SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    La cita de la derecha internacional conservadora en la antesala de la asunción de Kast

    El encuentro, que se realizó este martes, congregó a referentes internacionales del sector -entre ellos dirigentes europeos, estadounidenses y latinoamericanos- que debatieron sobre la coordinación de una agenda común en la previa del cambio de mando.

    Por 
    Franco Cicchetti

    A horas de que José Antonio Kast asumiera durante esta jornada la Presidencia de la República, el Hotel Radisson se transformó la tarde de ayer en el epicentro de la articulación política de la derecha internacional. Bajo el título “Libertad y patriotismo: un tiempo nuevo a ambos lados del Atlántico”, los invitados más cercanos al nuevo Mandatario protagonizaron un encuentro a puertas cerradas que funcionó como preámbulo del cambio de mando y que reunió, entre otros, a diputados y dirigentes conservadores de Colombia, España y Hungría.

    La jornada fue coorganizada por Ideas Republicanas —el centro de estudios del Partido Republicano que fundó Kast en alianza con una red de centros de pensamiento conservador, entre los que destacaron la Fundación Disenso (ligada al partido español VOX), The Heritage Foundation de Estados Unidos, el Centro de Derechos Fundamentales de Hungría, la Fundación FREE, CEU-CEFAS y Political Network for Values.

    La apertura del evento estuvo a cargo de Carmen Soza, dando paso a un escenario por el que circularon diversas figuras del Partido Republicano. En los salones del hotel destacaron dirigentes como la secretaria general de la tienda, Ruth Hurtado, además del próximo presidente del directorio de TVN, Patricio Dusaillant, Macarena Santelices y José Ignacio Palma, quien asumió un rol activo en los paneles de debate.

    El diálogo internacional comenzó con la intervención de Miklós Szánthó, presidente del Centro de Derechos Fundamentales de Hungría. Tras sus palabras, se desarrolló un conversatorio en el que participó Hurtado junto al eurodiputado español y vicepresidente de Patriots, Hermann Tertsch; el presidente honorario de la Fundación FREE, Alex Chafuen; y Vajk Farkas, director de la oficina de Madrid del think tank húngaro Centro de Derechos Fundamentales.

    El componente estadounidense del encuentro estuvo representado por Kevin Roberts, presidente de The Heritage Foundation, quien también tomó la palabra durante la instancia.

    Durante su intervención en el panel, Hurtado abordó el peso de la nueva etapa que asume la colectividad a partir de esta jornada, destacando el rápido crecimiento del partido y que llega a este ciclo con una bancada de 31 diputados y cinco senadores.

    “Mañana (este miércoles) parte una etapa que estábamos esperando nosotros hace mucho tiempo, con la cual veníamos trabajando y que sin duda tiene un componente muy grande de responsabilidad. De responsabilidad social, de responsabilidad cívica, de responsabilidad por nuestras convicciones, por nuestros valores, por nuestros principios republicanos”, señaló Hurtado.

    El foco central de la jornada, sin embargo, estuvo marcado por la exhibición del documental “María Corina: la conquista de la libertad”. La producción fue presentada por su director, el parlamentario europero de VOX Jorge Martín Frías, y repasa la trayectoria de la líder opositora venezolana frente al régimen de Nicolás Maduro. El material audiovisual aterrizó en Chile tras haber sido proyectado previamente en Oslo durante los actos vinculados a la entrega del Premio Nobel de la Paz a Machado.

    El cierre de la jornada —que selló la antesala política internacional del ciclo que hoy comienza formalmente en La Moneda— estuvo a cargo de la expresidenta de Bolivia y ex “presa política” del gobierno de Evo Morales, Jeanine Áñez, quien pronunció las palabras finales ante los asistentes.

    Más sobre:La Tercera PMJosé Antonio KastRepublicanosRuth Hurtado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Destacando el “trabajando para usted”: administración del Presidente Kast estrena nuevas imágenes de instituciones de gobierno

    Candelabro sorprende y lanza covers de Los Prisioneros coincidiendo con el cambio de mando

    BancoEstado tiene nueva gerenta general en gobierno de Kast: Andrea Silva Da Bove

    Universos, referencias y Yoshi: todo lo que sabemos sobre Super Mario Galaxy: La película

    Las cinco mujeres en la presidencia del Senado: Paulina Núñez se convierte en la primera representante de derecha en el cargo

    Petróleo ¿Cuál es la diferencia entre el WTI y el Brent, y qué países tienen las mayores reservas?

