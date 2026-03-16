La inquietud en ascenso de los partidos por nombramientos pendientes de Kast

El nombramiento de los delegados presidenciales provinciales, dado a conocer por el Ministerio del Interior durante este viernes, no aquietó las aguas en los partidos del oficialismo.

No solo por el caso de la nueva autoridad de la provincia de Arauco, Pedro Marileo, que desató las críticas de la UDI por sus dichos pasados en contra de carabineros y la militarización de la zona, sino también porque tras el cambio de mando, una de las inquietudes que ha ido en ascenso en las distintas colectividades -particularmente en Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli)- se ha generado por los nombramientos pendientes del nuevo gobierno.

En concreto, se trata de los cargos para los servicios regionales ministeriales (seremi), algunos servicios y también embajadas, los que son mirados con atención y que aún no han sido dados a conocer por La Moneda.

Aunque en la coalición de centroderecha reconocen que ha habido acercamientos para que algunos de sus militantes lleguen a estas reparticiones, a cinco días de asumir el mando la ausencia de una confirmación por parte de La Moneda ha empezado a inquietar. Particularmente si se trata de los candidatos al Congreso que no resultaron electos y que hoy parecen como aspirantes en algún cargo en el Estado.

En el sector arrastran el malestar de la nominación de ministros, donde cada partido -salvo los republicanos- quedó con un solo representante, lo que desató la irritación principalmente de Chile Vamos . En esa coalición, de hecho, transmiten que el propio Presidente José Antonio Kast se comprometió a incluir a algunos de sus cuadros en cargos de segunda línea. Esto, con el objetivo de que se sientan incluidos en su administración.

Por lo mismo, en esas colectividades están expectantes y transmiten que, en caso de que sus nombres no sean considerados nuevamente, podría desencadenar tensiones en el oficialismo.

En este escenario, si bien el senador Andrés Longton (RN) aseguró que estos nombramientos siempre tienen un rango de tiempo, afirmó que “espero que se concreten estas semana”.

Uno de los casos pendientes emblemáticos dicen en los partidos es el de la exsenadora Luz Ebensperger (UDI), quien no logró reelegirse en la Región de Tarapacá para un nuevo periodo y hoy está a la espera de ser ratificada como la embajadora de Chile en Uruguay. Con eso en pausa, se encuentra colaborando en el Segundo Piso con el equipo de Álvaro Bellolio.

Otras versiones, en todo caso, afirman que finalmente Ebensperger no llegaría a la misión diplomática en Montevideo.

Otro caso es el de la dirigenta de la UDI y miembro de la mesa del partido, Pía Margarit. La excandidata a diputada es la principal carta para asumir como directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG). Sin embargo, al igual que en el caso de Ebensperger, sigue sin ser confirmada en el cargo.

El exdiputado y jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, también se encuentra a la espera de ser confirmado en su nuevo cargo. El exparlamentario no logró elegirse como senador por La Araucanía, por lo que se espera que pueda asumir como el director de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) en ese región.

En el gremialismo, otro de sus militantes que estaría a la espera de ser ratificado como seremi del nuevo gobierno es el exdiputado Gustavo Benavente, quien no logró reelegirse en el cargo en la última elección parlamentaria.

En el partido liderado por Rodrigo Galilea también están atentos a cuándo se anuncien los cargos restantes. Al igual que en la UDI, una de las inquietudes en la colectividad se ha generado por las embajadas. Y es que uno de sus exsenadores, Francisco Chahuán, quien no pudo ir a la reelección tras alcanzar el máximo de periodos permitidos por ley, aún no recibe la confirmación para llegar a la sede diplomática en México.

Pese a que es la principal carta para esa misión, en la tienda miran con preocupación que las críticas de los senadores de oposición por su rol en el proyecto de ley de conmutación de penas -lo que incluso derivó en una carta de los parlamentarios a la Embajada de México- obligue a La Moneda a retroceder en su nombramiento.

La exdiputada del partido, Carla Morales, es otro de los nombres que está en espera. Inicialmente, ella sonaba para la delegación provincial de Colchagua, no obstante, hoy algunos en el partido reconocen que está siendo sondeada para asumir como seremi.