias

Por qué el paracetamol podría estar vinculado con el autismo, según el gobierno de Trump

Qué es una conmoción cerebral, la lesión que afectó al actor Tom Holland en el rodaje de Spider-Man

7 momentos clave del funeral de Charlie Kirk, el activista conservador que fue asesinado en EEUU

Dónde y a qué hora ver en vivo la entrega del Balón de Oro
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver en vivo la entrega del Balón de Oro

Ministro Jaime Pizarro aborda la restricción de aforo para los Cóndores: “Entendemos que este encuentro es muy relevante”

Presión política, millones en juego y sueño mundial: la movida de los Cóndores para jugar a estadio lleno en el Sausalito

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones
Finde

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Trump contra las estrellas de los late shows: cómo el episodio Jimmy Kimmel pone en jaque a la TV de EE.UU.
Cultura y entretención

Trump contra las estrellas de los late shows: cómo el episodio Jimmy Kimmel pone en jaque a la TV de EE.UU.

El escritor Ramón Díaz Eterovic es el Premio Nacional de Literatura 2025

Nano Stern presentará su nuevo álbum Refugio en el Teatro Nescafé de las Artes

Reconocimiento del Estado palestino: qué significa en la práctica y su impacto en las divisiones diplomáticas globales
Mundo

Reconocimiento del Estado palestino: qué significa en la práctica y su impacto en las divisiones diplomáticas globales

Al menos 14 muertos en un enfrentamiento entre presos en una cárcel del sur de Ecuador

Ejercicios militares y adiestramiento de civiles: así responde Maduro a la “amenaza” de EE.UU.

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint
Paula

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención