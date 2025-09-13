SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Kast tras fallo del Tricel que inhabilita a Jadue: “Alguien acusado por la Fiscalía no debiera ser candidato y no lo va a ser”

El candidato presidencial republicano acusó que "el Partido Comunista quiso vulnerar de alguna manera la ley electoral, jugando con los plazos, jugando con recursos judiciales".

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, abordó este viernes el fallo del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) que inhabilitó a Daniel Jadue para ser candidato a diputado por el distrito 9.

El requerimiento presentado por el abogado Marcelo Brunet fue acogido en votación dividida por tres preferencias contra dos.

En el escrito se señala que “se revoca la sentencia apelada de tres de septiembre de dos mil veinticinco y, en su lugar, se declara que se acoge la reclamación interpuesta por don Marcelo Alejandro Brunet Bruce y, en consecuencia, se dispone excluir del padrón electoral auditado, a don Óscar Daniel Jadue Jadue”.

La sentencia del Tricel se explica por la situación procesal de Jadue quien está acusado por la Fiscalía por los delitos de estafa, cohecho, fraude al Fisco y delito concursal por el caso Farmacias Populares. En la acusación del Ministerio Público se pide una pena de más 18 años de cárcel.

En ese contexto, Kast arremetió contra Jadue por querer ser candidato, pese a las acusaciones del Ministerio Público.

“Nosotros siempre planteamos que no era razonable que alguien que estaba acusado por la Fiscalía por delitos, estuviera postulando a un cargo de elección popular”, afirmó Kast en declaraciones recogidas por 24 Horas en su arribo a Puerto Montt.

“Esto ratifica lo que señalamos, que el Partido Comunista quiso vulnerar de alguna manera la ley electoral, jugando con los plazos, jugando con recursos judiciales, pero el Tricel puso las cosas en su lugar y alguien que estaba acusado por la Fiscalía no debiera ser candidato y no lo va a ser”, enfatizó.

Más sobre:Daniel JadueJosé Antonio KastTricelElecciones 2025Diputados

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Daniel Jadue acusa al Tricel de “sesgo político” y PC anuncia respaldo a posible denuncia ante organismo internacional

Decomisan más de una tonelada de carne de vacuno en Puerto Montt: iba a ser comercializada en Fiestas Patrias

Migrante fallece abatido por agente del ICE durante un control de tránsito en Chicago

Cerca de 50 países denuncian ante la ONU las incursiones con drones rusos en Polonia

Dos estudiantes graves tras ser apuñalados en riña al interior de la Universidad Central

“Pasamos a los perdonazos” y el “gobierno no mueve un dedo”: legisladores reaccionan a nuevo informe de Contraloría por licencias médicas

Lo más leído

1.
Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

2.
Se cae candidatura a diputado: Tricel suspende derechos políticos de Jadue y lo excluye del padrón electoral

Se cae candidatura a diputado: Tricel suspende derechos políticos de Jadue y lo excluye del padrón electoral

3.
Se rompe la tradición: Mario Desbordes no bailará un primer pie de cueca con representante del gobierno

Se rompe la tradición: Mario Desbordes no bailará un primer pie de cueca con representante del gobierno

4.
“Pasamos a los perdonazos” y el “gobierno no mueve un dedo”: legisladores reaccionan a nuevo informe de Contraloría por licencias médicas

“Pasamos a los perdonazos” y el “gobierno no mueve un dedo”: legisladores reaccionan a nuevo informe de Contraloría por licencias médicas

5.
Contraloría suma 10.000 casos a primera lista de funcionarios públicos que viajaron durante licencias médicas

Contraloría suma 10.000 casos a primera lista de funcionarios públicos que viajaron durante licencias médicas

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Él se atrevió pero yo me asusté
hablemos de amor

Él se atrevió pero yo me asusté

Por Natalie

Servicios

Comienza venta de entradas para las dos fechas de Ricardo Arjona en Chile: estos son los precios

Comienza venta de entradas para las dos fechas de Ricardo Arjona en Chile: estos son los precios

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Daniel Jadue acusa al Tricel de “sesgo político” y PC anuncia respaldo a posible denuncia ante organismo internacional
Chile

Daniel Jadue acusa al Tricel de “sesgo político” y PC anuncia respaldo a posible denuncia ante organismo internacional

Decomisan más de una tonelada de carne de vacuno en Puerto Montt: iba a ser comercializada en Fiestas Patrias

Dos estudiantes graves tras ser apuñalados en riña al interior de la Universidad Central

Esval registra caída en sus ganancias y reporta leve mejora en nivel de embalses
Negocios

Esval registra caída en sus ganancias y reporta leve mejora en nivel de embalses

Clínica Las Condes registra fuerte aumento de sus pérdidas al primer semestre

Ministro García y controversia por impacto del salario mínimo en el empleo: “requiere una visión más amplia”

¿Por qué condenaron a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, a 27 años de cárcel?
Tendencias

¿Por qué condenaron a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, a 27 años de cárcel?

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

La NASA encuentra la señal más clara de vida en Marte hasta ahora

Cuándo y dónde ver a los deportistas chilenos en el Mundial de Atletismo
El Deportivo

Cuándo y dónde ver a los deportistas chilenos en el Mundial de Atletismo

La suerte del campeón: Coquimbo Unido gana en los descuentos y camina firme rumbo a la corona

Los elogios del DT del Sevilla a la jugada de Alexis Sánchez que terminó en el empate: “Estaban volando”

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Kidd Voodoo anuncia su show número 11 en el Movistar Arena durante este año y supera el récord de Luis Miguel
Cultura y entretención

Kidd Voodoo anuncia su show número 11 en el Movistar Arena durante este año y supera el récord de Luis Miguel

Cumbia, rock, humor y hasta estrellas como Myriam Hernández: guía con las fondas para las Fiestas Patrias 2025

Twenty One Pilots lanza “Breach” su nuevo disco

Migrante fallece abatido por agente del ICE durante un control de tránsito en Chicago
Mundo

Migrante fallece abatido por agente del ICE durante un control de tránsito en Chicago

Cerca de 50 países denuncian ante la ONU las incursiones con drones rusos en Polonia

Trump dice que Memphis será la próxima ciudad que recibirá tropas de la Guardia Nacional

El miedo a engordar enferma más que una empanada
Paula

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté