La cita de la derecha internacional conservadora en la antesala de la asunción de Kast

A horas de que José Antonio Kast asumiera durante esta jornada la Presidencia de la República, el Hotel Radisson se transformó la tarde de ayer en el epicentro de la articulación política de la derecha internacional. Bajo el título “Libertad y patriotismo: un tiempo nuevo a ambos lados del Atlántico”, los invitados más cercanos al nuevo Mandatario protagonizaron un encuentro a puertas cerradas que funcionó como preámbulo del cambio de mando y que reunió, entre otros, a diputados y dirigentes conservadores de Colombia, España y Hungría.

La jornada fue coorganizada por Ideas Republicanas — el centro de estudios del Partido Republicano que fundó Kast — en alianza con una red de centros de pensamiento conservador, entre los que destacaron la Fundación Disenso (ligada al partido español VOX), The Heritage Foundation de Estados Unidos, el Centro de Derechos Fundamentales de Hungría, la Fundación FREE, CEU-CEFAS y Political Network for Values.

La apertura del evento estuvo a cargo de Carmen Soza, dando paso a un escenario por el que circularon diversas figuras del Partido Republicano. En los salones del hotel destacaron dirigentes como la secretaria general de la tienda, Ruth Hurtado, además del próximo presidente del directorio de TVN, Patricio Dusaillant, Macarena Santelices y José Ignacio Palma, quien asumió un rol activo en los paneles de debate.

El diálogo internacional comenzó con la intervención de Miklós Szánthó, presidente del Centro de Derechos Fundamentales de Hungría. Tras sus palabras, se desarrolló un conversatorio en el que participó Hurtado junto al eurodiputado español y vicepresidente de Patriots, Hermann Tertsch; el presidente honorario de la Fundación FREE, Alex Chafuen; y Vajk Farkas, director de la oficina de Madrid del think tank húngaro Centro de Derechos Fundamentales.

El componente estadounidense del encuentro estuvo representado por Kevin Roberts, presidente de The Heritage Foundation, quien también tomó la palabra durante la instancia.

Durante su intervención en el panel, Hurtado abordó el peso de la nueva etapa que asume la colectividad a partir de esta jornada, destacando el rápido crecimiento del partido y que llega a este ciclo con una bancada de 31 diputados y cinco senadores.

“Mañana (este miércoles) parte una etapa que estábamos esperando nosotros hace mucho tiempo, con la cual veníamos trabajando y que sin duda tiene un componente muy grande de responsabilidad. De responsabilidad social, de responsabilidad cívica, de responsabilidad por nuestras convicciones, por nuestros valores, por nuestros principios republicanos”, señaló Hurtado.

El foco central de la jornada, sin embargo, estuvo marcado por la exhibición del documental “María Corina: la conquista de la libertad”. La producción fue presentada por su director, el parlamentario europero de VOX Jorge Martín Frías, y repasa la trayectoria de la líder opositora venezolana frente al régimen de Nicolás Maduro. El material audiovisual aterrizó en Chile tras haber sido proyectado previamente en Oslo durante los actos vinculados a la entrega del Premio Nobel de la Paz a Machado .

El cierre de la jornada —que selló la antesala política internacional del ciclo que hoy comienza formalmente en La Moneda— estuvo a cargo de la expresidenta de Bolivia y ex “presa política” del gobierno de Evo Morales, Jeanine Áñez, quien pronunció las palabras finales ante los asistentes.