    Política

    La apuesta de José Antonio Kast por Daniel Merino, director ejecutivo del Festival de Viña

    El mandatario electo y su equipo han establecido una fluida relación de confianza con uno de los mayores ejecutivos del evento de la Ciudad Jardín -responsable también de la reciente visita de Bad Bunny- y le ofrecieron asumir durante su gobierno el cargo de Director de Programación y Producción de la Presidencia. Merino no ha dado una respuesta definitiva.

    Claudio VergaraPor 
    Claudio Vergara
    La apuesta de José Antonio Kast por Daniel Merino, director ejecutivo del Festival de Viña

    Bad Bunny y José Antonio Kast. El listado de imitaciones que hará Stefan Kramer en el Festival de Viña 2026 y el listado de nuevos ministros que se dará cita en La Moneda a partir del inminente gabinete.

    Esos mundos tan opuestos, y que hasta parecen incompatibles, han mantenido ocupado en las últimas semanas a Daniel Merino, uno de los actores más relevantes de la industria de conciertos en el país, entertainment manager de la productora Bizarro y director ejecutivo del Festival de Viña del Mar, cita en la que participa desde 2019.

    De hecho, a Merino se le vio a través de las pantallas de TV en un rol protagónico el pasado domingo 14 de diciembre, cuando Kast triunfó en la segunda vuelta presidencial frente a Jeannette Jara; esa noche, el presidente electo celebró los resultados en Las Condes, cerca del Partido Republicano, instancia en la que Merino se hizo cargo de la coordinación, la puesta en escena, los tiempos y todo lo que finalmente se materializó durante esa jornada.

    No era la primera vez que ambos trabajaban juntos en circunstancias similares. El hombre que en los últimos años ha sido responsable como parte de Bizarro de espectáculos como los de Karol G, Daddy Yankee o el récord de presentaciones de Kidd Voodoo en el Movistar Arena, también fue responsable del cierre de campaña de Kast el en el Movistar Arena, el pasado 11 de noviembre.

    Según relatas cercanos, ambos han establecido una relación fluida y cercana en los meses recientes. El mandatario electo ha confiado en Merino sus encuentros masivos más relevantes debido a su capacidad de gestión, su experiencia en el mundo privado y su recorrido también en otros hitos políticos del último tiempo.

    Por ejemplo, el ejecutivo también es cercano al universo del Presidente Gabriel Boric, apoyando al actual gobierno como productor ejecutivo en el evento para colaborar con los costos del último megaincendio en la Quinta Región. También ha trabajado con el Ministerio de las Culturas y este sábado 17 en el Estadio Nacional organizará la cita gratuita del concierto de la obra Carmina Burana, con la Orquesta Nacional de Chile y el Coro Sinfónico de la Universidad de Chile, donde está involucrado Simón Boric -hermano del mandatario- como jefe de gabinete de la rectoría de la casa de estudios. Por lo demás, también ha trabajado codo a codo con la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, para la producción de la fiesta musical veraniega de la Ciudad Jardín y ha participado de actividades junto a la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao.

    Una foto del Instagram de Merino junto a Tomás Boric Font, hermano del actual mandatario.

    Por ello, Kast junto a su equipo le ha ofrecido a Merino asumir el cargo durante su gobierno de director de Programación y Producción de Presidencia. O sea, que se haga cargo formalmente de todos los eventos que sucederán bajo el mandato del político republicano.

    Según cercanos a Merino, el profesional hoy está en período “de reflexión” y aún no se ha decidido a dar una respuesta definitiva al respecto, debido principalmente a la abultada cantidad de compromisos que tiene de forma inmediata a bordo de Bizarro. En lo concreto, no sólo el inminente Festival de Viña del Mar -que se desarrollará del 22 al 27 de febrero-, sino que también la propia organización del certamen hasta 2028, fecha en la que caduca la concesión a cargo de Mega y Bizarro.

    En lo inmediato también está involucrado en la concreción del Festival de Olmué que parte este fin de semana y que emite TVN. Asumir el rol ofrecido por Kast significaría poner en pausa o abandonar de modo definitivo tales actividades vinculadas a los espectáculos en vivo que involucran a Bizarro.

    Eso sí, Merino por lo pronto sigue trabajando de forma paralela en ambas veredas, ya que también está a cargo de la producción y la puesta en escena del acto de presentación del nuevo gabinete el 20 de enero, y el cambio de mando que se efectuará el 11 de marzo en el Congreso Nacional en Valparaíso. Su agenda sigue transitando hasta ahora sin problemas entre La Moneda y la Quinta Vergara.

