SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    “Me ofrecieron varios cargos”: José Luis Daza aborda posible desembarco en gobierno de Kast

    El actual viceministro de Economía de Argentina reconoció que recibió una propuesta para integrarse a la futura administración del republicano, quien le ofreció ser "triministro" de Economía, Minería y Energía. Emocionado, habló de la importancia que ha tenido en su carrera profesional su rol en el gobierno libertario.

    Por 
    Roberto Martínez

    José Luis Daza reconoció que recibió ofrecimientos para asumir cargos en el futuro gobierno de José Antonio Kast, abriendo así la puerta a un eventual desembarco en La Moneda a partir del 11 de marzo próximo.

    Las declaraciones se dieron en el programa de streaming transandino Las Tres Anclas, donde Daza -actual secretario de Política Económica y viceministro de Economía del gobierno argentino de Javier Milei- fue consultado directamente sobre si había recibido una propuesta para convertirse en ministro en Chile.

    Me ofrecieron algunos cargos”, admitió riéndose, para luego enfatizar visiblemente emocionado que su actual rol en Argentina representa el punto más alto en su trayectoria profesional.

    “Desde mi punto de vista, de lo que ha sido mi vida profesional. Este es lejos el proyecto más importante que he hecho en mi vida”, sostuvo.

    El economista no solo confirmó los acercamientos desde Chile, sino que también dejó en evidencia el profundo vínculo que mantiene con el equipo económico transandino.

    Esta gente, este grupo, es el grupo más extraordinario con que he trabajado en mi vida. La Argentina es algo muy especial, es un proyecto épico”, afirmó.

    Estoy muy, muy emocionado”, reiteró, en declaraciones que podrían evidenciar un acercamiento con la propuesta del presidente electo de Chile.

    Sus palabras se producen el mismo día de la visita del presidente electo José Antonio Kast a Buenos Aires, donde el propio republicano reconoció públicamente su interés en sumar a Daza a su futura administración, aunque dejó la determinación final en manos del economista.

    Todas las posibilidades están abiertas, pero pasa por una decisión personal que no es mía”, dijo Kast tras reunirse con Milei, dejando entrever que está a la espera de una respuesta por parte de Daza.

    “Es intransferible”: los elogios de Caputo

    En el mismo espacio intervino el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, quien no solo confirmó que el ofrecimiento desde Chile existe, sino que también entregó una defensa cerrada del rol de Daza en el gobierno de Milei.

    Siempre supe que dada su enorme capacidad y profesionalismo le iban a proponer algo”, afirmó Caputo, recordando que ambos mantienen una amistad de más de 30 años.

    Entre risas, añadió: “Todos los argentinos queremos que se quede, todos los argentinos de bien, seguro, pero bueno, también seguramente todos los chilenos quieren que vayas. Hubiesen tenido elecciones antes”.

    Caputo fue aún más enfático al calificar el nivel profesional de su viceministro. “La calidad de profesional que José Luis es, top mundial, top class mundial”, subrayó, agregando que cualquier decisión será respetada.

    Si se queda, un lujo, y si se va, lo apoyaremos también”, puntualizó.

    El respaldo quedó graficado incluso de manera simbólica durante el programa, cuando en el estudio comenzaron a corear: Y Daza no se va, y Daza no se va.

    ¿Para qué te vas a ir? Daza es intransferible”, lanzó, aunque reconociendo que la decisión final dependerá del desafío que el economista considere más trascendente.

    El “triministerio” que le ofreció Kast

    Las declaraciones públicas se dan en medio de versiones que apuntan a que Kast habría ofrecido a Daza un cargo económico reforzado, un eventual “triministerio” de Economía, Minería y Energía, con amplias atribuciones en materia de desregulación e impulso a la inversión.

    De acuerdo con fuentes cercanas al comando del presidente electo, la idea es configurar una cartera de alto peso político, complementaria al Ministerio de Hacienda, en un diseño que busca dar una señal clara a los mercados y al mundo empresarial.

    En ese escenario, Daza y el economista Jorge Quiroz, coordinador económico de la campaña de Kast, han sido mencionados como cartas fuertes para liderar el eje económico del próximo gobierno.