    Lo más leído

    1.
    Los planes familiares de Boric tras dejar la Presidencia: camping, fútbol y vacaciones en Tierra del Fuego

    Los planes familiares de Boric tras dejar la Presidencia: camping, fútbol y vacaciones en Tierra del Fuego

    2.
    Gritos de “traidor”, la molestia oficialista y los descargos de Jiles tras la tensa votación de la presidencia de la Cámara

    Gritos de “traidor”, la molestia oficialista y los descargos de Jiles tras la tensa votación de la presidencia de la Cámara

    3.
    Mulet explica su voto por Alessandri para encabezar la Cámara: “No podemos seguir fallándole a nuestros ciudadanos”

    Mulet explica su voto por Alessandri para encabezar la Cámara: “No podemos seguir fallándole a nuestros ciudadanos”

    4.
    DC amenaza con expulsar a Camaño de la bancada tras permitir el triunfo de la derecha en la Cámara

    DC amenaza con expulsar a Camaño de la bancada tras permitir el triunfo de la derecha en la Cámara

    5.
    Contraloría desestima denuncia por escudo en la banda presidencial de José Antonio Kast

    Contraloría desestima denuncia por escudo en la banda presidencial de José Antonio Kast

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Servicios

    Comienzan pagos de la Beca BAES: ¿Cómo revisar el saldo del beneficio?

    Comienzan pagos de la Beca BAES: ¿Cómo revisar el saldo del beneficio?

    A qué hora y dónde ver al Real Madrid vs. Manchester City por la Champions League

    A qué hora y dónde ver al Real Madrid vs. Manchester City por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Chelsea por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Chelsea por la Champions League

    Destacando el “trabajando para usted”: administración del Presidente Kast estrena nuevas imágenes de instituciones de gobierno
    Chile

    Destacando el “trabajando para usted”: administración del Presidente Kast estrena nuevas imágenes de instituciones de gobierno

    Las cinco mujeres en la presidencia del Senado: Paulina Núñez se convierte en la primera representante de derecha en el cargo

    Rey de España hace un brindis en almuerzo de Kast y extiende invitación para la cumbre Iberoamericana

    BancoEstado tiene nueva gerenta general en gobierno de Kast: Andrea Silva Da Bove
    Negocios

    BancoEstado tiene nueva gerenta general en gobierno de Kast: Andrea Silva Da Bove

    Petróleo ¿Cuál es la diferencia entre el WTI y el Brent, y qué países tienen las mayores reservas?

    Segmento habitacional empaña resultados de Echeverría Izquierdo y firma destaca cifra récord de cartera de proyectos

    “Extraordinario”: el inusual hallazgo que encontró un estudio sobre las abejorro reinas
    Tendencias

    “Extraordinario”: el inusual hallazgo que encontró un estudio sobre las abejorro reinas

    Qué se sabe del tiroteo contra la casa de Rihanna y quién es la acusada por intento de asesinato

    Cómo fue el tiroteo en el consulado de Estados Unidos en Toronto y qué se sabe del incidente

    En vivo: Real Madrid choca ante Manchester City por los octavos de final de la Champions League
    El Deportivo

    En vivo: Real Madrid choca ante Manchester City por los octavos de final de la Champions League

    Champions League: Arsenal salva el invicto con un postrero empate en Leverkusen y queda a un paso de cuartos de final

    Repasa el empate por 1-1 entre Arsenal y Bayer Leverkusen por los octavos de final de la Champions League

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Candelabro sorprende y lanza covers de Los Prisioneros coincidiendo con el cambio de mando
    Cultura y entretención

    Candelabro sorprende y lanza covers de Los Prisioneros coincidiendo con el cambio de mando

    Universos, referencias y Yoshi: todo lo que sabemos sobre Super Mario Galaxy: La película

    Y suma otra marca: Santiago es la segunda ciudad del mundo que más escucha AC/DC

    ¿Qué se sabe del acuerdo económico que Trump planea para Cuba sin cambiar al régimen, según USA Today?
    Mundo

    ¿Qué se sabe del acuerdo económico que Trump planea para Cuba sin cambiar al régimen, según USA Today?

    Eléonore Caroit, ministra francesa: “Es importante en esta transición de Chile que podamos también estar presentes”

    Presidente de Bolivia recuerda su vida en Chile durante el exilio: Aquí “empecé a entender la importancia de la democracia”

    Hummus de palta
    Paula

    Hummus de palta

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte