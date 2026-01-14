PS congela participación en alianza oficialista tras diferencias por Ley Nain-Retamal

La mañana de este miércoles, el PS congeló su participación en la alianza oficialista tras las diferencias que se manifestaron ayer en el sector por la Ley Nain-Retamal.

Y es que luego de que el excarabinero Claudio Crespo resultara absuelto por la justicia en el marco del caso de Gustavo Gatica, el Frente Amplio y el Partido Comunista emprendieron una arremetida contra el Socialismo Democrático por aprobar el artículo referido a la legítima defensa de Carabineros de la ley Nain-Retamal, lo que desató el enojo de los socialistas. Es por eso que el PS decidió distanciarse de dichos partidos.

El quiebre quedó evidenciado en un agitado punto de prensa en el Congreso, en el que varios diputados salieron a manifestar sus reproches.

“Aquí hay una deslealtad con el Socialismo Democrático, con el Partido Socialista, pero principalmente con el gobierno del Presidente Boric, que promueve esta norma, que en caso alguno tiene incidencia en el caso de la Ley Nain-Retamal”, reclamó el diputado Raúl Leiva (PS).

“Es una falacia, es una deshonestidad intelectual, o simplemente no se leyó el acta de deliberación del tribunal porque en caso alguno se invoca la Ley Nain-Retamal para absolver al acusado. Aquí no hay aplicación de la Ley Nain-Retamal, no hay presunción de legítima defensa privilegiada, no hay presunción ninguna”, aseguró el socialista.

Con el mismo tono, el diputado Daniel Manouchehri (PS) expresó: “Lo que vimos fue una reacción agresiva, oportunista y desleal del Partido Comunista el día de ayer, a la cual se sumó animosamente el Frente Amplio”.

“Aquí hay que decirlo con todas sus letras, la Ley Nain-Retamal fue una ley que el gobierno del Presidente Gabriel Boric solicitó aprobarla, y hoy día lo que hace el Frente Amplio y lo que hace el Partido Comunista es apuntar, publicar listas, hacer funas a aquellos que actuaron con lealtad hacia el Presidente Gabriel Boric”, criticó.

“Lo que nosotros hoy día estamos viendo es un acto de deslealtad con el Presidente. Entonces, evidentemente, yo creo que acá hay una señal clara de inmadurez política, pero fundamentalmente aquí también se está poniendo una bomba a la unidad de la futura oposición”, remató Manouchehri.