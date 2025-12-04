VOTA INFORMADO por $1100
    Política

    El quinteto que tomó las riendas de la milla final de la campaña de Jara

    En Londres 76 reconocen que hoy el comando funciona bajo el control del PS y el PC. Paulina Vodanovic, Daniel Núñez, Ricardo Solari, Jorge Millaquén y Javier Albornoz tomaron el control total de la campaña.

    David TralmaPor 
    David Tralma

    Al menos tres veces a la semana la candidata oficialista, Jeannette Jara (PC), se reúne con el equipo que tomó las riendas de su campaña para la milla final de su aventura presidencial.

    El grupo lo integran la jefa del comando, la senadora y timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic , el líder del equipo de estrategia, senador Daniel Núñez (PC); el jefe de gabinete de la abanderada, Jorge Millaquén (PS); el exjefe de la cruzada del “En Contra”, Ricardo Solari (PS), y el encargado de los temas operativos y jefe territorial del Partido Comunista, Javier Albornoz.

    Ese es el quinteto que tomó el control de la campaña tras la salida del sociólogo independiente, Darío Quiroga, quien fue removido de la cabeza del comando por sus anteriores críticas al Partido de la Gente y Zandra Parisi. Hasta ese momento, el estratega trabajaba principalmente Millaquén y Albornoz.

    Equipo es el que coordina a las otras jefaturas que existen en el comando; Susana González (PC), de comunicaciones; Camila Miranda (FA), de contenidos; los generalísimos regionales, encargados de macrozonas y el trío de figuras que lideran a los voluntarios: Gonzalo Winter (FA), Ignacio Achurra (FA) y Ana María Gazmuri (AH).

    Al interior del equipo de Jara reconocen que la llegada de Vodanovic al comando marcó un giro en la forma de operar y que hoy existe mayor jerarquía que cuando Quiroga estaba al mando.

    La trenza PS-PS

    Que los integrantes del grupo que tomó el control de la campaña sean principalmente socialistas y comunistas no ha pasado desapercibido. Esto, en la práctica, deja en un segundo plano al Frente Amplio, colectividad donde milita el Presidente Gabriel Boric.

    Desde la colectividad que encabeza Constanza Martínez han puesto de manifiesto sus diferencias con la estrategia del nuevo comando que considera el desmarque de la administración Boric, que Jara integró hasta abril de este año cuando renunció al cargo de ministra del Trabajo.

    La conexión PC-PS en la campaña de Jara, de hecho, no es nueva. Desde que ganó las primarias la candidata oficialista ha planteado la idea que ambos partidos conformen el “tronco central” de un eventual gobierno suyo, para así revitalizar la histórica alianza entre los dos partidos que también sostuvieron a la administración de la Unidad Popular que lideró entre 1970 y 1973 el expresidente Salvador Allende.

    En la estructura, Vodanovic ha fortalecido su alianza con Solari. Ambos son considerados un tándem clave para el despliegue de esta cruzada electoral.

    Solari, quien se negó a asumir la jefatura estratégica del comando, sigue apoyando en esa área y ha defendido la necesidad de plantear una campaña que combine adecuadamente la difusión de propuestas de Jara y las controversias con la carta de la oposición José Antonio Kast.

    El socialista también ha asumido un rol clave en la franja televisiva de la abanderada, que se emite desde el domingo pasado.

    Núñez, por otro lado, asumió la jefatura en temas estratégicos. En la primera vuelta tuvo un papel menor al ser reemplazado por Darío Quiroga y lideró el equipo de datos electorales.

    Núñez, además, tiene su propio equipo de estrategia, donde dan sus opiniones figuras como Víctor Maldonado (DC), José Toro (PPD) y Juan Carlos Urzúa (PL).

    Ordenar el relato

    Los cinco rostros de Londres 76 han llegado al consenso de que es necesario salir a confrontar a Kast, pero sin dejar de mostrar las propuestas de Jara.

    Este relato es el que ha defendido públicamente la candidata presidencial, aun cuando no esa estrategia ha generado disensos en el comando.

    Francisco Vidal, por ejemplo, al asumir como vocero de la campaña disparó en radio Cooperativa que él “no perdería un minuto en criticar a Kast”.

    Vidal ha generado más de un dolor de cabeza para la campaña de Jara, pues también reconoció públicamente los escenarios pesimistas para Jara. Antes de su llegada al comando, en el podcast de Felipe Kast, el exvocero de gobierno indicó que Kast tenía “dos tercios” de posibilidades de ganar, mientras que la carta oficialista solo tenía “un tercio”: “Yo creo que es muy difícil, porque Kast tiene una reserva relativa (de votos) con Chile Vamos y con libertarios”.

    Fuentes del comando aseguran que fue la propia Vodanovic quien tomó cartas en el asunto frente a las salidas de libreto de Vidal y le transmitió que era necesario que se apegue al diseño estratégico. Vidal asegura que no ha recibido llamados de atención por sus dichos.

    Las mismas fuentes indican que la idea del llamado, al igual como se ha hecho con otras figuras del oficialismo, era recalcar que están ante un desafío histórico y que no hay margen para errores ni flancos.

    Más sobre:Jeannette JaraPaulina VodanovicRicardo SolariJorge MillaquénDaniel NúñezJavier AlbornozPresidencialesElecciones

