Restarse del cónclave de partidos y el comité político: la vendetta que prepara el PS contra el gobierno, el FA y el PC

El Partido Socialista (PS) ha protagonizado episodios de alta tensión a lo largo del gobierno del Presidente Gabriel Boric. Pero ninguno tan intenso, sinceran, como el que detonó ayer.

La arremetida que emprendieron -en el marco de la absolución de Claudio Crespo- el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA) contra el Socialismo Democrático por aprobar el artículo referido a la legítima defensa de Carabineros de la ley Nain-Retamal, colmó la paciencia de los socialistas. Tanto, que la mesa y un grupo de parlamentarios sostuvo una reunión de emergencia ayer en la noche para analizar el escenario.

En esa instancia distintos dirigentes hicieron ver que el hecho no se puede dejar pasar. Más allá de la molestia con el PC y el FA, resienten del gobierno del Presidente Gabriel Boric no los haya defendido pese a que el propio Ejecutivo promovió la iniciativa.

Por lo mismo, entre las medidas que evalúan tomar está no asistir al cónclave de partidos oficialistas que se realizará en enero, como tampoco al próximo comité político ampliado, instancia que semanalmente reúne a ministros y timoneles.

Para dar cuenta de la molestia, parte de la directiva y la bancada de diputados planea realizar un punto de prensa durante este miércoles en el Congreso. Según distintas fuentes, sería cerca del mediodía.