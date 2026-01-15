La dura arremetida de Tohá contra el FA y el PC por polémica de Ley Nain-Retamal: “Es desleal y da cuenta de que no aprendieron nada”

La exministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), salió a responder a las críticas del Frente Amplio y el Partido Comunista en contra del Socialismo Democrático a raíz de la Ley Nain-Retamal, lo que provocó el quiebre de la alianza oficialista.

Y es que luego de que el excarabinero Claudio Crespo resultara absuelto por la justicia en el marco del caso de Gustavo Gatica, tanto el FA como el PC cargaron contra la coalición conformada por el PS, el PDD, el PL y el PR.

Es por eso que en T13 radio, con un tono muy duro, la otrora precandidata presidencial señaló: "Me parece que es muy lamentable todo lo que se ha visto en estos días. Muy lamentable, muy bochornoso".

En esa línea, dijo: “Lo más bochornoso de todo es que hayan dirigentes políticos festinando con un funcionario policial que le quitó los ojos a un joven, transformado en una especie de héroe, y éste a la vez, haciendo publicaciones ayer, al final del día, con una lápida donde figura la víctima de su accionar, como el fallecido en esa lápida. O sea, es una deshumanización”.

Dicho eso, agregó: “Y las reacciones que ha habido en el mundo oficialista a esta etapa del proceso, creo que también dan cuenta de una inconsistencia y de una liviandad para ver las cosas que creo que van a costar caras si no se aprende de una vez que esa no es la manera de enfrentar los problemas. No es la manera de pararse ante la opinión pública, no es la manera de construir gobierno y tampoco alianzas” .

“Si lo que importa aquí es la justicia para Gustavo Gatica, si eso es lo que importa, la actitud que se tuvo es la más negativa para su causa”, continuó.

“En lugar de defender la causa de Gustavo Gatica, que debiera ser lo que aquí a todos nos moviliza, lo que se hace es mirar para el lado, acusar a tus aliados y hacer una versión de la historia, bastante torcida por lo demás”, reprochó.

En ese sentido, aseguró que la actitud del FA y el PC “no solo es apurada”, sino que da cuenta de “una frivolidad para ver hechos de esta naturaleza, de una liviandad para llegar a juicios tan categóricos, tan acusatorios, además contra tus propios aliados, que yo lo he encontrado incomprensible e inaceptable”.

“Yo lo considero inaceptable, irresponsable, desleal y que da cuenta de que no aprendiste nada” , añadió.

Finalmente, ante la decisión del PS de congelar su participación en la alianza de gobierno, señaló: "Yo creo que esa es la razón por la cual la reacción del Partido Socialista es tan firme, porque va a terminar el gobierno y va a haber muchas veces discusiones sobre lo que se hizo en el gobierno. Si cada vez que alguien tiene un matiz o algo no le gusta lo que va a hacer es volverse a parar en el púlpito, volver a levantar el dedo acusador y publicar listas de los que la claudicaron, es que realmente así no se puede. Todo tiene un límite y yo creo que esto pasó del límite”.