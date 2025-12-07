El sprint final de Jara

Tras obtener un resultado muy por debajo del esperado en la primera vuelta presidencial (26,8%), Jeannette Jara y su entonces jefe estratégico, Darío Quiroga, definieron salir a enfrentar con rudeza al candidato de la oposición, José Antonio Kast.

En una segunda vuelta para muchos resuelta en favor del republicano, los debates eran la gran oportunidad para que Jara sacara al pizarrón a Kast en temas valóricos y relacionados con la mujer -los que el candidato evitó abordar en este tercer intento por llegar a La Moneda- y reprocharle su “escasa” labor legislativa en sus 16 años como diputado.

También para atacar a su jefe económico, Jorge Quiroz -involucrado en algunos de los casos de colusión más bullados en el país-, tema que, según sus mediciones propias, es el que más llega a la gente. Por ello, en el jarismo ha sorprendido la defensa de Kast al economista, distinta a la estrategia republicana de alejar rápidamente a cualquier persona que haga ruido al candidato.

“Cuando uno gobierna, lo hace con sus habilidades intelectuales, técnicas y políticas, pero también con su humanidad. Entonces no puede ser que un candidato no se muestre como es realmente” , dijo Jara el martes en radio Mirador de Temuco.

Por primera vez, existía la posibilidad de que los dos candidatos tuvieran debates en días consecutivos, de cara al balotaje del próximo 14 de diciembre. El primero sería el de Mega (24 de nov.), al día siguiente vendría el de Chilevisión, luego sería el turno de radio Cooperativa y el Hogar de Cristo (27 de nov.), Canal 13 (30 de nov.), Televisión Nacional (2 de dic.), el organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (3 de dic.), para cerrar con el de la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), confirmado para este martes, a contar de las 21 horas.

Pero días después de la primera vuelta, Kast anunció que solo tenía confirmada su participación en los debates de Anatel y Archi, desmoronando el plan oficialista.

Desde el comando de Jara señalan que el débil desempeño del actual líder de la oposición en el debate del miércoles -para varios analistas el peor del republicano en lo que va de campaña- no hizo más que confirmar al núcleo de Jara que la estrategia inicial era la correcta. Ello, a pesar del temor que existía en algunos, en cuanto a que la súbita dureza hiciera perder a la candidata su jovialidad y simpatía que la habían catapultado en las encuestas y que hizo que muchos la compararan con la expresidenta Michelle Bachelet.

Esa mañana, la grave crisis de inseguridad y las cifras de desempleo no fueron los temas centrales y se vio a un Kast sin respuestas claras ante otras consultas del panel de periodistas radiales.

Sin embargo, la encuesta realizada por Panel Ciudadano UDD dio a Jara como ganadora sólo por un punto ante Kast y dejó claro que el impacto había sido muy bajo en términos de cambiar el voto (solo un 6% dijo que ese había sido el efecto). Pese a ello, en el comando sacaban cuentas alegres, porque se habían viralizado varios de los episodios en que Kast se vio más complicado.

“Él (Kast) tenía una gran oportunidad para hablarle a una ciudadanía que no había votado por él y quería ser convencida de que su propuesta era mejor y no lo hizo, persistiendo en una actitud displicente y sin respuestas a las consultas de los periodistas”, señala la secretaria nacional de la DC, Alejandra Krauss, presente esa mañana en el público.

El debate radial del miércoles, el cual duró más de dos horas y media, fue duro y áspero en varios momentos. Diego Martin

Con Brandon Judd y Cristal Aguilera

A pesar del escenario adverso, Jara ha dado señales de tirar “toda la carne a la parrilla” y levantar a sus huestes en condiciones adversas.

Su campaña de segunda vuelta había partido sin una planificación y con la salida de Quiroga. Pero tras la incorporación de la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, como su generalísima, y el reajuste de su equipo -que solo ocurrió cinco días después de la elección-, las últimas dos semanas lograron ordenarlas en torno a un tono crítico y punzante en contra de Kast.

Si en un principio ello no convenció a todo su equipo, especialmente al Socialismo Democrático, ahora su núcleo duro -que además de Vodanovic conforman los PC Daniel Núñez y Javier Albornoz, los PS Ricardo Solari y Jorge Millaquén- ordenó el relato. La pregunta en el oficialismo es si ello no llegó demasiado tarde.

