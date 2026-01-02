SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Contraste de fin de año: Boric releva su legado y Kast reitera reproche de “desorden” al gobierno saliente

    En las últimas horas de 2025, el presidente Gabriel Boric y el presidente electo, José Antonio Kast, difundieron sus mensajes de Año Nuevo. Mientras el mandatario en ejercicio -en cadena nacional- se centró en los avances de su gobierno, el futuro jefe de Estado utilizó sus redes sociales con un tono más enérgico, donde reflotó sus críticas a la actual administración.

    Rocío LatorrePor 
    Rocío Latorre
    El Presidente en ejercicio, Gabriel Boric y el Presidente electo, José Antonio Kast. MARIO TELLEZ

    El cierre del 2025 coincidió con un momento singular de la política chilena: el período de transición entre una elección presidencial y la asunción del nuevo gobierno.

    En ese contexto, el saludo de Año Nuevo adquirió un doble carácter, con el presidente en ejercicio y el presidente electo dirigiéndose al país. Así ocurrió durante la noche del 31 de diciembre, cuando Gabriel Boric y José Antonio Kast difundieron sus mensajes de fin de año, marcados por balances contradictorios.

    En una breve cadena nacional desde La Moneda, Boric realizó un balance de su gestión y delineó los últimos hitos de su administración. “El término del año es un buen momento para valorar lo que cada uno ha logrado”, dijo.

    El Presidente Gabriel Boric en su última cadena nacional de Año Nuevo.

    El eje de su mensaje estuvo puesto en los avances alcanzados durante su gobierno y en las políticas que comenzarán a materializarse en los próximos meses. Boric destacó el aumento de las pensiones producto de la reforma previsional, el nuevo incremento del sueldo mínimo que rige desde este 1 de enero y el pago de una nueva cuota de la deuda histórica a profesores.

    El discurso cerró con un llamado a la unidad y al cuidado del país, apelando al trabajo conjunto como condición para un año “más próspero, feliz y justo”.

    Distinto fue el tono del mensaje difundido por José Antonio Kast a través de sus redes sociales. En X, el presidente electo optó por un registro más enfático y político, marcando un contraste con el tono más moderado que había predominado en sus intervenciones posteriores al triunfo electoral.

    “2025 no fue un año más”, afirmó, señalando que el país expresó un cansancio frente al “desorden, la improvisación y el abandono”, en una alusión directa a la administración saliente. Desde ahí, presentó el resultado electoral como un punto de inflexión y proyectó el inicio de 2026 como el comienzo de “una nueva etapa para Chile”, asociada a orden, reconstrucción y trabajo.

    Designación del gabinete

    Este viernes se espera que el futuro jefe de Estado no acuda a las oficinas de La Gloria 88, en Las Condes, donde opera su equipo de trabajo de acá hasta el 11 de marzo. Aunque a inicios de esta semana apareció de improviso en las dependencias, rompiendo con el receso que su entorno daba por hecho hasta el 5 de enero.

    Y es que ya llegado el nuevo año empieza la cuenta regresiva para la meta autoimpuesta por su círculo: designar el gabinete a más tardar a mediados de este mes.

    Por lo mismo, y aunque desde este lunes enfrenta una agenda que contempla ceremonias, reuniones y hasta un viaje al extranjero, es el propio Kast quien deberá intensificar en los próximos días el proceso de extender y terminar de zanjar los ofrecimientos para integrar su futuro gabinete.

    Según publicó La Tercera, el presidente electo ya tiene definidos los nombres de al menos 10 de los 25 ministerios que existen en la actualidad.

    Por ejemplo, en los próximos días debería resolverse la situación de José Luis Daza, el economista chileno-argentino que hoy se desempeña como viceministro de Economía en el gabinete del presidente trasandino Javier Milei.

    El propio Daza reconoció que Kast, en su paso por Buenos Aires, le ofreció “varios cargos”. Según se conoció, podría ser bajo la fórmula de un triministerio: Economía, Energía y Minería.

    Hace algunos días, Pulso señaló que el diseño es aún una conversación abierta. Desde el entorno de Kast, un sector empuja que sea Daza quien llegue a Hacienda, aunque es el economista Jorge Quiroz quien se ha perfilado desde la campaña para ese rol.

    Mientras, hay otros nombres mucho más firmes, como Claudio Alvarado en Interior y Martín Arrau en Obras Públicas. A inicios de esta semana, el primero se encargó de “abrochar” el acercamiento de Johannes Kaiser y el Partido Nacional Libertario a la futura administración, además de ser el enlace del traspaso con el gobierno saliente.

    Entre los criterios que ya están más o menos establecidos -y si no se designa a un biministro para ello- corre con ventaja la idea de que la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) quede en manos de Renovación Nacional (RN).

    La definición respondió a un criterio práctico: permitiría ordenar al partido menos disciplinado de Chile Vamos y, al mismo tiempo, consolidaría desde el inicio la presencia tanto de la UDI como de RN en el núcleo político de La Moneda.

    Se ha sondeado al exdiputado y exjefe de campaña de Evelyn Matthei, Diego Paulsen, y el martes se vio al senador José García Ruminot en la oficina del presidente electo (OPE), quien se reunió directamente con Alvarado.

    Otro pendiente es el ministro de Seguridad: los parlamentarios electos Cristián Vial y Enrique Bassaletti son personajes habituales en las oficinas del equipo de Kast. Por eso mismo, no se ha descartado que uno de los dos pueda asumir en el cargo, pese a estar recién electos.

    En tanto, el próximo lunes Kast será proclamado oficialmente por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), en una ceremonia que se realizará al mediodía en la sede del organismo.

    Al día siguiente sostendrá una reunión con la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) para más tarde partir a Perú, donde se reunirá con el presidente de ese país, José Jerí, su gabinete y representantes del empresariado peruano.

    Tras su retorno, el 8 de enero, a las 8.30 horas, Kast participará en un encuentro organizado por Icare, denominado “Prioridades para Chile en la voz del presidente electo”.

