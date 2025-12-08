Kast y Jara elevan el tono y se despliegan por el norte ad portas de último cara a cara en Anatel

A una semana del balotaje, los abanderados presidenciales José Antonio Kast y Jeannette Jara ponen en marcha sus últimas estrategias. Ambos saben que queda poco tiempo de despliegue territorial y lo están aprovechando al máximo. Por lo mismo, los dos se trasladaron al norte del país, zona donde el líder del PDG, Franco Parisi, obtuvo su principal votación que lo posicionó en el tercer lugar de las preferencias en primera vuelta, lo que desató la conquista por su electorado.

Así, mientras Kast encabezó una agenda privada en Antofagasta, Jara hizo lo propio en Iquique. Desde esos lugares los dos elevaron el tono ad portas del último cara a cara que tendrán este martes, en el debate organizado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel).

José Antonio Kast en Antofagasta.

Esto, luego del último encuentro que tuvieron la semana pasada, en el debate organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), instancia en la que la carta oficialista dejó clara su estrategia: confrontar al fundador del Partido Republicano con el objetivo de que cometa un error y que ella pueda sacar ventaja en un contexto en que todas las encuestas de opinión posicionan al candidato de derecha como el favorito.

En esa ocasión el balance puertas adentro del comando de Jara fue positivo, mientras que en la derecha quedó un sabor amargo debido a que Kast evitó responder varias de las preguntas, entre ellas, qué haría con la ley de 40 horas, eutanasia e indultos, lo que desató una fuerte arremetida del oficialismo en su contra, mientras que en Chile Vamos levantaron cuestionamientos por dejar abiertas tantas interrogantes.

Santiago, 03 de Diciembre de 2025. Los Candidatos Presidenciales Jose Antonio Kast y Jeannette Jara, participan del Debate Archi 2025 por segunda Vuelta en el Campus Oriente UC Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

Por lo pronto, el comando de Kast está intentando contrarrestar la ofensiva de la izquierda y también decidieron elevar el tono. Primero, apuntando a que Jara y su equipo están instalando fake news. Por lo mismo, el republicano publicó en sus redes sociales que no eliminarán las 40 horas ni tampoco la PGU. Además, este domingo, durante un punto de prensa, acusó a la exministra de “mentir”.

“La candidata de la continuidad solo utiliza mentiras para afirmar situaciones que quiere que yo conteste”, dijo el republicano. Esto, al ser consultado, entre otras cosas, por los polémicos dichos del diputado de su partido, José Meza, quien se abrió a conmutar penas para enfermos terminales e incluso para quienes han cometido delitos de abuso sexual a menores.

8 AGOSTO 2023 RETRATO AL DIPUTADO JOSE CARLOS MEZA EN EL CONGRESO NACIONAL. FOTO: DEDVI MISSENE DEDVI MISSENE

En esa línea, agregó que “si tiene alguna consulta real, alguna que afecte a la ciudadanía, se la voy a contestar en el debate de Anatel. No voy a caer en el juego de una persona que se ha dedicado a mentir en su franja y en cada una de sus exposiciones”.

Es más, el abanderado republicano adelantó que “si ella tiene alguna consulta directa en algún debate que tenemos, que la haga y la voy a sorprender con la respuesta”.

De todas formas, el cómo enfrente Kast el debate es motivo de preocupación en sectores de la derecha. El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, ayer en Mesa Central de Canal 13, si bien sostuvo que “es el favorito, por lo que tiene que tener bastante cuidado. Creo que ha hecho bien en no pisar el palito en algunas cosas”, advirtió que “tiene que ser más preciso en algunas cosas (...). Debe dar detalles, uno necesita ciertas certezas”.

23/05/2025 - JAIME BELLOLIO - FOTO - MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

Una de las materias que más inquietud genera es la propuesta para expulsar inmigrantes. Hasta ahora, Kast no ha explicado cómo lo hará. De hecho, este domingo nuevamente fue consultado al respecto y se limitó a decir que: “Les quedan 94 días. Tienen que abandonar el país. Si ellos están en Chile y pretenden alguna vez volver a Chile, tienen 94 días para tomar todas sus cosas, llevárselas y, desde fuera, postular a un trabajo en Chile, como debe ser”.

