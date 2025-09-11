SUSCRÍBETE
Política

"La ciudadanía necesita saber si los troll son tuyos" y "tu hermano trabaja en CHV": el fuerte cruce entre Kast y Jara que marcó el inicio del debate

Ambos abanderados se enfrascaron en una discusión por las agresiones sufridas en redes sociales.

Rodrigo Gómez S. 
Rodrigo Gómez S.

Un tenso cruce se produjo durante la noche de este miércoles entre el candidato republicano José Antonio Kast y la abanderada del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, por la denuncia del uso de bots y trolls en redes sociales.

A pocos minutos de haber iniciado el foro televisivo, durante el primer segmento del debate presidencial que reúne a los ocho aspirantes a La Moneda, el primer tema que abordaron fue el tono de la campaña y la utilización de distintas figuras en redes sociales para atacar a los candidatos adversarios.

En el turno de la militante comunista, Jeannette Jara, señaló que “eso es lo bueno de los espacios en vivo, porque los bots no pueden instalar sus mentiras”.

“Hay mucha gente pasándolo mal y mucha gente, lo digo porque estuve de gira, y he escuchado a las voces de las regiones, y parece que los que estamos en política conversamos de temas distintos a lo que las personas viven, pero hay algo con lo que discrepo, no da lo mismo las mentiras que se inventan y creo que hay que reconocerlas, porque lo que más mal le hace a la democracia es hacernos los lesos con estos temas”, agregó Jara.

“Hay mucha gente que se ha visto ofendida, hay gente a la que se le han inventado cosas, y creo que es importante que quienes ocupan ejército de bots y troll, lo digan a la ciudanía y sino que lo reconozcan como un error y dejen de hacerlo”, sumó Jara respecto al punto.

La militante comunista dijo que “por más que discutamos de este tema, esto tiene que ver con la calidad de la democracia, si nosotros no logramos detener estos fenómenos en los cuales, en vez de informar, se desinforma, bien difícil va a ser que solucionemos los problemas que nuestro país enfrenta”.

Posteriormente, en el turno de José Antonio Kast, emplazó directamente a Jara, acusándola de haber señalado que el republicano “mintió”.

“Todavía no escucho tus disculpas por tratarme de mentiroso”, afirmó Kast.

“En temas de redes sociales desde el primer día dijimos que no estábamos de acuerdo con agresiones, insultos y cualquier mal uso de las redes sociales”, planteó el exdiputado UDI.

En la instancia, se permitió interpelaciones libres, por lo que Jara ocupó tiempo en responderle: “¿sabes José Antonio Kast? No te voy a permitir que me trates de mentirosa y te lo digo aquí y claramente: sobre todo porque tú has sido el que ha levantado mentiras en este país y de manera cobarde. Reconoce que tus aliados usan ejércitos de bots y trolls”.

“Cada vez que se interpela por ese tema, atacas y distraes el tema. ¿Qué vas a hacer? ¿Echarme la culpa por el caso Monsalve? ¿O algún otro familiar que quieras salir a trollear? Realmente tienes que tener los pantalones bien puestos, y ser más directo. La ciudadanía necesita saber si los troll son tuyos o no, eso es lo que está en debate”, cuestionó.

Posteriormente, Kast respondió con la desmentida vinculación del hermano de Jara, el periodista Sergio Jara, con el reportaje que destapó la vinculación de cuentas falsas en redes sociales, asociadas a adherentes republicanos.

“¿Qué tiene que ver eso con que si tú usas los bots y los trolls? Es un reportaje que hizo otra área periodística que el mismo canal te lo dijo en tu rostro. ¿Obedecen a tu campaña o no? Porque ofendieron a Evelyn Matthei, me ofendieron a mí, curiosamente dos mujeres, noto cierta fijación ahí”, retrucó Jara.

Tras esa interpelación, Kast nuevamente evadió la pregunta y señaló que Jara quería enfrentar a la delincuencia “con amor”, además de propiciar la regulación de migrantes.

“¿De nuevo a otro tema? Basta de eso, contesta la pregunta”, dijo Jara, tras lo cual Kast respondió sin profundizar que “no, ahí te la dejo”.

