OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Política

“La derecha chilena está en una disputa por quién conduce al sector”: la crítica de Jara al video musical de Matthei

La canción, cuyo coro dice "no soy Kast, no soy Jara", fue publicada esta jornada y recibió críticas tanto del gobierno como de los aludidos.

 

La candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara (PC), comentó el video musical que su contendora de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), lanzó este miércoles. La pieza se caracteriza por sus críticas tanto al gobierno como hacia las dos candidaturas que encabezan las preferencias presidenciales en los sondeos de opinión: la propia Jara y la carta del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano, José Antonio Kast.

“No soy Kast, no soy Jara, soy Evelyn mirando pa’ adelante, porque no solo eso es lo que aporto, gobiernos como estos me quedan cortos. Jeannette, de este gobierno eres la continuidad. Los chilenos de rodillas frente al crimen organizado, el país quebrado, pero hasta con casa propia se va el niño descarado (...) Se supone que la otra solución es mi amigo José Antonio. Igual que yo, ofrece seguridad, pero tenemos una gran diferencia: un buen presidente no puede presentar solo un gobierno de emergencia", dice parte del registro difundido en las redes sociales de Matthei.

Mientras que desde el Ejecutivo calificaron la pieza audiovisual como “una degradación del debate”, Kast aseveró que Matthei “cometió un tremendo error, lamento que haya caído en esto a 11 días. Creo que se hace un daño ella misma y le hace un daño a una posibilidad real, que es derrotar en primera vuelta a la candidata de la izquierda, del Partido Comunista, de la continuidad".

Luego de una reunión con comités de vivienda en Santiago, Jara fue consultada por este video. “No, claramente no es Jara, es lo primero que voy a decir, y claramente yo no soy Matthei”, respondió en primer lugar la candidata, haciendo referencia al coro de la canción.

“Yo tengo en mi perspectiva de gobierno la centralidad puesta no en disputar un sector político como lo están haciendo Kast, Kaiser y Matthei, sino que pensar en el bienestar de los chilenos. La derecha chilena está en una disputa por quién conduce al sector, viene autodestructivamente mostrando nula capacidad de gobernabilidad y ponerse de acuerdo. Por el contrario, la alianza que a mí me toca encabezar está pensando en cómo resolvemos los problemas de las chilenas y los chilenos.

Posteriormente, la abanderada reconoció: “No he tenido tiempo de ver el video, no he tenido tiempo de ver el video porque estaba trabajando precisamente en reunirme con distintos sectores de nuestra sociedad que la componen y que muchas veces pues las otras candidaturas de la derecha son invisibilizados, no les importan, pero a nosotros sí. Sabemos que Chile lo componemos todos ahí y no hay que dejar a nadie atrás, así que lamentablemente no he tenido tiempo de ver el video, aunque no puedo negar que ya me está entrando el bichito".

Cuando a la exministra vio el video durante el punto de prensa, reparó en que probablemente se destinaron “hartos recursos en esta campaña” y luego se excusó: “Permiso, voy a seguir con mi agenda”.

Jara aborda comentarios de Tohá sobre el PC

Jara también tuvo palaras para la reunión que sostuvo ayer con personeros de la ex-Concertación, entre ellos su otrora rival en las primarias Carolina Tohá (PPD) y sobre las críticas de la exministra del Interior al Partido Comunista, al mencionar que en esa colectividad hubo “falta de fraternidad”.

“Tuvimos una agradable jornada, como he señalado muchas veces quienes estamos en política nos reunimos para conversar, incluso para confraternizar, pero no le doy tanta relevancia en particular a todas esas reuniones, porque la verdad yo creo que la gente en su casa quiere que nosotros estemos trabajando y solucionándole los problemas (...) Con todo, quiero valorar ayer la presencia de muchos ciertos referentes de la ex-Concertación, de la Nueva Mayoría, que fueron a entregarme su apoyo, muchos ya lo habían hecho y muchos trabajan también en el comando, así que yo en eso estoy tranquila”, dijo.

“Y en particular con Carolina siempre hemos tenido una relación continua, yo sé que no se ha mostrado tan públicamente aquello, pero yo estoy muy agradecida de ella, ha sido un gran aporte en toda la campaña, me ha aconsejado, me ha contribuido en hacer nuevos vínculos y creo que es una gran política y que contribuyó mucho al país. Sobre sus críticas al PC creo que está en su derecho, son opiniones políticas que se dan en el contexto del desarrollo de una campaña presidencial, y yo por lo menos lo que tengo que decir al respecto ya lo he dicho", añadió.