    Más sobre:José Luis DazaJosé Antonio KastArgentinaEconomíaLas Tres AnclasLuis CaputoMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Es hijo y creyente de los nazis”: Petro arremete nuevamente contra Kast

    “Hasta que devuelvan todo lo que nos robaron”: Trump ordena bloqueo total a buques petroleros desde y hacia Venezuela

    “Depende de qué le convenga más a Chile”: Kast habla sobre eventual apoyo a Bachelet para la Secretaría General de la ONU

    Fiscalía pide prisión preventiva para cuatro de los cinco militares formalizados por muerte de Franco Vargas

    Vacuna con nueva cepa y vigilancia: Ministra Aguilera entrega detalles del plan ante eventual llegada de la gripe H3N2

    Gobierno sorprende y anuncia reforma constitucional para que Gendarmería dependa del Ministerio de Seguridad

    Lo más leído

    1.
    “Hasta que devuelvan todo lo que nos robaron”: Trump ordena bloqueo total a buques petroleros desde y hacia Venezuela

    “Hasta que devuelvan todo lo que nos robaron”: Trump ordena bloqueo total a buques petroleros desde y hacia Venezuela

    2.
    Irán incauta petrolero extranjero con seis millones de litros de diésel en el mar de Omán

    Irán incauta petrolero extranjero con seis millones de litros de diésel en el mar de Omán

    3.
    Petrolera estatal de Venezuela denuncia un ciberataque y apunta a EE.UU. como responsable

    Petrolera estatal de Venezuela denuncia un ciberataque y apunta a EE.UU. como responsable

    4.
    Nicolás Maduro advierte a José Antonio Kast: “Cuidadito si le toca un pelo a un venezolano”

    Nicolás Maduro advierte a José Antonio Kast: “Cuidadito si le toca un pelo a un venezolano”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Argentina por la Copa UC Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Argentina por la Copa UC Sub 17

    A qué hora y dónde ver la despedida de Walter Montillo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver la despedida de Walter Montillo en TV y streaming

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    “Depende de qué le convenga más a Chile”: Kast habla sobre eventual apoyo a Bachelet para la Secretaría General de la ONU
    Chile

    “Depende de qué le convenga más a Chile”: Kast habla sobre eventual apoyo a Bachelet para la Secretaría General de la ONU

    Fiscalía pide prisión preventiva para cuatro de los cinco militares formalizados por muerte de Franco Vargas

    Vacuna con nueva cepa y vigilancia: Ministra Aguilera entrega detalles del plan ante eventual llegada de la gripe H3N2

    Otro traspié: Suprema rechaza orden de no innovar de Tianqi donde pedía suspender acuerdo Codelco-SQM
    Negocios

    Otro traspié: Suprema rechaza orden de no innovar de Tianqi donde pedía suspender acuerdo Codelco-SQM

    Riesgo país de Chile llega a su menor nivel en 18 años

    La “lista corta” que baraja el comando de Kast para dirigir el Servicio de Impuestos Internos

    Soundcore presenta los audífonos AeroFit 2 con traducción con IA en tiempo real
    Tendencias

    Soundcore presenta los audífonos AeroFit 2 con traducción con IA en tiempo real

    ¿Podría la “supergripe” H3N2 llegar a Chile? Esto dice un médico infectólogo

    Los presuntos vínculos de los sospechosos del tiroteo en Sydney con el grupo extremista ISIS

    “El Pueblo con Swing”: lanzan documental sobre la desbordante pasión popular por el golf en Papudo
    El Deportivo

    “El Pueblo con Swing”: lanzan documental sobre la desbordante pasión popular por el golf en Papudo

    Una fiesta del golf: el Abierto de Chile presenta sus novedades para la edición de este año

    El Giro de Rigo Chile toma vuelo: la carrera de Rigoberto Urán abre sus inscripciones

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025
    Finde

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    The Pitt dispara la tensión en el nuevo adelanto de su segunda temporada
    Cultura y entretención

    The Pitt dispara la tensión en el nuevo adelanto de su segunda temporada

    Hijo de Rob Reiner no fue autorizado para comparecer ante la justicia

    “Un terrorista emocional, el mayor desastre mundial”: Rosalía lanza el video de La Perla

    “Es hijo y creyente de los nazis”: Petro arremete nuevamente contra Kast
    Mundo

    “Es hijo y creyente de los nazis”: Petro arremete nuevamente contra Kast

    “Me ofrecieron varios cargos”: José Luis Daza aborda posible desembarco en gobierno de Kast

    “Hasta que devuelvan todo lo que nos robaron”: Trump ordena bloqueo total a buques petroleros desde y hacia Venezuela

    Suplementos: encapsular el bienestar
    Paula

    Suplementos: encapsular el bienestar

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni