Kast tendrá cita clave con sus ministros y subsecretarios para abordar emergencias del país previo a viaje a Estados Unidos

Esta jornada la futura vocera del gobierno de José Antonio Kast, Mara Sedini, dio a conocer que el próximo miércoles 4 de marzo el presidente electo se reunirá con todos sus ministros y subsecretarios.

“Estaremos todos reunidos, hablaremos precisamente de las principales emergencias. El presidente nos expondrá cuáles serán las expectativas que tiene de los distintos ministerios de cada una de las carteras para poder empezar a trabajar el 11 de marzo”, informó la próxima ministra Segegob.

La cita se da previo al viaje -del 7 de marzo- de Kast a Estados Unidos, donde comparecerá a la cumbre Shield of the Americas, instancia que reunirá a varios líderes de la región, y que podría ser el escenario para una primera bilateral con el presidente estadounidense Donald Trump.

Todo esto en medio de las tensiones por el proyecto de cable submarino con China, que provocó la molestia de Estados Unidos y la revocación de tres visas a funcionarios de gobierno, entre ellos el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz.

Aunque esa bilateral no ha sido confirmada, Sedini zanjó que los temas que se conversarían -eventualmente- con Trump serían definidos por “el dueño de casa”.

¿Qué sigue con el cable chino?

Ayer el Presidente Gabriel Boric ya dijo que el tema del cable chino lo tendrá que ver el gobierno entrante.

Con respecto a eso, Sedini reforzó la postura que ha mantenido el equipo de Kast: ser cautelosos.

“El presidente electo como el futuro canciller Francisco Pérez Mackenna han sido muy claros que para referirse a estos temas hay que tener toda la información disponible. Lamentablemente en estos últimos días nos hemos ido enterando de nueva información y es por eso que nosotros hemos tomado una postura responsable con el objetivo de poder responderle con certeza a la ciudadanía, esperar tener todos los antecedentes y plantear una postura que esté en relación a los beneficios para Chile”.

“En este momento las determinaciones que tienen que ver con la infraestructura y las relaciones internacionales le competen al gobierno actual. Nosotros a partir del 11 de marzo con toda la información disponible tomaremos una determinación”, agregó.