Más sobre:Jeannette JaraEvelyn MattheiJosé Antonio KastVideoVideo musical

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Futuro del financiamiento universitario: exministro Bitar urge avanzar con el FES y Cuech propone cambios clave al proyecto

La Corte Suprema de Estados Unidos se muestra escéptica respecto a la legalidad de los aranceles de Trump

Cómo la Inteligencia Artificial puede ayudarte a encontrar pareja

AES Andes cierra cuantioso financiamiento para realizar proyecto híbrido Pampas y proyecta operarlo a fines de 2027

OS9 de Carabineros investiga desaparición de estudiante universitaria de Temuco

Historia de horror en Ñuble: dictan presidio perpetuo para padres y cuñado de niña que murió en hospital de Chillán

Lo más leído

1.
Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

2.
Esposo de exjueza Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, se entrega en dependencias de Carabineros

Esposo de exjueza Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, se entrega en dependencias de Carabineros

3.
Senador Cruz-Coke aborda crimen contra su primo e hijos de éste: “Lo quisieron implicar en un parricidio”

Senador Cruz-Coke aborda crimen contra su primo e hijos de éste: “Lo quisieron implicar en un parricidio”

4.
Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

5.
SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Océano Pacífico

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Océano Pacífico

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Quién es Zohran Mamdani y cómo consiguió el triunfo que lo convertirá en el primer alcalde musulmán de Nueva York

Quién es Zohran Mamdani y cómo consiguió el triunfo que lo convertirá en el primer alcalde musulmán de Nueva York

Servicios

AC/DC en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y los precios confirmados

AC/DC en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y los precios confirmados

Dónde y a qué hora ver a Ajax de Ámsterdam vs. Galatasaray por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Ajax de Ámsterdam vs. Galatasaray por la Champions League

A qué hora y dónde ver a Inter vs. Kairat Almaty por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Inter vs. Kairat Almaty por la Champions League en TV y streaming

AC/DC en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y los precios confirmados
Chile

AC/DC en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y los precios confirmados

Futuro del financiamiento universitario: exministro Bitar urge avanzar con el FES y Cuech propone cambios clave al proyecto

OS9 de Carabineros investiga desaparición de estudiante universitaria de Temuco

La Corte Suprema de Estados Unidos se muestra escéptica respecto a la legalidad de los aranceles de Trump
Negocios

La Corte Suprema de Estados Unidos se muestra escéptica respecto a la legalidad de los aranceles de Trump

AES Andes cierra cuantioso financiamiento para realizar proyecto híbrido Pampas y proyecta operarlo a fines de 2027

Una de las mayores empresas en Chile ligada al acero pide su reorganización para evitar la quiebra

Cómo la Inteligencia Artificial puede ayudarte a encontrar pareja
Tendencias

Cómo la Inteligencia Artificial puede ayudarte a encontrar pareja

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Cómo fue la intercepción de un narcosubmarino que transportaba cocaína en el Atlántico

En vivo: la U se pone al día ante Everton en un duelo clave para los cupos internacionales y la lucha por el descenso
El Deportivo

En vivo: la U se pone al día ante Everton en un duelo clave para los cupos internacionales y la lucha por el descenso

Manuel Pellegrini le hace un nuevo guiño a la Roja: “Mi sueño es retirarme como técnico de Chile en el Mundial”

Mundial Sub 17: Canadá supera a Uganda en el grupo de la Roja

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos
Finde

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre

Para los amantes del cómic y el manga: así será Planeta Cómic Fest 2025

Con el diseño listo y el consentimiento de los vecinos: así se alista el primer memorial de Andrés Bobe de La Ley
Cultura y entretención

Con el diseño listo y el consentimiento de los vecinos: así se alista el primer memorial de Andrés Bobe de La Ley

AC/DC revela precios y ubicaciones de su show en Chile: sólo habrá localidades en cancha

Prime Video revela el tráiler de la película 31 Minutos: Calurosa Navidad: puedes verlo aquí

Cómo se vive el cierre del gobierno federal más largo en la historia de EE.UU.
Mundo

Cómo se vive el cierre del gobierno federal más largo en la historia de EE.UU.

Trump achaca las derrotas electorales republicanas al “shutdown” y arremete contra los demócratas

Detienen al hombre que tocó sin su consentimiento a la presidenta Sheinbaum en Ciudad de México

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego
Paula

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego

Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso