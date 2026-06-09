Posible inhabilidad de Calisto y ausencias ponen más condimentos a infartante votación por secreto bancario

Una crucial votación tendrá esta tarde el Senado de la República.

Tras un doble empate registrado la semana pasada, la norma que habilita el alzamiento del secreto bancario por parte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Ministerio de Hacienda , será nuevamente sometida a votación en la sala de la Cámara Alta.

Esta medida está incluida en la reforma que crea un Subsistema de Inteligencia Económica, que busca reforzar la institucionalidad para detectar operaciones del crimen organizado, como lavado de activos o financiamiento de actividades delictuales.

Si bien el gobierno y el oficialismo se oponían a la medida, pues criticaban que el levantamiento quedara en manos de un organismo gubernamental y no judicial, la investigación de la Fiscalía que reveló redes del Tren de Aragua con agentes bancarios, dejó a la derecha “horquillada”. Incluso, ante la encrucijada, el mismo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se abrió a buscar alternativas de corrección, manteniendo la potestad judicial del secreto bancario.

El escenario para esta tarde, sin embargo, sigue siendo incierto. De partida, hay dudas si hubo un error de la secretaría del Senado, pues se trataba de una norma de quórum y, aunque haya habido empate, debió darse por rechazada.

Además, hay más factores de prolongan el suspenso, pues puede que haya ausencias y el senador Miguel Ángel Calisto (independiente), quien podría ser dirimente, se declaró en reflexión.

Calisto en duda

La semana pasada, el senador por Aysén fue uno de los que no participó de la votación en terminó en empate, en dos ocasiones, a 23 votos. Esa vez tampoco votaron por estar ausentes Alfonso de Urresti (PS), Loreto Carvajal (PPD) y Rojo Edwards (indep. RN).

El caso de Calisto, sin embargo, fue más especial, pues ese día estaba en el Senado y votó en todas las discusiones, salvo en la norma de secreto bancario, de la que se restó sorpresivamente.

En entrevista con el programa Desde La Redacción de La Tercera dijo que seguía evaluando. “Y o todavía tengo que resolver qué es lo que corresponde en estos casos. ¿Inhabilitarse? ¿No votar? ¿Votar a favor? ¿O votar en contra? Y esas son las opciones que estamos barajando" .

“Un abogado me decía, mire, yo creo que en estos casos, todos los parlamentarios que están siendo investigados debieran inhabilitarse, porque de alguna manera tienen relación con una eventual decisión. Sobre todo aquellos que todavía no les abren las cuentas corrientes”, añadió el legislador por Aysén, quien admitió que su situación judicial es un factor, aun cuando -a su juicio- el alzamiento del secreto bancario lo complique en términos personales.

“Parar mí, no es problema la apertura de las cuentas bancarias. Yo llevo seis años de investigación y el año dos, me abrieron todas las cuentas y por iniciativa particular. Cuando me dijeron, mire, vamos a hacer una diligencia, yo le dije, señor fiscal no lo haga, yo le autorizo voluntariamente, no es necesario un trámite. O sea, no tengo ninguna situación que me complique”, comentó el parlamentario que está siendo investigado por el Ministerio Público a propósito del presunto desvío de fondos públicos destinados a asignaciones parlamentarias para fines personales o campañas políticas.

Por ese caso llegó a ser desaforado cuando era diputado, pero recuperó el fuero por determinación judicial tras haber sido elegido senador en noviembre del año pasado.

Ausencias

El anuncio de una posible inhabilidad de Calisto también contenía un emplazamiento sutil a legisladores que están siendo investigados a tomar el mismo camino, por ejemplo, las senadoras Camila Flores (RN) y Loreto Carvajal (PPD). Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, en sus respectivos sectores políticos daban por descontado que ambas votarían alineadas con sus bancadas.

La oposición, no obstante, sumó un inconveniente adicional, pues hoy no estará el senador Matías Walker (independiente), quien si bien está asociado al comité de Evópoli, votó a favor del alzamiento del secreto bancario por parte de la UAF, en línea con sus pares de izquierda y centroizquierda.

Walker se encuentra en Ginebra, Suiza, en un encuentro de la OIT.

El senador Gastón Saavedra (PS) también estaba invitado por el gobierno, pero se restó precisamente para votar esta tarde.

Adicionalmente, hay dudas si la senadora Ximena Órdenes (independiente PPD) alcanza a llegar por inconvenientes climáticos que retrasaron su vuelo desde la Región de Aysén.

Por su parte, el senador Rojo Edwards (independiente RN), anunció que votará en contra.

Con todos esos elementos, es posible que la oposición pierda dos votos (Walker y Órdenes), pero sume dos (De Urresti y Carvajal, ausentes en la sesión pasada). Con ello, llegarían a 23.

La derecha, por su parte, al sumar a Edwards alcanzaría los 24 rechazos, pero una duda es la presencia de la senadora Flores.

Sea como sea, con el empate (por tercera vez) o con una mayoría en contra, la norma del secreto bancario sería desechada y derivada a una comisión mixta, donde un grupo de cinco diputados y cinco senadores tendría que buscar una fórmula que satisfaga a todos los sectores.