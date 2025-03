“La señora Tohá nos va a decir que está muy contenta...”: el dardo de Kast contra la exministra en la primera cumbre presidencial

Hasta el hotel Plaza San Francisco llegaron al menos cuatro candidatos presidenciales para exponer sus eventuales programas de gobierno y su incidencia en las empresas Mipymes.

La Confederación del Comercio Detallista y Turismo en Chile es la cumbre en que los presidenciables tendrán su primer cara a cara. Entre los aspirantes a La Moneda estaban José Antonio Kast (republicanos), Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), Alberto Undurraga (DC) y Carolina Tohá (PPD).

El primero en exponer fue el fundador de republicanos, quien se enfocó en la inseguridad pública como un impuesto y la comparación de comercio formal e informal. No solo eso, lanzó un punzante dardo a la exministra del Interior.

“Hay un impuesto que es el más injusto de todos y que ustedes lo pagan muchas veces en silencio, el más cruel. Ese al que están sometidos desde el pequeño almacenero hasta un transportista. Ese impuesto es el impuesto de la inseguridad, el impuesto de la delincuencia, el impuesto de la informalidad”, comenzó diciendo Kast.

“El pyme para qué decir (...) hoy día hay varios bien complicados, pero el que está afuera, el informal, ese no paga imposiciones, no paga contribuciones, no paga derechos de aseo, no paga bien nacional de uso público, no paga nada. Para él todo eso es nada. Por lo tanto es un muy, muy buen negocio ser informal. Si es además inmigrante ilegal, de aquel que entró por la ventana y no por la puerta, remesa y vive con lo que le queda acá. O sea, es negocio redondo”, continuó.

En esa línea, criticó: “El abandono del Estado también termina siendo una carga. Yo me acuerdo como si fuera hoy cuando se presentó la ley de Pronto Pago a 30 días. Fue una celebración, parecía la de las cuarenta horas, faltó el baile no más. Fue una celebración parecida a la de las pensiones, de nuevo faltó el baile no más. Siempre baile. Para los treinta días de pago menos mal no bailaron”.

Siguiendo con el tema de la inseguridad, Kast añadió que “todos sabemos que hay ciertos barrios emblemáticos del comercio en las grandes ciudades que hoy día ya están copadas por bandas de narcos ¿Y qué hace este gobierno y el anterior también? Miran para el lado. Dejan a los carabineros que traten de solucionar el problema que ellos no han solucionado, y no cierran la frontera”.

Luego, Lanzó: “Esto de la migración es un tema permanente, y aquí, seguramente, la señora Tohá nos va a decir que está muy contenta porque bajaron de 56 mil los ingresos irregulares a 28 mil y que están haciendo la pega. 28 mil al año. Eso es como no tener frontera”.

“¿Cuál es la gracia de bajar de 56 mil a 28 mil? Y esos son los que conocemos ¿Cuántos no conocemos? ¿Dónde están las posibles zanjas? ¿Dónde están los cercos? ¿Dónde está la tecnología? ¿Dónde están los militares que van a contar a los militares a controlar el desierto?”, cuestionó y agregó: “se nota que nunca han estado de noche en el desierto, donde hace mucho frío”.