Kast vuelve a arremeter contra Tohá y la emplaza a “estudiar” sobre inmigración irregular

Pasado el mediodía, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, sumó una nueva arremetida contra su contendora del PPD, Carolina Tohá.

Y es que, ayer durante la Confederación del Comercio Detallista y Turismo en Chile -el primer cara a cara presidencial-, el republicano criticó la gestión de la exministra del Interior en inmigración irregular.

Esta jornada, Kast volvió a cargar contra la PPD en una actividad organizada por el partido sobre la inmigración.

“Hemos dicho que vamos a seguir la ruta del dinero, por lo cual vamos a evitar las remesas irregulares o de personas que estén en condición irregular en Chile al extranjero. Vamos a fiscalizar con toda la fuerza de la ley a quienes ayuden a transportar a migrantes ilegales, a quienes le den trabajo a personas que no tienen la condición regular, que está prohibido pero no se fiscaliza, y vamos a suspender los beneficios que hoy día las personas que están de manera irregular en Chile puedan acceder, salvo la atención de salud de emergencia”, comenzó diciendo Kast.

“Esto va a cambiar, Chile requiere un cambio radical y nosotros vamos a liderar ese cambio real que necesitamos”, continuó y luego acusó: “Yo hablo metafóricamente de que la gente entra por la ventana, no es que haya una ventana. Quizás la ministra Tohá crea que hay una puerta y que se puede cerrar con llave. No es así, y menos si hay un megáfono, porque ella fue la que instaló la política fronteriza a partir de un megáfono”.

“Cuando uno tiene conocimiento real del altiplano, de las fronteras y de la frontera chilena con Argentina, sabe que no son 4 mil kilómetros que uno tiene que cerrar. Uno podría discutir si son entre 200 y 400 kilómetros, los que requieren una observación más detallada de lo que hay que hacer. No todo el altiplano se lo tiene que enrejar por así decirlo, hacer una zanja. Eso requiere conocimiento”, agregó.

“Ayer mencionaba en el encuentro de las pymes, que si usted quiere cerrar la frontera, no puede mandar a los militares en un camión todoterreno del Ejército, que no es apropiado para la inclemencia del tiempo en el altiplano, donde la temperatura es muy baja. Usted no le puede pedir a un soldado que vaya a custodiar la frontera si no está bien implementado. Eso es desconocimiento”, añadió.

En esa línea, aseguró: “Lo que dice la ministra Tohá es en base a información que alguien le habrá dado, pero no es en base a la experiencia”.

“Me gustaría saber qué experiencia internacional tiene ella, de países que han logrado frenar la inmigración, como por ejemplo Hungría. Qué experiencia tiene ella respecto de lo que han hecho en Italia, de los centros de refugiados. Bueno, claramente no conoce. Por lo tanto, yo le pediría que sobre un tema que no conozca, antes de hablar, se informe, estudie y se capacite”, emplazó.