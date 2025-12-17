Kast visita a vecinos de San Miguel y refuerza su intención de vivir en La Moneda

Santiago, 17 de diciembre 2025. El presidente electo Jose Antonio Kast se reune con un grupo de emprendedores en el Club San Miguel en la comuna del mismo nombre Diego Martin/Aton Chile

Ajetreada ha sido la agenda del Presidente electo José Antonio Kast (republicano) durante esta primera semana posterior al balotaje que le dio el triunfo.

En resumen, comenzó esta semana reuniéndose con vecinos de Paine -lugar donde ejerció como concejal, su primer cargo público-. También visitó La Moneda y fue recibido por el Presidente en ejercicio Gabriel Boric.

El martes viajó a Buenos Aires, Argentina, para juntarse con el mandatario trasandino Javier Milei.

Este miércoles, ya en territorio chileno, concretó una nueva actividad vecinal, esta vez en San Miguel, en compañía de la alcaldesa Carol Bown.

A eso de las 11.40 de esta mañana llegó el próximo jefe de Estado de nuestro país al Club San Miguel ubicado en Llano Subercaseaux 3597.

Minutos más tarde tuvo un espacio para conversar con los vecinos que lo esperaban. Ahí dialogaron sobre emprendimientos y seguridad en la comuna.

“Hay que ver con la alcaldesa, con otros alcaldes cómo hacemos la ruta de los emprendedores porque hay personas que dicen, ‘no, esto no se puede’. Sí se puede. Es difícil, pero se puede”, dijo por ejemplo.

Luego añadió: “Es evidente que uno necesita seguridad. Necesito salir y tener un espacio público despejado. Ahí en el acceso sur, las pasarelas. Las pasarelas es para pasar de un lado para el otro, pero si yo veo un ruco que ocupa de techo la rampa, bueno, voy a dudar si paso o no paso por ahí, no porque desconfíe de la persona, porque alguien que no es la persona que está ahí, que a lo mejor no conozco, puede ocupar eso para esconderse y asaltar a alguien. Entonces, esa pasarela no la ocupa nadie. Salvo que sea más violento que cualquiera de los que está ahí”.

En esa línea, continuó: “Hoy día hay proyectos increíbles. En La Florida hay un proyecto de cámaras que es público-privado, porque son los vecinos los que van viendo las cámaras en la plaza y se puede acercar. O sea, todo lo que puedes hacer con cámaras es increíble, pero se requiere de nuevo un acuerdo entre la alcaldesa, el core, el gobierno”.

“En eso también estamos trabajando y el plan de seguridad que nosotros tenemos no es solo fronterizo. Pero, de nuevo, vamos a necesitar algo de tiempo y colaboración y respaldo. Hay cosas que son duras y las vamos a hacer siempre respetando la dignidad de las personas”, recalcó.

“Vamos a vivir en La Moneda”

En su interacción con los presentes, Kast reforzó su intención de habitar el Palacio de gobierno durante su mandato.

“Se produce toda una discusión sobre si podemos o no podemos vivir en La Moneda. Vamos a vivir en La Moneda ”, sostuvo.

“Somos personas austeras. Somos personas sencillas. Sobre la comida, bueno, en la noche podemos cocinar nosotros. ¿Qué problema hay? Pero en el día nosotros vamos a comer lo mismo que está en el casino. Claro, que no podré bajar al casino todos los días", agregó.

“Otros dicen ‘no, tiene demasiados niños, va a ocupar La Moneda entera’. No, nos irán a visitar. Podrán tomarse un café. Podrán tomar un helado. Si a alguno se le hace muy tarde podremos tener una cama nido O camarote, normal”, dijo.

“Nosotros hemos vivido siempre así. Nuestros hijos siempre han compartido la pieza. Siempre han compartido un televisor para que se pongan de acuerdo”, finalizó.