Otro asunto de inquietud es cómo enfrentará la polémica de Meza si es que vuelve a ser consultado al respecto. El viernes, el republicano abordó la controversia y aseguró que la idea no forma parte de su programa de gobierno. Además, agregó que “los únicos que han defendido a un abusador están sentados en el gobierno”.

Jara apunta a Kast por polémica de Meza

Junto con presentar medidas particulares para Iquique, desde la Caleta Riquelme, Jara se reunió con vecinos de la comuna e insistió en su ofensiva en contra de su oponente en el balotaje.

Jara ayer en una actividad en el sector Bajos de Mena, en Puente Alto. Comando de Jara.

Así, lo cuestionó por su propuesta de expulsar a 300 mil migrantes irregulares. “Se puedan poner propuestas sobre la mesa. Me interesa gobernar para la gente que necesita soluciones reales, no imaginarias. He visto propuestas de expulsar 300 mil migrantes, después invitarlos a salir, después que ellos mismos paguen el pasaje, después que el empleador les pague el pasaje. La verdad, noto un nivel de improvisación tremendo”, acusó Jara desde su gira por el norte.

Jeannette Jara en Iquique,

Como parte de su ofensiva, Jara también atacó a Kast por los polémicos dichos del diputado republicano Meza, a quien la candidata apuntó por plantear que las 40 horas laborales son un retroceso, pero principalmente por su apertura a conmutar las penas.

Santiago 30 de noviembre 2025. La candidata presidencial Jeannette Jara da inicio oficial al periodo de campana de segunda vuelta junto a voluntarios y vocerias de su comando. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Jara indicó que, con los dichos de Meza, se está tratando de “allanar” el camino para los indultos a figuras como Miguel Krassnoff, y que “han avanzado tanto en su discurso tratando de justificar por qué lo van a indultar que ahora están disponibles para que gente que violó a menores de edad, pedófilos, salgan de la cárcel, y eso es inaceptable, no tiene ninguna justificación, aunque tengan 70 u 80 años”.

El tono confrontacional contra los republicanos se ha reforzado por medio de minutas comunicacionales diarias del comando de Jara a sus vocerías y dirigentes del oficialismo. Este fin de semana, por ejemplo, se difundió una en que se llamó a poner el foco en que “Jara va de frente, con propuestas concretas”, no como Kast, quien, acusan, “responde ‘depende’ y amenaza derechos”.

Jeannette Jara en Iquique,

“Un candidato que lleva 12 años postulando, pero que sigue respondiendo ‘no sé’ o ‘depende’, no ofrece estabilidad ni certezas”, dice parte de la minuta. Más abajo se lee, en la misma línea, que Kast es una “amenaza directa a la PGU, a la gratuidad, a las tres causales, a la indemnización por años de servicio” y que “sigue atrapado en contradicciones, ocultamientos y retrocesos. En seguridad, está dispuesto a liberar violadores y torturadores”.

Los principales lineamientos de las minutas son seguidos al pie de la letra por Jara y sus voceros, como Gael Yeomans (FA), quien, en Estado Nacional, emplazó en reiteradas ocasiones al vocero de Kast, Germán Codina, por la falta de respuestas y medidas “concretas” del republicano.

En paralelo, desde el comando han movilizado a los timoneles de los partidos del oficialismo a desplegarse y ordenar a sus colectividades para mover votos en favor de Jara. Esto se conversó en la reunión que sostuvieron el viernes los jefes de las tiendas políticas con los principales rostros del comando.

Fruto de esa conversación, por ejemplo, este domingo en Iquique la candidata Jara estuvo acompañada por figuras como Juan Carlos Urzúa, líder del Partido Liberal, y el jueves en Coquimbo será flanqueada por el resto de jefes del oficialismo.

En este escenario ambos comandos se preparan para que el debate del martes sea el más duro de la campaña.