“Esta elección está completamente abierta, a pesar de lo que algunos quieran instalar; el resultado es completamente impredecible”, dijo Jara el domingo.

Inmediatamente después del debate Archi, la exministra del Trabajo y Previsión Social obtuvo otro acierto en medio de este difícil balotaje. Junto a su jefa de campaña y su asesor internacional, el excanciller Heraldo Muñoz, a las 12.30 horas se reunió con el nuevo embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, en la residencia del diplomático cercano al Presidente Donald Trump.

Momentos después del encuentro, Judd publicó una foto con ella en sus redes sociales, señalando que “valoro la conversación franca y respetuosa, para EE.UU. es clave mantener un diálogo abierto con todas las fuerzas democráticas en Chile”.

Aunque en el círculo de Jara reconocen que este encuentro privado no mueve la aguja electoral, señalan que enviaron “una señal potente” de gobernabilidad al mundo de la política exterior, en momentos en que había un enfriamiento en la relación entre la Casa Blanca y el Presidente Gabriel Boric. Y, aunque Judd recibió al día siguiente a Kast, ellos habían sido los primeros, subrayan.

Otro acierto que destacan en el entorno de la política oriunda de Conchalí fue su encuentro del jueves con Cristal Aguilera, hermana de Krishna Aguilera, la joven asesinada hace unos meses en San Bernardo, cuyo caso reveló una compleja red de narcotráfico y asesinatos.

La cita no fue puesta en pauta, por ello, no tuvo cobertura mediática. “Es muy importante que quienes estamos en política no hagamos performance de los temas de seguridad, sino que estemos en los territorios realmente conectados con la realidad que vive la gente y buscando soluciones de verdad”, dijo Jara, esa tarde en una actividad en Pudahuel.

Sin embargo, desde su equipo agregan que la foto junto a la candidata, que posteó Cristal en sus redes sociales, tuvo muchas visitas e impacto en redes sociales en un tema -la seguridad y el combate al crimen organizado- en que el republicano juega con demasiada ventaja.

La presidenta del PS, Paulina Vodanovic (PS), puso todo su capital político en una segunda vuelta muy difícil de ganar.

Arremetida focalizada en el voto Parisi

En los últimos días Jara ha tenido una intensa agenda. El jueves y viernes estuvo en la Región del Biobío, donde sostuvo una reunión con la poderosa comunidad evangélica de la zona. También se reunió con sindicatos pesqueros de Talcahuano.

Ayer en la mañana sostuvo un encuentro con vecinos del sector Bajos de Mena en Puente Alto a quienes prometió una serie obras y acciones para mejorar la calidad de vida en el lugar. En la tarde tenía previsto reunirse con comités de vivienda de la RM, Valparaíso y Biobío.

Hoy estará en Iquique y para mañana bloqueó su agenda para descansar y prepararse para el debate de Anatel, su última bala de plata para intentar remover el tablero, con la ayuda del experto en comunicaciones, Juan Carvajal.

“Se ha visto un cambio en la campaña, a la candidata con una agenda ordenada y una coherencia en el trabajo de todos los equipos. Hemos movido el arbolito y hecho cometer errores al contrincante y la moral de las tropas está arriba. De atrás pica el indio”, afirma Vodanovic.

Para imprimir optimismo, el jueves, en una reunión con todos los equipos en la sala de reuniones en el sexto piso del comando, la senadora por el Maule pidió “tirar ideas” para preparar el discurso de Jara “tras una victoria”. No hubo ideas para un mensaje ante una eventualidad derrota.

Los últimos cartuchos

El miércoles Jara tiene una actividad con el mundo agrario en la Región de O’Higgins y cerrará el día con su campaña en la Región Metropolitana con un acto masivo en la Plaza Elvira Matte, en Puente Alto, una de las comunas con más electores del país (424.467), cuyo alcalde, Matías Toledo (indep.), arrebató la alcaldía a la derecha en las elecciones municipales del año pasado y que en primera vuelta se negó a otorgar permisos para hacer grandes actos electorales.

Al día siguiente visitará Ovalle y bajará el telón a casi 10 meses ininterrumpidos de campaña en Coquimbo (ya había hecho actos en Arica, Antofagasta y Copiapó), para dar una nueva señal al norte del país.

