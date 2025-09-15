La dura arremetida de Kaiser contra el gobierno por eutanasia y aborto legal: “Lo único que le preocupa es poder matar más gente”

En una entrevista radial la mañana de este lunes, el diputado y candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, reforzó su arremetida en contra del gobierno por los proyectos de eutanasia y aborto legal.

En diálogo con radio Agricultura, el aspirante a La Moneda profundizó en su postura y los dichos que entregó ayer domingo tras asistir al Te Deum evangélico.

“Este gobierno, que tiene 2.700.000 personas en lista de espera, a la que se le mueren 40.000 personas en listas de espera, parece que lo único que le preocupa es poder matar más gente o que se pueda matar más gente, ya sea a través del aborto o a través de la eutanasia” , dijo.

Sobre esta segunda iniciativa, planteó: “Y no nos equivoquemos, que aquí no estamos hablando de la eutanasia de una persona que está enferma terminal. Eutanasia no es que te den cuidados paliativos. Eutanasia es que activamente alguien te mate. Es decir, es legalizar el homicidio cuando hay consentimiento”.

Y luego agregó: “No me cuenten en cuentos. Nosotros sabemos cómo funciona esta gente. Primero le meten la llave y después abren la puerta completa. Esto es La Ventana de Overton. Nos acostumbran a la maldad y cuando te acostumbran a la maldad, después siguen avanzando en la maldad. Y no lo voy a decir de otra manera, es maldad, la falta de respeto a la vida humana”.

De acuerdo a Kaiser, desde el Ejecutivo “ahora atacan a no nacidos y a personas que están en una situación delicada de salud o psicológica o lo que sea. Y cuando no, tienen la oportunidad de perseguirte políticamente”.

En esa misma línea, el presidenciable del PNL dijo sobre la urgencia ingresada por el Ejecutivo al proyecto de aborto legal: “Y por lo demás, es interesante que en un país donde tú tienes todo tipo de métodos anticonceptivos, entonces tengan que meter el aborto libre”.

Más adelante en la conversación radial, Kaiser arremetió directamente contra el Presidente Gabriel Boric por esta iniciativa: “Lo que quieren es simplemente abrir la ventana para la ley de aborto libre. Yo no sé cuál es su problema con las guaguas no nacidas en este gobierno. Pero literalmente esto es Herodes, a ese nivel de maldad. Esto es malo, punto. O sea, no es un tema de discusiones, que vamos a discutirlo, no: el señor Presidente está proponiendo matar guaguitas”.

“Están muy preocupados de matar gente en vez de evitar que nos anden matando la gente del Tren de Aragua, en vez de evitar que la tasa de homicidios siga disparada”, remarcó.