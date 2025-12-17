“Me ofrecieron varios cargos”: José Luis Daza aborda posible desembarco en gobierno de Kast

José Luis Daza reconoció que recibió ofrecimientos para asumir cargos en el futuro gobierno de José Antonio Kast, abriendo así la puerta a un eventual desembarco en La Moneda a partir del 11 de marzo próximo.

Las declaraciones se dieron en el programa de streaming transandino Las Tres Anclas, donde Daza -actual secretario de Política Económica y viceministro de Economía del gobierno argentino de Javier Milei- fue consultado directamente sobre si había recibido una propuesta para convertirse en ministro en Chile.

“Me ofrecieron algunos cargos”, admitió riéndose, para luego enfatizar visiblemente emocionado que su actual rol en Argentina representa el punto más alto en su trayectoria profesional.

“Desde mi punto de vista, de lo que ha sido mi vida profesional. Este es lejos el proyecto más importante que he hecho en mi vida”, sostuvo.

El economista no solo confirmó los acercamientos desde Chile, sino que también dejó en evidencia el profundo vínculo que mantiene con el equipo económico transandino.

“Esta gente, este grupo, es el grupo más extraordinario con que he trabajado en mi vida. La Argentina es algo muy especial, es un proyecto épico”, afirmó.

“Estoy muy, muy emocionado”, reiteró, en declaraciones que podrían evidenciar un acercamiento con la propuesta del presidente electo de Chile.

Sus palabras se producen el mismo día de la visita del presidente electo José Antonio Kast a Buenos Aires, donde el propio republicano reconoció públicamente su interés en sumar a Daza a su futura administración, aunque dejó la determinación final en manos del economista.

“Todas las posibilidades están abiertas, pero pasa por una decisión personal que no es mía”, dijo Kast tras reunirse con Milei, dejando entrever que está a la espera de una respuesta por parte de Daza.

“Es intransferible”: los elogios de Caputo

En el mismo espacio intervino el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, quien no solo confirmó que el ofrecimiento desde Chile existe, sino que también entregó una defensa cerrada del rol de Daza en el gobierno de Milei.

“Siempre supe que dada su enorme capacidad y profesionalismo le iban a proponer algo”, afirmó Caputo, recordando que ambos mantienen una amistad de más de 30 años.

Entre risas, añadió: “Todos los argentinos queremos que se quede, todos los argentinos de bien, seguro, pero bueno, también seguramente todos los chilenos quieren que vayas. Hubiesen tenido elecciones antes”.

Caputo fue aún más enfático al calificar el nivel profesional de su viceministro. “La calidad de profesional que José Luis es, top mundial, top class mundial”, subrayó, agregando que cualquier decisión será respetada.

“Si se queda, un lujo, y si se va, lo apoyaremos también”, puntualizó.

El respaldo quedó graficado incluso de manera simbólica durante el programa, cuando en el estudio comenzaron a corear: “Y Daza no se va, y Daza no se va”.

“¿Para qué te vas a ir? Daza es intransferible”, lanzó, aunque reconociendo que la decisión final dependerá del desafío que el economista considere más trascendente.

El “triministerio” que le ofreció Kast

Las declaraciones públicas se dan en medio de versiones que apuntan a que Kast habría ofrecido a Daza un cargo económico reforzado, un eventual “triministerio” de Economía, Minería y Energía, con amplias atribuciones en materia de desregulación e impulso a la inversión.

De acuerdo con fuentes cercanas al comando del presidente electo, la idea es configurar una cartera de alto peso político, complementaria al Ministerio de Hacienda, en un diseño que busca dar una señal clara a los mercados y al mundo empresarial.

En ese escenario, Daza y el economista Jorge Quiroz, coordinador económico de la campaña de Kast, han sido mencionados como cartas fuertes para liderar el eje económico del próximo gobierno.