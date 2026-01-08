La intervención más dura de Kast: apunta a Boric y su gobierno en cita con los empresarios

El comentario buscó distender el ambiente. “Yo colgué el traje de candidato”, bromeó José Antonio Kast hacia la mitad de su intervención en el foro “Prioridades para Chile en la voz del Presidente electo”, organizado por Icare. Pero muy por el contrario, su discurso -una de los más extensos desde el triunfo electoral- también fue uno de los más duros en el tono.

Tras semanas marcadas por gestos de prudencia y señales de continuidad institucional, Kast comenzó a transitar hacia una fase distinta en su camino a La Moneda: la de marcar diferencias nítidas con el gobierno saliente y preparar el terreno político para el inicio de su administración. El foro de Icare, con un auditorio compuesto mayoritariamente por empresarios y exautoridades, fue el escenario elegido para ese giro.

Desde ahí, el republicano usó un tono conciliador y suave, lo que contrastó con la dureza de sus palabras: apuntó directamente a la administración del Presidente Gabriel Boric. “Tenemos que sincerar los números. Nos van a entregar un gobierno con una situación fiscal muy difícil y vemos cómo en estos días incluso tratan de tramitar a última hora temas que no lograron hacer durante cuatro años”, afirmó.

El endurecimiento de su relato ya había asomado días antes, en su saludo de fin de año, cuando reprochó el desorden del gobierno saliente. En Icare, ese cuestionamiento se profundizó y se amplió a otras áreas. Kast abordó la política exterior y respondió, sin mencionarlo directamente, al último mensaje del Mandatario en redes sociales. “Hay tweets que envejecen mal”, sostuvo, en alusión a la publicación en que el Jefe de Estado cuestionó a líderes que se mostraban “serviles” frente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Kast lo conectó con el reciente contacto entre Trump y el presidente colombiano Gustavo Petro, usando ese episodio para respaldar su valoración de la detención de Nicolás Maduro, que había generado críticas desde el oficialismo. “Hoy día se abre una puerta de diálogo que parecía imposible. Alguien pareciera ser que puso un tweet más en contra mía (…), y ayer supimos que el Presidente Trump, eventualmente, puede recibir al Presidente Petro. Ahí se las dejo”.

En otros pasajes de su alocución, el Presidente electo también incorporó críticas al estado de la educación pública -a propósito de los recientes resultados de la PAES- recordando que la generación que hoy gobierna se movilizó por esa causa cuando era oposición.

Pese al tono confrontacional, Kast aprovechó el espacio para enviar señales a los suyos.

Durante su exposición y en los gestos posteriores, dejó entrever nombres que asoman como parte de su futuro comité político y del resto del gabinete: Claudio Alvarado (UDI) en Interior, José García Ruminot (RN) en la Segpres, el economista Jorge Quiroz en Hacienda y Martín Arrau en Obras Públicas. No pasó inadvertido que Quiroz lo acompañara en el escenario durante la ronda de preguntas del empresariado, un gesto leído como una confirmación de su rol futuro como jefe de la billetera fiscal.

También hubo reiterados guiños al expresidente Eduardo Frei, presente en la audiencia, reforzando la idea de que Kast busca ampliar su base de interlocución más allá de su partido.

Hacia el cierre, el Presidente electo confirmó que el martes 20 de enero anunciará su gabinete.

Y, en clave interna, envió un mensaje directo al Partido Republicano. Reconoció que hay militantes que esperan llegar a la primera línea del gobierno, pero fue tajante en marcar límites. “No, te tocará en la medida que seas el mejor”, recalcó. En la colectividad explican que el mensaje buscó ordenar expectativas y reafirmar que la conformación del gabinete ha sido una decisión concentrada en su figura.

En el entorno de Kast y en sectores de Chile Vamos transmiten que la dureza del presidente electo responde a dos factores: que entraron a una nueva etapa donde buscan hacer “pagar costos” al gobierno saliente. Por lo mismo, han emplazado por el tema del reajuste fiscal. Y, en segundo lugar, para dar también una señal a los propios de que son una “derecha dura”.