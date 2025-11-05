“Cometió un tremendo error, lamento que haya caído en esto”: Kast responde rap que Matthei lanzó en su contra

La carta presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas,Evelyn Matthei,lanzó este martes una canción de rap, la que en su letra apunta contra sus principales contendores en la carrera presidencial Jeannette Jara y José Antonio Kast, en la recta final de la campaña presidencial.

“No soy Kast, no soy Jara | Soy Evelyn mirando pa’ delante | Porque no solo eso es lo que aporto, gobiernos como esos me quedan cortos”, empieza diciendo el clip musical.

“Y se supone que la otra solución es mi amigo José Antonio | Igual que yo ofrezco seguridad, pero tenemos una gran diferencia | Un buen presidente no puede presentar solo un gobierno de emergencia | Un líder contundente debe tener proyectos de futuro después de arreglar el presente | Y aquí te lo explico con peras y manzanas, por si vuelves a postular el día de mañana”, sostuvo frente a la carta republicana.

Ante tal alusión directa, el abanderado republicano no guardó silencio y en una entrevista radial reprochó el dardo de Matthei.

Evelyn Matthei lanza rap con críticas a Boric, Jara y Kast.

“Primero decirle que la canción es mala, que se metan al disco de Kast, que van a tener una canción diaria y se van a entretener como locos”, dijo en Radio Universo.

Luego, yendo al fondo de la crítica de Matthei, sostuvo: “Yo creo que cometió un tremendo error, lamento que haya caído en esto”.

“Creo que se hace daño ella misma y le hace un daño a una posibilidad real de que es derrotar en primera vuelta a la candidata de la izquierda del Partido Comunista de la continuidad”, lamentó.

En esa línea, agregó: “Si nosotros hiciéramos bien la pega y estuviéramos enfocados en mostrar qué es lo que significa la exministra del Trabajo que es que nos legó un millón de desempleados, dos millones de informales y Evelyn Matthei contrastara su gestión con la gestión de Jeannette Jara, creo que le haría un favor a la política chilena”.

“Yo le he planteado a todas las personas que me colaboran en el equipo, a los dos partidos, que no enganchemos con esto, que es como enganchar con el Presidente de la República en lo que está haciendo hoy día”, cerró Kast.