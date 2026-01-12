La puesta en escena que prepara Kast para anunciar su gabinete

Trabajando contrarreloj. Así están en el equipo del presidente electo, José Antonio Kast. A ochos días del plazo autoimpuesto para anunciar el futuro gabinete, en la denominada “Moneda chica”, ubicada en la comuna de Las Condes, están alistando los últimos detalles para esa jornada.

Mientras Kast y su equipo de mayor confianza -entre ellos Cristián Valenzuela, Alejandro Irarrázaval y Arturo Squella- están cerrando el puzle del equipo ministerial, en paralelo también empezaron los preparativos para la puesta en escena del próximo 20 de enero, el plazo autoimpuesto por el jefe de Estado electo para finalmente anunciar a los futuros ministros .

Si bien originalmente querían hacer la presentación antes del 15 de enero, lo cierto es que las dificultades para cerrar el elenco de ministros han retrasado ese objetivo y obligaron al mandatario electo a tomarse más tiempo.

Así, ya hay varias personas asignadas para preparar el despliegue de esa jornada; tanto presencialmente como comunicacionalmente. En esos preparativos, además de Valenzuela, también están la periodista María Paz Fadel, quien es la encargada de comunicaciones en la oficina del presidente electo (OPE), y Felipe “Yeti” Costabal, quien fue el creativo de Kast durante su campaña y asumirá como director de la Secretaría de Comunicaciones (Secom) del próximo gobierno, entre otros personeros del equipo.

Esta semana, de hecho, tienen agendada una reunión para zanjar los detalles. Hasta ahora hay algunos asuntos resueltos. Al acto se invitará a los presidentes de partidos que apoyan al gobierno de Kast y a los cercanos de los futuros ministros que ellos estimen (amigos y familiares) .

Además se están elaborando piezas audiovisuales con datos biográficos de los futuros ministros, que serán mostradas durante la jornada, y también material para difundir por redes sociales.

Sobre el lugar de la actividad, eso sí, aún no está zanjado. Dentro de las opciones está que se realice en la misma “Moneda chica”, ubicada en calle La Gloria.

Por lo pronto, en paralelo, siguen haciendo el chequeo de datos de las futuras autoridades, para evitar posibles flancos y también prepararse ante eventuales cuestionamientos y tener listo el relato que impulsarán.

Confección del gabinete

Hasta ahora la confección del gabinete sigue avanzando. Ya hay algunos nombres confirmados, entre ellos Claudio Alvarado para Interior, José García Ruminot para Segpres, Mara Sedini para vocería, Martín Arrau para Obras Públicas, May Chomali para Salud, Fernando Pérez Mackenna para Cancillería y María Jesús Wulf para Desarrollo Social.

Además, hay otros que corren con ventaja, entre ellos María Paz Arzola para Educación y Natalia Duco para Deportes.

Sin embargo, siguen persistiendo algunos nudos, entre ellos el Ministerio de Defensa y el de Seguridad. D os áreas claves para el denominado “gobierno de emergencia” de Kast ya que deberá enfrentar toda la crisis migratoria en un contexto en que prometió expulsar a todos los inmigrantes ilegales del país y pondrá énfasis en combatir la delincuencia.

Para la primera cartera, según publicó Pulso, se evalúa a Guillermo Turner Olea, periodista de la Universidad Gabriela Mistral, exdirector de Diario Financiero, Pulso y La Tercera, quien en 2009 participó en el Curso de Aspirantes a Oficiales de Reserva (CAOR) del Ejército.

Según dicen quienes conocen del proceso, el equipo de Kast quiere privilegiar que Defensa quede en manos de un civil y no un exuniformado. En un inicio, en esa cartera se evaluó que asumiera el exabanderado Johannes Kaiser. Sin embargo, entre otras razones, el diputado decidió no sumarse al gabinete y privilegiar el proyecto de su partido. Los libertarios, eso sí, propusieron a alguien de sus filas para ese ministerio, particularmente a Luis Cuéllar.

De todas formas, este domingo Kaiser indicó, en entrevista con Mesa Central, que todavía no deciden si sumarse o no al futuro gobierno de Kast.

En cuanto a Seguridad -dicen en el equipo de Kast- está el principal nudo. Esto debido a que se han evaluado diferentes perfiles respecto de quién debería liderar el cargo: si es un exuniformado, alguien con experiencia política o una persona que combine ambos factores.

Lo cierto es que los criterios han ido cambiando y, según quienes conocen el proceso, la última alternativa que está sobre la mesa es que sea Rodolfo Carter quien asuma la cartera y que así se lo propusieron.

El dilema es que el exalcalde de La Florida salió electo como senador por La Araucanía, por lo que no es una decisión fácil de tomar. El jefe comunal debe zanjar entre asumir el desafío de estar en la primera línea del gobierno (con la alta exposición que eso significa y el riesgo de un ajuste de gabinete si es que la gestión no sale bien) o permanecer por ocho años en el Congreso.

Si es que llega aceptar, en republicanos transmiten que se evalúa que sea la secretaria general, Ruth Hurtado, quien asuma su lugar. Si es que Carter dice que no, agregan en el entorno de Kast, significa un dilema mayor y tendrán que recurrir a la lista de las otras opciones que se han sondeado para Seguridad, entre ellas Alberto Soto, el exgeneral de Carabineros Enrique Bassaletti y el exgeneral del Ejército Cristián Vial. Estos dos últimos también fueron elegidos en las elecciones parlamentarias.

La fórmula de sacar a alguien del Parlamento no era una idea con la que todos están de acuerdo en el equipo del presidente electo, debido a los cuestionamientos públicos que pueden surgir, pero transmiten que se puede “defender” comunicacionalmente.