Aunque no se pueden realizar actividades electorales, para el viernes y sábado se barajan algunas opciones de pautas.

En tanto su equipo territorial -liderado principalmente por el PS y paradójicamente, por el PC-, ha realizado un fuerte despliegue en 50 comunas populares donde la candidata logró un apoyo muy inferior al que históricamente ha alcanzado la izquierda, entre ellas Maipú (401.421 votantes), La Florida (276.415) Antofagasta (307.083), además de Puente Alto. Desde el comando señalan que los funcionarios públicos de los distintos ministerios son parte importante de esta última arremetida en terreno.

Hay varias bajadas comunicacionales transmitidas a los brigadistas. Uno es que Kast representa una opción de ultraderecha con un camino incierto para el país, mientas Jara es parte de una coalición amplia, que va desde la DC hasta el PC, con propuestas moderadas y realistas. Otra, es el “1+1=ganamos”, que llama a convencer de votar por Jara a una persona que votó por algunos de los candidatos que no pasaron a segunda vuelta.

En paralelo, el equipo de redes sociales liderado por Danilo Herrera, ha redoblado su trabajo apuntando a un electorado más joven que se entusiasmó con el discurso antipolítico de Parisi. Las últimas piezas apuntan a mostrar las posturas contradictorias entre Kast, su jefe de campaña, Martín Arrau, y el diputado republicano José Meza sobre la Ley 40 Horas.

Los disímiles roles de la dirigencia del PC: mientras Javier Albornoz (a la izquierda) ha jugado un rol clave en la operatividad de la campaña, Bárbara Figueroa y Lautaro Carmona han hecho un trabajo en un segundo plano, con menos protagonismo mediático y alejados de la candidata.

Los debates internos que se vienen poselección

La noche del 29 de junio, tras su sorpresivo y contundente triunfo en las primarias oficialistas, Jara agradeció a su partido en su primer discurso en la sede del Instituto Alejandro Lipschutz.

“Para servir, nos sobran bellos ejemplos en nuestro país, desde el Padre Alberto Hurtado hasta Salvador Allende, desde Eloísa Díaz hasta Clotario Blest, desde Luis Emilio Recabarren y Teresa Flores hasta Manuel Bustos y Gladys Marín”, señaló esa noche mientras flameaban banderas rojas con la insignia del PC.

A partir de su victoria, sin embargo, Jara comenzó a alejarse del PC, especialmente de Cuba y Venezuela, llegando a un punto en que debió conversar con Carmona para pactar una tregua hasta el final de este proceso electoral que concluye dentro de siete días.

La tensión entre la directiva y la disidencia se tradujo en los disímiles roles de la dirigencia del PC en esta segunda vuelta: mientras Albornoz (pareja de la senadora Claudia Pascual) continuó jugando un rol clave en la operatividad de la campaña y el senador Núñez asumió la dirección estratégica; el presidente y la secretaria general, Lautaro Carmona y Bárbara Figueroa, redoblaron su trabajo en terreno con las bases, peri sin protagonismo mediático y alejados de la candidata.

Figueroa se instaló varios días en Antofagasta y hace unos días acompañó a Jara a su gira al Biobío; el jefe del PC ha recorrido gran parte del país aceitando las bases comunistas.

La directiva del PC ya convocó para el sábado 20 (una semana después de la segunda vuelta) a los miembros del comité central para analizar -a puertas cerradas- los resultados de la presidencial y parlamentaria, donde se espera asista Jara.

Si la exsecretaria de Estado pierde este domingo -como indican las encuestas-, fuentes del PC descartan que en el cónclave haya alguna “pasada de cuenta” hacia ella, aunque todo dependerá de la diferencia del resultado. Incluso, se prevé que la directiva reconozca la tarea y el esfuerzo de Jara, la primera candidata presidencial comunista en disputar una final en los más de cien años de historia partidaria.

Sí se espera que surjan críticas al comando y al manejo de la campaña de la primera vuelta, especialmente a Quiroga. Tampoco se descarta que surjan voces pidiendo explicaciones al constante torpedeo que sufrió la abanderada, por parte de Carmona, en plena campaña de primera vuelta.