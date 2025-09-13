Kast tras fallo del Tricel que inhabilita a Jadue: “Alguien acusado por la Fiscalía no debiera ser candidato y no lo va a ser”

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, abordó este viernes el fallo del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) que inhabilitó a Daniel Jadue para ser candidato a diputado por el distrito 9.

El requerimiento presentado por el abogado Marcelo Brunet fue acogido en votación dividida por tres preferencias contra dos.

En el escrito se señala que “se revoca la sentencia apelada de tres de septiembre de dos mil veinticinco y, en su lugar, se declara que se acoge la reclamación interpuesta por don Marcelo Alejandro Brunet Bruce y, en consecuencia, se dispone excluir del padrón electoral auditado, a don Óscar Daniel Jadue Jadue”.

La sentencia del Tricel se explica por la situación procesal de Jadue quien está acusado por la Fiscalía por los delitos de estafa, cohecho, fraude al Fisco y delito concursal por el caso Farmacias Populares. En la acusación del Ministerio Público se pide una pena de más 18 años de cárcel.

En ese contexto, Kast arremetió contra Jadue por querer ser candidato, pese a las acusaciones del Ministerio Público.

“Nosotros siempre planteamos que no era razonable que alguien que estaba acusado por la Fiscalía por delitos, estuviera postulando a un cargo de elección popular”, afirmó Kast en declaraciones recogidas por 24 Horas en su arribo a Puerto Montt.